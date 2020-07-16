Верховная Рада Украины назначила на 25 октября местные выборы. Одновременно с этим в стране продолжается начатая еще при президенте Петре Порошенко реформа децентрализации

В среду, 15 июля, украинский парламент назначил дату проведения местных выборов в стране. Этим днем стало воскресенье, 25 октября. При этом, как отмечали некоторые эксперты, само назначение даты произошло с опозданием.

«У нас бывали всякие выборы, но такого управленческого хаоса в их организации даже я не помню. За 100 дней до дня голосования на местных выборах, у нас нет закона, нет постановления о назначении, нет даже нового деления на административные районы, переговоры о количестве районов и их списки не ведутся. И это при том, что дата выборов 25 октября 2020 года определена Конституцией и о ней знали год тому назад», — указывал еще 14 июля в Facebook бывший народный депутат и экс-глава Комитета избирателей Украины Игорь Попов.

В комментариях под этой записью украинский политолог Юрий Романенко предупредил, что после выборов могут начаться центробежные процессы.

«После выборов начнется парад местных суверенитетов», — написал он.

Попов в ответ отметил, что это самый серьезный риск. С ними не согласился другой политолог — Владимир Фесенко.

«А кто будет объявлять суверенитет — ОТГ (объединенные территориальные общины. — Ред.), районы, области? У ОТГ сейчас больше полномочий, чем у облсоветов», — с иронией спросил он. Дата определена, задачи поставлены. Что будет с местными выборами на Украине © Facebook, Слуга Народу

Романенко ответил, что общины, в раскачивании которых он обвинил Россию. В свою очередь Фесенко возразил: «С ОТГ не так проблемно. Там понтов больше, чем реальной состоятельности».

Произойдет или не произойдет распад Украины и как вообще совместима децентрализация с местными выборами, разбиралось издание Украина.ру.

Избирательная география по-украински

Стартовавшая в 2014 году реформа децентрализации в стране официально имела благие цели: увеличить самостоятельность общин на местах, предоставив им право, и, главное, возможности решать самим свои проблемы. Так, ОТО получила 60% от налога на доходы физических лиц. Но были и сложности. За это они сами должны были поддерживать образование и медицину, что привело к недофинансированию этих отраслей.

При этом стартовавшая с помпой реформа спустя шесть лет подвисла. Сейчас в стране создано около 1 тыс. объединенных территориальных общин, на территории которых живут 9 млн человек — почти пятая часть населения Украины — и которые включают в себя более 4 тыс. бывших местных советов.

Но присоединяться к ОТО многие местные советы не спешат. И тому есть причина помимо недофинансирования медицины и образования. Одна из них — изменения самих общин, точнее их состава и границ.

«Когда государство рассматривает местное самоуправление с точки зрения экономии государственных средств, и с точки зрения исключительно карты рассматриваются границы общин и рисуются циркулем какие-то территории, никто не смотрит в корень, что между одним селом и другим, которые по карте отстоят друг от друга на 5 километров, может, нет дороги и никогда ее не было, и эти села не соединяются между собой, а из одного села в другое нужно ехать через райцентр. А это уже не 5, а 35 километров», — заявил 27 мая 2020 года в интервью Hromadske.ua замглавы Всеукраинской ассоциации общин Иван Фусенко.

При этом он рассказал, что и в тех общинах, которые были довольны своими границами, сегодня происходят процессы, которые возмущают местных жителей.

«Сегодня в некоторых общинах ломается конфигурация, которая была достигнута в течение пяти последних лет <…> Очень много сейчас происходит кулуарных договоренностей народных депутатов с правительством о том, чтобы изменить конфигурацию той или иной общины. Как я это чувствую, это вследствие приближения местных выборов. Чтобы их люди смогли легче выигрывать на этих выборах, они могут изменить административный центр общины, границу, чтобы в общину зашел другой электорат», — отмечал он. Партия Медведчука осудила назначение местных выборов без учета Донбасса © vybor.ua

По сути, то, что он описывает — это джерримендеринг, зародившаяся в США в начале ΧΙΧ века практика по изменению границ избирательных округов так, чтобы гарантировать победу своим политсилам. Внедрял эту практику губернатор штата Массачусетс Элбридж Герри, который смог добиться того, что его партия на выборах в Сенат получила большинство мест, несмотря на то, что в целом в штате было больше сторонников другой политсилы.

