Республиканская партия США и дальше будет разыгрывать «украинскую карту» в попытке сбить рейтинг Джо Байдена, прогнозируют политэксперты. В то же время президент Зеленский наверняка будет ждать итогов выборов в США и не делать до 3 ноября резких политических движений

Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Дональда Трампа и его советник Рудольф Джулиани заявил о масштабном разворовывании денег на Украине. По его словам, в этой стране таинственно исчезли $5,3 млрд, из которых $3 млрд были американскими.

«Сегодняшняя серия будет посвящена $5,3 млрд заграничной помощи, которая была дана Украине и которая ушла неизвестно куда. По меньшей мере $3 млрд из этих $5 млрд — это точно ваши деньги, деньги налогоплательщиков, деньги США», — начал Джулиани свое 43-минутное видео, опубликованное на его YouTube-канале 10 июля. На Украине украли $5,3 млрд американской помощи – Джулиани © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом Джулиани заявил, что факт кражи американской помощи во времена президентства Петра Порошенко обнаружили украинские правоохранители. И Порошенко поначалу дал старт расследованию. Но затормозили это расследование именно американцы — посольство США в Киеве, которое управлялось в интересах Барака Обамы, Хиллари Клинтон и Джорджа Сороса.

Джулиани продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «плёнок Порошенко».

Средства, по версии адвоката, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению Джулиани, в коррупционных схемах участвовали Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

Стоит ли доверять заявлениям Джулиани, какие цели он преследует, а также как на ситуацию будет реагировать президент Украины Владимир Зеленский, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Джулиани точно имеет доказательства

Джулиани — не маленький мальчик, а квалифицированный юрист. Он понимает, что подобного рода заявления в американском суде могут быть оспорены, и он должен иметь подтверждения всего этого. Причём именно подтверждения, которые будут приняты американским судом как доказательства. Об этом говорит обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Ищенко: Для Украины все равно, какой президент США будет множить ее на ноль © РИА Новости, Нина Зотина

«Поэтому я думаю, что голословно он это утверждать бы не стал. Тем более, что подобного рода информация уже появлялась раньше. Будем исходить из того, что по крайней мере в информационном пространстве эта информация присутствовала, а следовательно, Джулиани будет на что сослаться в подтверждение своих слов», — отметил политолог.

Впрочем, считает Ищенко, огромной проблемой для Байдена это не станет: сейчас США заняты своими мятежами, расовыми проблемами, и у большей части общества несколько сместился фокус интересов.

«До выборов мы еще увидим подобного рода ходы как с той, так и с другой стороны [демократов и республиканцев]. Сейчас это не произведет эффекта разорвавшейся бомбы. Да, это серьезный удар по Байдену, но, думаю, некритичный для него. Борьба продолжится», — прогнозирует Ищенко.

Сигнал для американского генпрокурора

Заявления Джулиани были сделаны в первую очередь для того, чтобы показать Трампу неэффективность украинского расследования по делу «Бурисмы» и по делу Байдена. Такое мнение у замдиректора Украинского института политики Кирилла Молчанова. Дмитрий Дробницкий: Став президентом США, Байден захочет отомстить кое-кому на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Они решили зайти с другой стороны. Раз украинские правоохранители не занимаются «Бурисмой» и Байденом через его сына Хантера, который там работал, надо зайти с другой стороны, с финансовой помощи, которая предоставлялась во времена Обамы-Байдена, в том числе за счет средств американских налогоплательщиков», — пояснил политолог.

Соответственно, это уже больше заявления не для украинских Генпрокуратуры или НАБУ, а для американского генпрокурора Барра и американской юстиции. Потому что они могут самостоятельно начать проверки, несмотря на то, что эти деньги были освоены где-то на Украине.

«Это в первую очередь является инструментом американской предвыборной кампании. Украина — просто карта, которую они разыгрывают в надежде сбить рейтинг самого Байдена», — убеждён Молчанов.

