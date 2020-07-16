Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру на пост председателя Национального банка Украины. Это глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко

Вечером 15 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру на пост председателя Национального банка Украины. Руководителем НБУ Зеленский видит главу правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

Это предложение не стало новостью. Еще 2 июля, когда в отставку попросился предыдущий председатель Национального банка Яков Смолий, народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк сообщил, что именно Шевченко может стать кандидатом на пост главы Нацбанка. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» рассказал спикер фракции «Голос» Ярема Дух. Выбор Зеленского. Названы претенденты на пост главы НБУ © пресс-служба президента Украины

И вот слова Железняка подтвердились. Не все народные депутаты этому рады.

«Парень настолько о***енный, что Рожкову (нынешняя и.о. главы Нацбанка — Ред.) уже можно не увольнять!» — прокомментировал кандидатуру Шевченко народный депутат из фракции партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Кто же такой Шевченко и почему в отношении него были настроены скептически некоторые народные депутаты, разбиралось издание Украина.ру.

Вопросы к Шевченко

Кандидатура Шевченко у наблюдателей вызывает ряд вопросов. Государственный Укргазбанк, финучреждение, где он работал, был замешан в ряде скандалов и расследований.

В 2019 году Служба безопасности Украины обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество в уголовном производстве по отмыванию доходов.

«С целью предоставления вида законного происхождения денежных средств, полученных преступным путем, соучастники решили заключить в нарушение Закона Украины «О депозитарной системе Украины», формальные сделки на фондовом рынке с ОВГЗ, во время которых якобы получили прибыли. Однако, такие доходы являются, полученными преступным путем, от созданных с целью прикрытия незаконной деятельности юридических лиц», — говорилось в сообщении суда. Зеленский выбрал на пост главы НБУ «независимого технократа» и предложит его Раде до конца недели © Julia Berezovska/ Press office NBU

Как установила СБУ, в течение 2017-2018 годов служебные лица «Укргазбанка», «Альфа-Банка» и банка «Альянс», действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «И-Нвест» и ЗАО «Мастер Брок», в режиме так называемого «группового отчета», совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн грн. (около 225 млн руб. — Ред.)

В следующем — 2020 — году Печерский районный суд удовлетворил ходатайство СБУ о доступе к документам клиентов «Укргазбанка». Уголовное производство казалось мошенничества.

«В ходе уголовного производства установлено, что должностные лица КГГА, «Киевского метрополитена», Укргазбанка, «Киевметростроя» и Госказначейства, злоупотребляя служебным положением, с целью личного обогащения, организовали противоправный механизм присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах путем мошенничества», — говорилось в решении суда.

В результате были изъяты документы клиентов «Укргазбанка» за период с января 2018 года по апрель 2020 года.

За месяц до этого — в марте 2020 года — Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство управления финансовых расследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС об изъятии документов клиентов «Укргазбанка», а также «Аккордбанка». Ходатайство казалось незаконной обналички 211 млн грн. (около 550 млн руб. — Ред.) и уклонения от уплаты НДС на 16 млн грн (около 42 млн руб. — Ред.).

При этом «Укргазбанк» в свое время был замешан и в скандале, связанном с политикой. Банк обвинили в том, что он использует российское программное обеспечение, что может угрожать национальной безопасности Украины. Новый глава Нацбанка Украины должен продолжать политику Смолия — МВФ © скриншот из видео с Youtube

В общем, в отношении Шевченко, а точнее — его банка — есть ряд вопросов. Несмотря на это, он был выбран Зеленским. И для этого есть ряд причин.

Западный ставленник

Кандидатура Шевченко была важна для Зеленского.

«Профильный комитет ВР поддержал кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ. Наш источник из ОП сообщает, что на данный момент голосов хватает по этой кандидатуре. Около 235+. Эта кандидатура — личный выбор Зеленского. Офис президента понимает, если будет провал по голосованию Главы НБУ, то это сильно скажется на самом рейтинге Зеленского. Уже в СМИ не просто будут говорить про демарш нардепов, а уже про жесткий конфликт. Месседж о роспуске Верховной Рады уже будет звучать не так фантастически», — сообщил утром 16 июля Telegram-канала «Легитимный».

При этом в публикации отмечалось, что оппоненты не упускали возможность подкупить народных депутатов, чтобы сорвать голосование.

Но почему Зеленский лично выбрал именно Шевченко? Украинские СМИ, в частности издание «Страна», сообщают: Шевченко связан с Западом.

«Сегодня все тот же Арахамия сообщил о двух кандидатах на пост главы украинского Нацбанка. И оба они оказались такие вполне себе соросятские кадры. Во-первых, Кирилл Шевченко — он же глава государственного «Укргазбанка». Второй кандидат — Владимир Лавринчук — глава украинского «Райффайзен Банк Аваль», — рассказала журналистка издания Олеся Медведева 15 июля.

Позже нардеп Железняк обнародовал ответы Шевченко во время его выступления в профильном парламентском комитете.

«На комитете задал кандидату на пост главы НБУ К.Е.Шевченко четыре конкретных вопроса. 1. Планируются ли изменения в монетарной политике НБУ? «Я не допущу неконтролируемую инфляцию или эмиссию». 2. Какое отношение к сотрудничеству с МВФ? «НБУ должен продолжить сотрудничество с МВФ, оно крайне важное. И с другими IFCs тоже». 3. Планируются ли изменения в команде заместителей главы НБУ? «Буду формировать команду, прошу отнестись с пониманием». 4. Какие задания перед вами ставил лично президент? «Сохранение независимости Нацбанка», — написал утром 16 июля Железняк в Facebook.

Таким образом можно заметить, что новый глава Нацбанка фактически будет продолжать курс старого председателя НБУ. А это означает, что МВФ и дальше будет оказывать существенное влияние на финансовую политику Украины.

При этом сам Шевченко как личность известен как довольно целеустремленный человек. Примечательно, что одним из его хобби является альпинизм. В интервью «Деловой столице» он заявил, что может построить на Украине банк с нуля и вывести его в лидеры.

«С учетом нынешних реалий, я думаю, что четыре-пять лет. Это будет банк-лидер в каком-то сегменте, а не в целом по Украине», — отметил Шевченко в интервью, которое было опубликовано 7 июля.

В общем, у НБУ появится амбициозный глава, обладающий поддержкой президента Зеленского и стран Запада. Правда, вряд ли украинцам от этого станет легче.