Киевляне с откровенным джерримендерингом столкнулись во время реформы 2001 года. Тогда, к примеру, среди прочих создали Голосеевский район. Если посмотреть на карту, то видно, что этот район, большая часть которого включает окраинную и удаленную от центра часть города, имеет «аппендикс» — территориально к нему относится и такая историческая часть города, как Паньковщина, расположенная ближе к центру. Центр Киева поделили между рядом районов, чтобы исключить появление оппозиционно настроенного к власти центрального райсовета.

На Украине вместо джерримендеринга чаще используется другой термин для описания подобной манипуляции — избирательная география. Ею активно пользовался и пятый президент Украины Петр Порошенко, и нынешний глава государства Владимир Зеленский.

«Скандал разразился в Болградском районе — электоральной вотчине лидера Союза болгар Украины и нардепа группы «За будущее» Антона Киссе. А потому, когда район (по аналогии с тем же Балтским) решили объединить в одну громаду, эта идея не вызвала восторга у властей, в укреплении позиций «непонятного» Киссе вовсе не заинтересованных. Сейчас Болградский район планируют «распилить» аж на 5 отдельных громад (общин. — Ред.)», — описывал один из свежих примеров деления на объединенные территориальные общины главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в своей статье для издания «Страна». Одесский эксперт сказал, кто составит конкуренцию «слугам народа» на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Примечательно, что ранее тот же Фусенко отмечал: около 2 миллионов жителей Украины не удовлетворены нынешними границами объединенных территориальных общин, которые сформированы в том числе и исходя из политических интересов.

Все это может дать свои плоды на местных выборах.

Оппозиционное единство

Политолог Романенко считает, что по итогам выборов власть может получить оппозицию в местных советах. С ним солидарен его коллега Руслан Бизяев.

«Для «Слуги народа» это могут быть последние выборы. На них они могут так «зашквариться», что на парламентские они могут уже не идти», — отметил он в интервью своему коллеге.

По его словам, общины видят, что ряд дел Киев пустил на самотек. Оба эксперта предполагают, что в местных советах возможна ситуация, когда «Слуге народа» придется идти в коалицию с оппозиционными ей политсилами. Или же, напротив, самой становиться оппозиционной политсилой.

«Эти местные выборы должны дать ответ на вопрос: куда пойдет Украина в 2021 году, какая будет политическая карта Украина в 2021 году. Местные выборы — это не про большую политику, это про успешность Киева в проведении своей политики в регионах», — отметил Бизяев.

Судя по тому, что говорят представители объединенных территориальных общин, в том числе и созданных насильно, с непонятными и подчас даже ненавистными местным жителям границами, успешность политики власти на местах под вопросом. А это значит, что 26 октября Зеленский может проснуться в оппозиционной ему стране. И никакое парламентское большинство, никакая избирательная география не помогут ему в проведении своей политики на местах.

Показательно, что против власти уже начали объединяться мэры крупных украинских городов. А сама власть не делает ничего, чтобы найти с ними общий язык. Напротив, она действует «кнутом».

«Ровно через полчаса после моего заявления про то, что правительство хочет списать со строительства аэропорта последние 100 миллионов, «зелёные» депутаты, министры и местные их начальники начали биться в падучей и кричать, что «Филатов все придумал, невиноватые мы». И вроде как с перепугу деньги вернули и напилили об этом видосики в ФБ и текстики у себя в телеграмм-каналах. Если бы не было этого скандала, то деньги бы списали за милую душу. Или это я сам придумал проект распоряжения Кабмина? <…> Знаете, в чем отличие нынешних от прежних? В том, что они не просто лживы и аморальны, в том, что они абсолютно лживы и абсолютно аморальны, а в придачу ещё и абсолютно некомпетентны. А также ещё мелочны, мстительны и делают все чужими руками», — сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook 16 июля.

Днепр на прошлых президентских выборах поддержал Зеленского, а на парламентских — его политсилу «Слуга народа» и депутатов от нее. Судя по всему, на местных выборах 2020 года «Слуги народа» могут утратить эту свою электоральную вотчину.

В общем, Зеленскому и его политсиле не позавидуешь. Но винить в том, что происходит, они должны прежде всего себя.