Верховная Рада Украины в среду, 15 июля, назначила дату местных выборов. За соответствующее постановление №3809 проголосовали 326 нардепов.
«Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и киевского городского головы на воскресенье, 25 октября 2020 года», — говорилось в тексте постановления.
При этом выборы не пройдут в ЛНР и ДНР, а также в Крыму, которые Украина считает своей территорией. Кроме того, выборы не пройдут в подконтрольной Украине Луганской и Донецкой областях.
«За назначение выборов проголосовали 225 «Слуг народа», от ЕС — 26, от «Батькивщины» — 17, «За будущее» — 19, «Голос» — 16, «Доверие» — 17, внефракционные — 6. «Оппоплатформа» не голосовала, потому что в Луганской и Донецкой областях будут по-прежнему военно-гражданские администрации, а выборы в облсоветы проводиться не будут», — сообщил Telegram-канал издания «Страна».
Таким образом, Верховная Рада дала старт местным выборам. И наблюдатели уже предупреждают: ничего хорошего от этих выборов ждать не стоит.
Грязнее грязи
Украинские Telegram-каналы уже отреагировали на объявленную дату выборов.
«Выборы назначили на 25 октября, сейчас начнется предвыборная гонка. Грязи будет много. В кулуарах уже все говорят, что эти выборы будут самыми грязными, хотя они ещё даже не начались», — написал Telegram-канал «Женщина с косой».
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук тоже ожидает, что кампания будет жаркой.
«Парламент назначил местные выборы на 25 октября 2020 года. Понеслась!» — написал он в Facebook.
При этом позже Мосийчук заявил, что ему предлагали поучаствовать в этих выборах, но он отказался. По его словам, бывший нардеп применит свой опыт лишь для помощи «вменяемым людям из разных политсил».
«В нынешней системе властных координат эффективная работа в органах местного самоуправления без сотрудничества с Офисом президента и «Слугами народа» от кого бы ты ни избрался, будет невозможна. Прогибаться под «слуг» и их хозяина — это точно не для меня, а поэтому я решил лично не принимать участие в этих выборах», — пояснил свое нежелание принимать участие в местных выборах Мосийчук.
Некоторые политологи, проанализировав текст постановления, отметили, что он сам по себе уже является предвыборной агитацией, что довольно грязно, если говорить о политических технологиях.
«Рада официально назначила местные выборы на 25 октября. При этом Зеленский решил устроить дешевый пиар и балаган, впихнув в это постановление тезис о том, что выборы на Донбассе состоятся только после вывода оттуда российских войск и получения доступа к границе. Иными словами, Зеленский перед местными выборами резко полез корчить из себя Порошенко-2», — указал политолог Дмитрий Корнейчук.
Собственно, тот факт, что Зеленский во многом продолжает политику предшественника, может стоить его политсиле мандатов на местах. Украинцы хорошо помнят, за что голосовали на президентских и парламентских выборах 2019 года, и видят, что получили взамен. И это их, мягко говоря, не устраивает.
Проблемы с рейтингом
Согласно свежему рейтингу от «Центра Разумкова», если бы выборы в парламент проходили в ближайшее время, то больше всех голосов — 34% — получила бы партия «Слуга народа». С одной стороны, это, безусловно, позитив. С другой — с учетом того, что сейчас номинально у «Слуг народа» единоличное большинство в парламенте, т.е. у них больше 50% мест в Верховной Раде — налицо падение рейтинга.
Конечно, в качестве контраргумента можно указать на то, что значительная часть депутатов от фракции партии власти — мажоритарщики. Однако тот же опрос свидетельствует, что больше половины — 54% — украинцев считают, что финансировать партии должны их лидеры. Иными словами, это косвенное свидетельство того, что больше половины украинцев считает партии вождистскими институтами, где фигура лидера — важнее всего остального.
В принципе, уже после выборов в Верховную Раду многие эксперты указывали, что большинство мажоритарщиков из «Слуги народа» победило потому, что их ассоциировали с новым президентом Владимиром Зеленским.
А сейчас его рейтинг переживает непростые времена. Согласно всё тому же исследованию «Центра Разумкова» Зеленский хоть и остается политиком с наивысшим рейтингом доверия — 44%, но не доверяют ему больше — 49% опрошенных. Таким образом, рейтинг доверия у украинского президента отрицательный.
Что касается конкурентов Зеленского, то в случае выборов в парламент в ближайшее же время могут также пройти «Оппозиционная платформа — За жизнь», за которую готовы отдать свои голоса 19% опрошенных, «Европейская солидарность», которую поддержат 15% и «Батькивщина», за которую проголосуют 8% опрошенных.
В то же время нужно понимать, что местные выборы подразумевают еще и участие местных политсил, например, партии мэров. Именно такие политические силы — близкие к избирателю на местах — зачастую составляют конкуренцию партии власти.
А карантинные мероприятия показали, что центральная власть все чаще вызывает раздражение в регионах Украины. Особенно показательным был демарш ряда украинских городов: Черкасс, Одессы и Днепра, руководство которых раскритиковало власти страны за политику двойных стандартов и нежелание задумываться об экономических последствиях пандемии.
При этом конкуренты «Слуги народа» не сидят сложа руки. Так, Порошенко привлек к работе в избирательном штабе «Европейской солидарности» одного из сильнейших технологов — экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.
«Ну и зря вы смеетесь над назначением Турчинова в штаб партии Пороха. Валентинович офигенный парторг. Может быть, даже лучший в Украине. Уверен, если б Юля могла, то не отказалась бы его себе вернуть на эту же позицию. Так что явное усиление, не вижу повода для поржать», — прокомментировал это назначение 30 июня глава пресс-службы партии «Национальный корпус» Роман Чернышев, который до своей партийной карьеры был одним из украинских журналистов, специализирующихся на политике (по образованию Чернышев — политолог).
Все это для партии власти осложняется междоусобными раздорами.
«Наш источник из Офиса президента сообщает, что «ситуативное перемирие» закончено между замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко и главой Офиса Президента Андреем Ермаком <…> Сейчас приближаются местные выборы и борьба за «свои кадры» в списках СН, разморозила старые противоречия, количество интриг растёт каждый день», — сообщил Telegram-канал «Легитимный».
А это значит, что после 25 октября Зеленский получит оппозиционные местные советы. Но винить в этом ему стоит прежде всего себя и свою команду.