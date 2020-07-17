Британское издание «The Independent» обратило внимание на проблему неонацизма в Украине. 14 июля в издании вышла статья «Украинская журналистка вынуждена бежать из-за угроз ультрапраправых». В ней говорилось о травле журналиста Екатерины Сергацковой, которая выявила в своих статьях связь между ультраправыми и организацией «StopFake»

Оказалось, что НКО, финансируемая в том числе из Великобритании, оказывает информационное содействие неонацистам.

Как журналистка из Киева покинула Украину из-за травли националистов

Издание отметило, что гражданка Украины Екатерина Сергацкова, редактор сайта «Заборона», в начале июля выступила соавтором расследования, утверждающего о существовании связей между неонацистскими группами и украинской НКО StopFake, работающей в качестве партнера по проверке фактов в Facebook. Публикация вызвала негативную реакцию радикалов, которые стали массово угрожать журналисту в социальных сетях. К травле подключился известный адепт Майдана Роман Скрыпин, опубликовав в открытом доступе фотографии Сергацковой и ее пятилетнего сына с адресом дома, где она проживала в столице. Он обвинил Сергацкову в работе на Кремль. И хотя его пост впоследствии был с Facebook удален, редактор «Забороны» покинула страну из-за опасений за жизнь и здоровье ребенка и свою. Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к сафари «Нацкорпуса» © nationalcorps.org

«Мы не чувствуем себя в безопасности, а чиновники молчат. Как вы можете чувствовать себя в безопасности, зная, насколько тесно правые связаны с полицией и спецслужбами?» — цитировало издание Сергацкову.

В материале вспомнили о других случаях ультраправого насилия: убийствах журналистов Олеся Бузины, Павла Шеремета, погроме цыган в районе Лысой горы в 2018 году.

«В 2015 году пророссийский журналист и писатель Олесь Бузина был убит через день после утечки его адреса, а также данные сотен других журналистов были раскрыты веб-сайтом «Миротворец», связанным с украинским министерством внутренних дел. Год спустя журналист Павел Шеремет был убит в своей машине в центре Киева. Официальное расследование пока не дало убедительных подозреваемых, хотя другое расследование, проведенное его коллегами, подразумевало, что украинские спецслужбы могли что-то знать об этом», — констатировал автор статьи.

Среди организаций, осуществляющих террор против инакомыслящих, выделена С14, поскольку она входит в израильские и американские антитеррористические базы. Также был процитирован материал «Забороны», компрометирующий Марка Супруна — супруга экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун и главное лицо StopFake в связях с неонацистами.

Издание «Заборона» разоблачает ультраправых

«Заборона» — новое украинское интернет-издание, основанное в 2018 году киевскими журналистами Екатериной Сергацковой и Романом Степановичем. Изначально оно концентрировалось на нарушениях прав человека в Украине и консервативных тенденциях в обществе. Сейчас, по их собственным признаниям, в их фокусе — общественные вызовы, свободы и границы безопасности и люди, которые отстаивают базовые права и меняют представление о том, как может быть устроен мир. Редакция декларирует необходимость освещения проблем, традиционно замалчиваемых в украинских СМИ, и ультраправое насилие — одна из них.

В июне нынешнего года в центре внимания «Забороны» оказался российский футбольный хулиган, выступавший за «превосходство белой расы» Денис Никитин. Основатель популярного среди неонацистов бренда White Rex в последние годы жил в Украине. Там он организовывал бои без правил в клубе под названием «Реконкиста», тесно сотрудничая с полком «Азов». В частности последний непосредственно рекламировал данный клуб, призывая своих бойцов участвовать в боях. Никитин в 2017 году вместе с секретарем «Нацкорпуса» Еленой Семенякой ездил в Польшу на конференцию, организованную польской неонацистской группировкой «Штурмовци», всячески расхваливая там «азовцев». Свою активную деятельность он вел до мая прошлого года, но затем по неизвестным причинам он вдруг пропал, удалившись практически из всех соцсетей. На службе у Госдепа. Украинский StopFake и американский Facebook нашли друг друга © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что взаимодействие российских ультраправых и даже их прямое участие в «Азове» — не новость. Так, на Донбассе в этом подразделении «засветился» россиянин Алексей Левкин. Он один из основателей неонацистской организации Wotanjugend, члены которой прославляют Адольфа Гитлера. В том же году в ряды «Азова» вступил Сергей Коротких по кличке «Боцман» — уроженец России, который долгое время жил в Белоруссии и даже учился в школе КГБ. Коротких тоже воевал в АТО, после чего получил украинский паспорт из рук Петра Порошенко.

