Зодчие русофобии. Институт национальной памяти Украины переписывает историю архитектуры

Украинские геростраты дадут фору любым аналогичным «героям» прошлого. Их стремление отказаться от культурного наследия могло бы повергнуть в шок, если бы не находилось в русле официальной политики государства. Сам УИНП — плоть от плоти этого государства, возникшего на руинах прошлых достижений, не создавая, по сути, ничего равновеликого

С уходом с поста директора Института национальной памяти одиозного Владимира Вятровича политика беспамятства в Украине не прекратилась. Более того, она набирает обороты. Под так называемую декоммунизацию попадают целые отрасли культуры и искусства. В число «совковых» уже попали практически все изданные в советское время книги: об инициативе изъятия их из библиотечного фонда говорила директор созданного недавно Института книги Александра Коваль. Об этом точно высказался композитор Владимир Быстряков: «Изъятие книг напоминает, с одной стороны, Германию 30-х годов. Там книги изымались и тут же сжигались — книги еврейских писателей, книги писателей левого направления, а у нас будут сжигать книги, выпущенные в Советском Союзе». Перелом памяти. Зачем на Украине переписывали историю и к чему это привело © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Про вандальное крушение памятников освободителям украинской земли от разного рода захватчиков написано много и подробно. Одна скульптурная композиция, посвященная бойцам Первой конной армии во Львовской области в 23 км от районного центра города Буска, чего стоит: варвары практически обнесли всю облицовку, и сейчас над автострадой Киев-Львов высится только скелет этого монумента работы Валентина Борисенко, бывшего ректора двух академий художеств — Львова и Киева. Националистов понять можно: это памятник тем воинам, которые нанесли поражение польским войскам и вышли на подступы к Люблину и Львову. Поэтому лишнее напоминание о тех днях, когда значительные украинские территории до 1939 года отходили под власть Польши, болезненно для самолюбия.

Впрочем, как и другие факты истории. Поэтому, видимо, перелицеванию подверглись и столичные топонимы: проспект Московский стал проспектом Степана Бандеры, переходящим через Московский (теперь — через аполитичный Северный) мост в проспект Романа Шухевича, ранее носивший имя освободителя Киева, генерала Николая Ватутина.

Теперь «декоммунизируют» целые здания, иногда представляющие большую культурную ценность ушедшей эпохи. Например, здание на киевской улице Пуховской. Этот яркий образец стиля брутализм будут обшивать банальнейшим сайдингом. Такая реконструкция уничтожит аутентичность здания, уничтожит оригинальный замысел архитекторов, сотрет еще один объект мирового наследия модернизма с карты Украины.

Делается это самим Институтом национальной памяти, который получил это здание для размещения своего Архива национальной памяти. Памятник архитектуры на территории банкнотно-монетного двора НБУ был построен в 1983-1990 годах. Есть ли у него охранный статус, на сегодня не так важно — важно то, что специалисты считают его таковым, в том числе молодые архитекторы, с грустью наблюдающие за исчезновением замечательных объектов.

В частности, в группе в социальной сети Facebook, которая называется Ukrainian Modernism, говорится: «Печально, что Архив планирует начать свою работу с переписывания истории наследия модернизма, в защиту которой недавно стал министр культуры Украины Александр Ткаченко и которую поддерживает нынешний глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Именно они будут присутствовать на публичной презентации проекта реконструкции здания Архива, которая состоится в эту пятницу». Бескультурология. Небольшое видится на расстоянии © фильм "Наші котики"/kino-teatr.ua | фильм "Наші котики"/kino-teatr.ua | Перейти в фотобанк

Заподозрить авторов высказывания в непатриотизме тяжело. Тяжело найти патриотизм в действиях чиновников. Потому что в современной Украине ничего подобного по масштабу и архитектурной мысли давно не производится. А то, что есть, не сохраняется. Получается, что гордиться, кроме множащихся торгово-развлекательных центров, и нечем. Да и незачем, когда вся страна — на продажу.