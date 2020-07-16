Даже если окажется, что на Украине действительно разворовали 5,3 миллиарда долларов помощи от США, никто из украинских политиков не понесёт за это ответственности. В то же время заявления Джулиани могут сильно ударить по президентским амбициям Байдена и принести ему и его окружению много проблем

Адвокат и советник президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

В ролике, опубликованном на Youtube-канале 10 июля, Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако оно блокируется внутри США. Не бандиты, а благородные политики. Как на Украине ограбили американских налогоплательщиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 миллиарда во времена администрации [Барака] Обамы, в то время как [экс-вице-президент] Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил советник Трампа.

Джулиани продемонстрировал документ Счётной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Верховной Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «плёнок Порошенко».

Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению адвоката, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Джо Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

Насколько правдива информация от Джулиани, какую цель он преследует и каковы будут политические последствия, изданию Украина.ру рассказали украинские и российские политические эксперты.

«Могло прилипнуть к шаловливым ручкам»

Разоблачения Джулиани лежат в русле общей американской политики, уверен публицист, политический аналитик Анатолий Вассерман. По его словам, англосаксы в последние десятилетия, когда разрабатывалась политика так называемого неоколониализма, всячески поощряют казнокрадство в тех регионах, которым они предоставляют свои кредиты. Именно для того, чтобы было технически невозможно эти кредиты потом погасить. Анатолий Вассерман об украденных миллиардах: Украина в таком аховом положении, что хуже уже не будет © РИА Новости, Александр Натрускин

«Соответственно, страна, однажды взявшая кредит у МВФ, у Всемирного банка или напрямую у Соединенных Государств Америки [США], раз и навсегда окажется на крючке», — заявил Вассерман.

К информации, озвученной Джулиани, надо относиться серьезно, считает руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв. Липкость рук украинских органов, власть держащих, и обслуживающих их грантоедов — факт общеизвестный, поясняет эксперт.

«Поэтому тому, что какая-то толика американской помощи могла прилипнуть к их шаловливым ручкам, удивляться не приходится. Кроме того, Джулиани, как адвокат, знает, что говорит, поскольку слова, не подкрепленные фактами, могут дорого стоить как юридически, так и репутационно», — подчеркнул политолог.

«Джулиани выполняет политический заказ»

Руслан Бизяев о хищении 5,3 млрд долларов: До конца года в Украине никто за это не ответит © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Фесенко заявляет, что это ничем не обоснованные заявления от Джулиани.

«Прежде всего, по сумме — чьи деньги? Потому что смешивать в одну кучу деньги МВФ (Международного валютного фонда — ред.) и, допустим, кредитные гарантии правительства США — это, мягко говоря, некомпетентно. Потому что это деньги, которые, во-первых, поступают в разные институции, а во-вторых, есть контроль за этими деньгами», — сообщил эксперт.

К примеру МВФ, говорит Фесенко, контролирует средства, которые даются в кредит. Более того, средства МВФ идут не в бюджет, а в государственные резервы. Это статистически все фиксируется.

«Что касается кредитных гарантий США, то Соединенные Штаты не дают деньги напрямую Украине — это кредитный гарантии. То есть покупаешь американские товары либо что-то под американские гарантии, но это контролирует Минфин США.

Поэтому то, что сказал Джулиани, — для легковерных дурачков. Ни одного аргумента в подтверждение того, что он приводит в своих заявлениях», — заявил политолог.

В целом, убеждён Фесенко, Джулиани выполняет политический заказ, работает на интересы Трампа: «информация не проверяется, главное — запустить».

«Это все для того, чтобы помочь Трампу с борьбе с Байденом. И дело тут не в Байдене, это все озвучиваются мифы, далекие от реальности», — сказал эксперт.

