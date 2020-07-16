Президент США Дональд Трамп продолжает холодную войну с Китаем. Он рассчитывает, что лишение Гонконга торгово-экономических преференций подорвёт экономическую мощь КНР, однако в конечном итоге эта мера может обернуться против американских бизнесменов и помочь Пекину исполнить давнюю мечту в отношениях с Гонконгом

Последние недели проходят под знаком нарастающего противостояния американского лидера Китаю.

Продолжение торговой сделки: быть или не быть?

В интервью на телеканале CBS 14 июля на вопрос, мертва ли вторая фаза торговой сделки с Поднебесной, президент США Дональд Трамп ответил: «Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили великолепное торговое соглашение (первая фаза, соглашение о которой стороны подписали 15 января 2020 года — ред.), но как только оно было подписано, ещё чернила не успели высохнуть, как они ударили по нам эпидемией. Так что в настоящий момент я не заинтересован в переговорах с Китаем по поводу ещё одного соглашения». Противостояние США-Китай. Трамп пугает, а Пекин гнёт свою линию © AP, Andy Wong, File

Первая фаза торговой сделки, которую 15 января в Вашингтоне заключили американский лидер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, предусматривает, что за 2 года Китай должен увеличить импорт американской продукции на $200 млрд по сравнению с показателями 2017-го, а именно:

• промышленных товаров (самолёты, автомобили, электронное оборудование, фармацевтическая продукция, оптические и медицинские приборы, промышленное оборудование) в 2020 году на $32,9 млрд больше, а в 2021-м — на $44,8 млрд;

• услуг (в страховой и финансовой сферах, бизнес-поездки и туризм, облачные сервисы) в нынешнем году на $12,8 млрд больше, а в следующем — на $25,1 млрд.

Кроме того, установлены минимальные суммы, которые Пекин должен потратить на закупку сельскохозяйственной продукции (включая мясо, зерновые культуры, морепродукты, масличные семена), — в 2020 году не менее $12,5 млрд, а в 2021 году — $19,5 млрд, а также американских энергоносителей (СПГ, сырая нефть, уголь, продукты нефтепереработки) — $18,5 млрд и $33,9 млрд соответственно.

Подписание первой части соглашения с Пекином отменило введение очередного пакета пошлин на китайские товары объёмом около $160 млрд. После заключения сделки вице-президент США Майк Пенс сразу объявил о начале обсуждения второй части соглашения. В свою очередь высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга для журналистов предупредил, что, если Китай нарушит свои обязательства по первой части торговой сделки, Вашингтон либо откажется от соглашения, либо введёт пошлины, а конкретный механизм реализации сделки будут регулировать в том числе секретные документы. По словам чиновника, если рынки будут знать заранее, какие действия США и КНР могут спровоцировать штрафные санкции, это негативно скажется на торгах.

Китайская сторона не настроена так воинственно, как Трамп. 16 июля официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила надежду, что торговая сделка будет по-прежнему реализовываться.

«Мы всегда исполняем наши обязательства, но мы знаем, что некоторые в США давят на Китай и его третируют. Как независимое суверенное государство, Китай должен ответить на эти запугивающие действия американской стороны: мы должны сказать «нет», мы должны предпринять ответные шаги, продемонстрировать реакцию», — заявила дипломат на брифинге.

Медвежья услуга Гонконгу

Трамп не ограничился лишь словами об отказе от переговоров по второй части торговой сделки, он подписал два документа в ответ на принятие китайскими властями закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Первый — одобренный Конгрессом законопроект о санкциях против физических и юридических лиц КНР, причастных к реализации закона. Второй — исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для Гонконга. Торгпред РФ в КНР рассказал, как Россия может использовать особый статус Гонконга © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«К Гонконгу будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю. Никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения, а также никакого экспорта чувствительных технологий. В дополнение к этому, как вы уже знаете, мы намерены ввести высокие тарифы и уже их ввели в отношении Китая», — предупредил Трамп.

Он утверждает, что в результате принятия властями Китая закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге этот специальный административный район не сможет больше конкурировать со странами с рыночной экономикой.

«Многие люди начнут покидать Гонконг, я подозреваю. И у нас будет намного больше деловой активности из-за этого, потому что мы только что потеряли одного из конкурентов, и это действительно так, мы потеряли очень серьёзного конкурента», — похвалился американский президент.

Однако кто выиграет от отмены торговых преференций для Гонконга — большой вопрос. Если в торговых отношениях с Китаем у США дефицит, на который постоянно жалуется Трамп, то с Гонконгом, наоборот, профицит (почти $300 млрд). Торговый оборот Штатов со специальным административным районом КНР, который по итогам 2019 года превысил $67 млрд, рос именно благодаря привилегированному статусу.

С финансовой точки зрения решение Трампа не нанесёт большого ущерба ни Гонконгу — американский экспорт не превышает 1%, — ни Пекину, поскольку доля города в ВВП КНР составляет всего 3% (а ещё 25 лет назад этот показатель был в 6 раз больше). Наоборот, Пекин в конечном итоге может остаться в выигрыше, поскольку получает шанс ослабить связи между Гонконгом и Вашингтоном, о чём так давно мечтал. Как предупреждает телеканал CNN, указ об отмене особого статуса осложнит торговлю между ними, а также приведёт к убыткам американских компаний, работающих в Гонконге, ​​​​​​​а таковых более 1300. Более того, Гонконг как финансовая столица Азии была для США воротами в Китай​​​​​​​, а теперь Трамп их закрывает. Николай Вавилов: Китай предотвратил Оранжевую революцию в Гонконге © Скриншот из видео Украина.ру

Получается, стремясь наказать Пекин за ущемление автономии Гонконга, Трамп делает то же самое — лишает её экономической автономии, да ещё и бьёт по американскому бизнесу, который мог бы содействовать национальной экономики, пострадавшей из-за всемирных карантинных мер.

Правило одно — никаких правил

Такое противоречивое поведение президента США объяснил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью японской деловой газете «Никкэй», опубликованном 16 июля: «У нас не было скоординированной, последовательной политики в отношении Китая. Главным образом из-за того, что Трамп смотрел практически на все вещи, связанные с Китаем, через экономическую призму, с упором на торговлю».

При этом, по его словам, сама торговая политика не была скоординирована, из-за чего учитывать в полной мере такие неэкономические факторы, как действия Китая в Южно-Китайском, Восточно-Китайском морях и наращивание военной мощи КНР было затруднительно.

Болтон сказал, что сейчас Трамп занял жёсткую позицию в отношении Китая, поскольку для него это политически выгодно, но неизвестно, продолжит ли он следовать этому курсу в случае переизбрания на второй президентский срок. Он не исключает, что глава государства, если останется у власти ещё на 4 года, вновь попытается заключить с Китаем большую торговую сделку.