«Деркач и команда Джулиани действуют синхронно»

Для команды Джулиани самое главное, чтобы этот «пирожок» испёкся примерно к первой декаде сентября, говорит политолог Руслан Бизяев. Тогда его можно будет хорошенько подать избирателю, пока он еще тепленький и свеженький. Руслан Бизяев о хищении 5,3 млрд долларов: До конца года в Украине никто за это не ответит © Facebook, Руслан Бизяев

Если команде Трампа это удастся сделать, спровоцировав каким-то образом расследование в Конгрессе или Сенате, широкий общественный резонанс должен сделать свое дело, поясняет эксперт.

«И это будет иметь последствия для команды Байдена, и, возможно, как раз те самые несколько процентов он потеряет, которых может не хватить на финишной прямой.

Пока еще идет накрутка, два параллельных процесса: внутри Украины раскручиваются «плёнки Деркача», а команда Трампа поддерживает эти заявления своей информацией. У меня иногда складывается впечатление, что Деркач и команда Джулиани действуют синхронно по какому-то заранее согласованному плану», — заявил Бизяев.

Говоря о возможном наказании для фигурантов этого дела, он отметил: по американскому правосудию их наказать могут, а на Украине до 3 ноября (дня выборов президента США) кардинально не поменяется ничего.

В целом же, считает политолог, самое главное для команды Байдена сейчас — обеспечить абсолютный нейтралитет действующей украинской власти. И пока с этой задачей они более или менее справляются.

Трамп может дать ответ — посадить видных членов Демпартии

Демократы в свое время посадили в тюрьму экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта, напоминает Ростислав Ищенко. Помимо того, что предъявленные ему обвинения базировались в значительной степени на липовых подтверждениях, таких людей по умолчанию в США не сажали, подчёркивает политолог. Тем более, что он не являлся кандидатом в президенты и вообще политиком — он был только политтехнологом. Держись, Киев. Злой гений Украины Манафорт пошел на сделку со следствием © AFP, MANDEL NGAN

«Поэтому возможен подобного рода ответ. Трамп неоднократно говорил, что и Хиллари Клинтон, и еще как минимум десяток руководителей Демократической партии должны отвечать перед законом и сидеть в тюрьме. Если у него будет такая возможность, он их посадит», — сказал Ищенко.

Президент Зеленский заигрывает с людьми, связанными с Демократической партией США, отмечает Кирилл Молчанов. Они при нем на серьезных должностях и уже расширяют своё влияние.

«Уже он [Зеленский] отказался увольнять главу НАБУ Сытника. Поэтому при Зеленском всем тем, кто оказался замешан в этих делах, точно ничего не угрожает», — сообщил эксперт.

Зеленский в неудобном положении

Зеленский не будет особо реагировать на всю эту ситуацию, прогнозирует Руслан Бизяев. По его мнению, если в этой ситуации напрямую влезть в американский конфликт — это повторить судьбу Петра Алексеевича [Порошенко]. Тот в своё время открыто поддерживал Хиллари Клинтон и оказался в, мягко говоря, неудобном положении после победы Трампа.

«Зеленский не хочет повторять судьбу своего попередника (укр. предшественника. — Ред.), поэтому будет максимально дистанцироваться от этой истории, как минимум до конца этого календарного года», — уверен Бизяев. Павел Рудяков: Не желая ссориться ни с Трампом, ни с Байденом, Зеленский рискует получить удар от обоих © РИА Новости, Нина Зотина

Зеленский будет ориентироваться на результаты выборов в США, считает Кирилл Молчанов. Кто победит, того президент Украины и поддержит.

«Если переизберётся Трамп, я не исключаю, что Зеленский пойдет на зачистку условно людей Сороса и ориентированных на Демократическую партию. То есть он будет выгонять Сытника, Холодницкого, иностранцев из наблюдательных советов», — заявил политолог.

А если победит Байден, то их влияние только усилится, добавил эксперт.

Украине нужно не следить за выборами в США, а взяться за ум, уверен Ростислав Ищенко.

«Кто там будет, Трамп или Байден, для Украины все равно. Они президенты США, а Украина для них — расходный материал. Кто расходует деньги, находящиеся на вашем счету, — вы, ваша жена, ваши дети, ваши внуки — вам все равно. Главное, что они расходуются.

Точно так же и здесь. Трамп, Байден. Какая разница, кто будет множить Украину на ноль?» — задал риторический вопрос Ищенко.