Джулиани метит в избирателей Байдена — пытается их переубедить

По мнению Анатолия Вассермана, Джулиани давно ведет расследование по делам США на Украине, «но не все сведения в рамках этого расследования стали известны ему сразу, и не все доказательства этих преступлений он получил сразу». Ростислав Ищенко: Для Украины все равно, какой президент США будет множить ее на ноль © РИА Новости, Нина Зотина

Вероятно, допускает политконсультант, советник Трампа бы еще откладывал это дело, чтобы по возможности предъявить доказательства уже в суде. Это обычная американская практика, когда максимум доказательств держат в секрете и предъявляют их непосредственно в суде, чтобы у противника не было времени для опровержения.

«Но сейчас приближается главный американский суд — выборы. И, поскольку выдвинутый демократами кандидат в президенты Байден замазан в киевской грязи по самые уши, эти разоблачения призваны повлиять на его избирателей, чтобы как можно большую их часть от него оттолкнуть. До суда, полагаю, дело не дойдет, но на избирателей это, скорее всего, подействует», — сообщил Вассерман.

В США могут быть наказания, на Украине — нет

Если деньги американских налогоплательщиков уходили в руки коррупционеров и в этом была заинтересованность представителей демократов, которые тогда плотно опекали Украину, то это достаточно серьезное обвинение, которое может быть использовано в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах. Об этом говорит Андрей Золотарёв.

«Другое дело, что на Украине эта тема не получит никакого развития в силу известных политических причин», — отметил политолог.

Впрочем, если ситуацию все-таки удастся перевести в юридическую плоскость и обвинения подтвердятся, названные Джулиани люди в США могут понести ответственность, а на Украине — вряд ли, полагает эксперт. Джулиани опубликовал карту Украины без Крыма © Crzrussian / wikimedia.org

«Только какая-то кардинальная смена установки политических сил может привести к тому, что в лучшем случае козел отпущения будет. Но системно в Украине с коррупцией никто не борется, в Украине коррупцию упорядочивают», — пояснил Золотарёв.

По мнению Владимира Фесенко, то, что происходит на Украине, для американских избирателей на самом деле не очень значимо — «все эти разборки на Украине на исход американских выборов существенно не повлияют», а будет влиять экономическая ситуация в США.

«Если сейчас зацепиться в разборки с Джулиани информационно, то это значит усилить информационный эффект. С точки зрения пиара, может быть, и не стоит этого делать.

А если Джулиани и команда Трампа хочет доказать все, что тут озвучено, то надо проводить расследование. Но я думаю, они сами понимают, что ничего особо не раскопают», — заявил политолог.

Зеленский между Трампом и Байденом

С прихода на президентский пост Владимир Зеленский пытался балансировать между демократами и республиканцами, не принимая ни одну из сторон. Скорее всего, он и дальше продолжит подобную балансировку, прогнозирует Анатолий Вассерман. Дмитрий Дробницкий: Став президентом США, Байден захочет отомстить кое-кому на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Но лично я полагаю, что ему стоило бы высказаться в пользу республиканцев. Даже если случится чудо и выиграют демократы, они не смогут ему серьезно напакостить.

Украина находится в таком аховом положении, что хуже уже не будет. Даже если американцы перекроют кредиты, Украина просто объявит дефолт. В ее ситуации это не худший выход из положения.

А если выиграют республиканцы, то они смогут сделать Украине в целом и Зеленскому в частности какие-то ценные подарки», — рассказал политконсультант.

Андрей Золотарёв считает, что Зеленский сделает вид, будто «не расслышал».

«До итогов президентских выборов [в США] каких-то серьезных телодвижений не будет. Если победит Трамп, тогда, возможно, это дело получит ход. Но до 3 ноября Зеленский будет слеп, глух и нем», — уверен эксперт,.

Он добавляет, что с учетом нынешнего положения, возможно, это единственная правильная позиция.

«С учетом слабости политической позиции, отсутствия серьезной внешней персональной поддержки ему лучше в эту драку не лезть, не то будет раздавлен», — предостерёг Золотарёв.

А по мнению Владимира Фесенко, Киеву никак не стоит реагировать на заявления Джулиани, поскольку «это нас не касается».