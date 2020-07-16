По состоянию на 19:00 16 июля в мире зафиксировано более 13 млн 765 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 588 тыс. человек скончались, свыше 8,1 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — Испания (304,5 тыс.), следом идет ЮАР (311 тыс.) .

На восьмом месте Великобритания (313,4 тыс.), потом Мексика (317,6 тыс.), затем Чили (321,2 тыс.), Перу (337,7 тыс.), Россия (753,1 тыс.), Индия (980,9 тыс.) и Бразилия (1 млн 972 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 3 млн 620 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 140,2 тыс. человек, смертность 3,88%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,4%, более 45,1 тыс. человек.

В Бразилии — 75,5 тыс. (3,84%), В Мексике — 36,9 тыс. (11,62%) в Испании — 28,7 тыс. (9,45%).

Россия

В России по состоянию на 16 июля зафиксировано 753 154 случая заболевания, 11 966 заразившихся умерли, 532 498 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,59%, что примерно в 9 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 2,5 раза ниже, чем в США или Бразилии.

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Россия вынуждена оправдываться после очередных нелепых обвинений Британии. На этот раз Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что хакеры, якобы имеющие отношение к российским спецслужбам, пытались похитить данные Британии, США и Канады о разработке вакцины против коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москве неизвестно, кто взламывал британские фармкомпании и исследовательские центры, обвинения Великобритании в адрес России неприемлемы.

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Дату проведения традиционного шествия Бессмертного полка обсудили сегодня во время онлайн-заседания центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Ранее российский президент Владимир Путин предлагал провести шествие 26 июля — в День Военно-морского флота. Но из-за ситуации с коронавирусной инфекцией было решено отложить это на более поздний срок, сообщили в пресс-службе движения.

До Дня Военно-морского флота осталось не так много времени. Представители движения провели мониторинг и изучили эпидемиологическую обстановку во всех регионах.

«Проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», — рассказала сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Народный артист СССР, сопредседатель центрального штаба движения Василий Лановой отметил, что чем сильнее мы отдаляемся от 9 Мая, тем больше возникает вопросов о той дате.

«Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 Мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?» — предложил он.

В результате было решено, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 16 июля зафиксировано 56 455 случаев заболевания, 1445 заразившихся умерло (смертность 2.56%), 28 931 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 840 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

Заболеваемость коронавирусом в Украине в последнее время растет по нескольким причинам, рассказал глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине, доктор Ярно Хабихт.

Он обратил внимание, что в стране выросло количество тестирований. Три месяца назад в день делали около 1 тыс. тестов, а сейчас этот показатель достигает 13 тыс.

Второй причиной Хабихт считает излишнюю расслабленность людей. Он подчеркнул, что украинцы перестали придерживаться дистанции, не всегда носят средства защиты, а в заведениях сидят тесно друг к другу.

«Если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей», — добавил он.

Тем временем на Украине практически исчерпали фонд, созданный для борьбы с Covid-19. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

«Мы уже практически подошли к тому моменту, что я могу сказать: "коронавирусный" фонд мы уже исчерпали», — заявил министр.

Глава Минфина также сообщил, что деньги на проведение местных выборов также выделили из «коронавирусного» фонда, который изначально составлял 64,7 млрд грн.

Ну а украинские специалисты активно следят за разработками вакцины от COVID-19 и ведут переговоры с производителями лекарств, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Переговоры продолжаются, хотя вакцины еще нет. Поэтому мы пока не знаем, сколько она будет стоить, кому ее потребуется вводить в первую очередь. Мы определим группу риска, которую необходимо будет охватить сразу, когда появится готовый продукт». Сейчас власти Киева общаются с производителями из ЕС и Китая. Также над вакциной работают специалисты США, которые, как сообщается, намерены снабжать вакциной население пропорционально его количеству.

«Когда нам озвучат стоимость вакцины, мы сформируем бюджет. Но вакцина, которую Украина будет закупать, должна быть успешно протестирована, никто не будет рисковать здоровьем людей», — утверждает Ляшко.

Что касается сроков появления вакцины, то европейские ученые надеются успеть к зиме 2020-2021 года. Однако не исключено, что на проверку препарата потребуется намного больше времени.

В мире

Ученые Чили изобрели препарат для борьбы с COVID-19 на основе интерферонов, ожидаются его испытания на людях, сообщает телеканал 24 Horas.

«В Консепсьоне производится первый чилийский противовирусный препарат против COVID-19, который действует через ингалятор. Его формула основана на интерферонах, препарат ожидает разрешения на испытания на людях», — отмечает телеканал.

Хорхе Толедо, глава кафедры физиологии университета Консепсьона, являющегося разработчиком препарата, пояснил, что «если предварительно стимулировать пациента интерфероном, чтобы он генерировал "своих молекулярных солдат", то очевидно, что, когда инфекция прибудет, вирусная нагрузка будет меньше».

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А в Испании правительство автономии Арагона решило уничтожить 92 700 пушных зверей из-за того, что те заразились коронавирусом.

Норки принадлежат компании, которая специализируется на производстве дубленок и обработке их кожи и меха.

Министр сельского хозяйства отметил, что единственная цель забоя норки заключается в том, чтобы избежать рисков для населения. Казнь состоится «в ближайшие дни».

Известно, что министерство провело несколько исследований на ферме, прежде чем подтвердить передачу вируса между животными.

22 июня провели очередной тест с выборкой из 30 образцов, и результат подтвердил пять положительных результатов, что эквивалентно 16% от выбранной выборки. Перед тем, как принять решение о забое животных, взяли новые пробы у 90 норок. Результаты получили в понедельник, 13 июля — они показали 78 положительных результатов, что составляет 86% выборки.

Министерство сообщило, что у животных не было никаких симптомов болезни.

При этом тесты на коронавирус семи работников фермы показали положительный результат.