StopFake — цензоры Facebook и информационное прикрытие неонацистов. Какое отношение к этому имеет муж Ульяны Супрун

После публикации статьи на официальной странице издания в Facebook через сутки ее удалили, паблик получил ограничение в монетизации по причине жалобы StopFake. Данная организация, созданная в 2014 году, специализируется на «борьбе с российской пропагандой» и получает финансирование от многих зарубежных доноров: Министерства иностранных дел Чехии, посольства Великобритании в Украине, Национального фонда в поддержку демократии, фонда Сороса «Возрождение». Ее неоднократно критиковал и разоблачал известный политический журналист и блогер Анатолий Шарий, ибо под видом борьбы с фейками StopFake боролся с неугодной правительству информацией и тиражировал ложь о войне на Донбассе, подаваемую официальным Киевом.

Но в марте 2020 г. StopFake получил полномочия для цензуры в соцсети, став участником фактчекинговой программы Facebook. Работает это следующим образом: если эксперт НКО укажет на любую опубликованную информацию как на неправдивую, она появляется в ленте новостей ниже, что уменьшает количество ее просмотров. Для всех она обозначается как фейк. Страницы и домены, которые регулярно распространяют фейки, теряют возможность монетизации контента и размещения рекламы. В прошлом году StopFake фактически открыто выступал за Порошенко в ходе выборов президента, а теперь превратился в орган, оказывающий информационную поддержку и прикрытие ультраправым группировкам. "Доктор Смерть" рекомендует: отравленное кино "Наши котики" © Міністерство охорони здоров'я України

В «Забороне» нашли причину этого — тесные дружеские взаимосвязи Марка Супруна (муж бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун) с рядом активистов-неонацистов. Англоязычная версия youtube-канала проекта почти полностью состоит из видеороликов мужа «доктора Смерти».

В 2017 г. Супрун участвовал в мероприятии «Молодежного националистического конгресса», сфотографировавшись вместе с двумя радикалами: лидером музыкальных групп «Сокира Перуна» Арсением Билодубом и «Кому Вниз» Андреем Середой. Последний рассказывал, что все трое являются «побратимами». «Сокира Перуна» и «Кому Вниз» давно находятся в дружеских отношениях, выступают на многочисленных «патриотических» фестивалях и концертах. Нужно подчеркнуть, что «творчество» обоих коллективов является образцом неприкрытого расизма и антисемитизма, а на их концертах присутствовали нацистские флаги и свастика.

23 января 2020 года в Instagram «Сокиры Перуна» появилось фото, сделанное во время предпремьерного показа украинского блокбастера «Наши котики». На нем Супрун вновь в компании Билодуба, а также отбывшей тюремный срок за избиение чернокожего гражданина Нигерии Дианы Виноградовой (Камлюк), писавшей «Сокире» стихи. Вместе с ними присутствовал и один из лидеров С14 Александр Войтко.

Кроме того, давняя дружба связывает Супруна с представителем партии «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрием Савченко. Савченко является владельцем одного из изданий, где публиковался лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский. В феврале 2018-го Супрун и Савченко вместе праздновали 30-летие группы «Кому Вниз» на Майдане, там также присутствовал Корчинский. Через год Дмитрий Савченко вместе с Арсением Билодубом появился под стенами Окружного админсуда Киева, где должны были рассматривать дело об отстранении от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Неудивительно, что благодаря Супруну и соучредителю Евгению Федченко StopFake реагировал на критику неонацистских групп со стороны украинских и зарубежных журналистов как на «фейки» и «российскую пропаганду». Другое дело, почему ресурс, использующийся для прикрытия радикально националистических, а подчас и неонацистских идей, содержится за счет средств британских налогоплательщиков.

Возможно, публикация «The Independent» вместе с другими подобными наконец откроет глаза европейцам на истинное положение вещей в Украине, где в последнее время активно раскручивается маховик террора национал-радикалов против их политических оппонентов при самоустранении государства. И официальные лица Великобритании, как и других европейских стран, будут более щепетильно относиться к предоставлению грантов тем или иным украинским НКО.