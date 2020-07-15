Верховная Рада назначила дату местных выборов на Украине. Они пройдут 25 октября. На них правящей партии «Слуга народа» предстоит убедить украинцев поддержать курс президента, несмотря на то, что Владимира Зеленского избиратели обвиняют в предательстве интересов

Верховная Рада Украины в среду, 15 июля, назначила дату местных выборов. За соответствующее постановление №3809 проголосовали 326 нардепов.

«Назначить очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и киевского городского головы на воскресенье, 25 октября 2020 года», — говорилось в тексте постановления. Кропивницкий перед выборами: борьба региональных лидеров на фоне падения «слуг народа» © userapi.com

При этом выборы не пройдут в ЛНР и ДНР, а также в Крыму, которые Украина считает своей территорией. Кроме того, выборы не пройдут в подконтрольной Украине Луганской и Донецкой областях.

«За назначение выборов проголосовали 225 «Слуг народа», от ЕС — 26, от «Батькивщины» — 17, «За будущее» — 19, «Голос» — 16, «Доверие» — 17, внефракционные — 6. «Оппоплатформа» не голосовала, потому что в Луганской и Донецкой областях будут по-прежнему военно-гражданские администрации, а выборы в облсоветы проводиться не будут», — сообщил Telegram-канал издания «Страна».

Таким образом, Верховная Рада дала старт местным выборам. И наблюдатели уже предупреждают: ничего хорошего от этих выборов ждать не стоит.

Грязнее грязи

Украинские Telegram-каналы уже отреагировали на объявленную дату выборов.

«Выборы назначили на 25 октября, сейчас начнется предвыборная гонка. Грязи будет много. В кулуарах уже все говорят, что эти выборы будут самыми грязными, хотя они ещё даже не начались», — написал Telegram-канал «Женщина с косой».

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук тоже ожидает, что кампания будет жаркой.

«Парламент назначил местные выборы на 25 октября 2020 года. Понеслась!» — написал он в Facebook.

При этом позже Мосийчук заявил, что ему предлагали поучаствовать в этих выборах, но он отказался. По его словам, бывший нардеп применит свой опыт лишь для помощи «вменяемым людям из разных политсил».

«В нынешней системе властных координат эффективная работа в органах местного самоуправления без сотрудничества с Офисом президента и «Слугами народа» от кого бы ты ни избрался, будет невозможна. Прогибаться под «слуг» и их хозяина — это точно не для меня, а поэтому я решил лично не принимать участие в этих выборах», — пояснил свое нежелание принимать участие в местных выборах Мосийчук.

Некоторые политологи, проанализировав текст постановления, отметили, что он сам по себе уже является предвыборной агитацией, что довольно грязно, если говорить о политических технологиях.

«Рада официально назначила местные выборы на 25 октября. При этом Зеленский решил устроить дешевый пиар и балаган, впихнув в это постановление тезис о том, что выборы на Донбассе состоятся только после вывода оттуда российских войск и получения доступа к границе. Иными словами, Зеленский перед местными выборами резко полез корчить из себя Порошенко-2», — указал политолог Дмитрий Корнейчук.

Собственно, тот факт, что Зеленский во многом продолжает политику предшественника, может стоить его политсиле мандатов на местах. Украинцы хорошо помнят, за что голосовали на президентских и парламентских выборах 2019 года, и видят, что получили взамен. И это их, мягко говоря, не устраивает.

Проблемы с рейтингом

Согласно свежему рейтингу от «Центра Разумкова», если бы выборы в парламент проходили в ближайшее время, то больше всех голосов — 34% — получила бы партия «Слуга народа». С одной стороны, это, безусловно, позитив. С другой — с учетом того, что сейчас номинально у «Слуг народа» единоличное большинство в парламенте, т.е. у них больше 50% мест в Верховной Раде — налицо падение рейтинга.

Конечно, в качестве контраргумента можно указать на то, что значительная часть депутатов от фракции партии власти — мажоритарщики. Однако тот же опрос свидетельствует, что больше половины — 54% — украинцев считают, что финансировать партии должны их лидеры. Иными словами, это косвенное свидетельство того, что больше половины украинцев считает партии вождистскими институтами, где фигура лидера — важнее всего остального.

В принципе, уже после выборов в Верховную Раду многие эксперты указывали, что большинство мажоритарщиков из «Слуги народа» победило потому, что их ассоциировали с новым президентом Владимиром Зеленским.

А сейчас его рейтинг переживает непростые времена. Согласно всё тому же исследованию «Центра Разумкова» Зеленский хоть и остается политиком с наивысшим рейтингом доверия — 44%, но не доверяют ему больше — 49% опрошенных. Таким образом, рейтинг доверия у украинского президента отрицательный.

Что касается конкурентов Зеленского, то в случае выборов в парламент в ближайшее же время могут также пройти «Оппозиционная платформа — За жизнь», за которую готовы отдать свои голоса 19% опрошенных, «Европейская солидарность», которую поддержат 15% и «Батькивщина», за которую проголосуют 8% опрошенных.

В то же время нужно понимать, что местные выборы подразумевают еще и участие местных политсил, например, партии мэров. Именно такие политические силы — близкие к избирателю на местах — зачастую составляют конкуренцию партии власти.

А карантинные мероприятия показали, что центральная власть все чаще вызывает раздражение в регионах Украины. Особенно показательным был демарш ряда украинских городов: Черкасс, Одессы и Днепра, руководство которых раскритиковало власти страны за политику двойных стандартов и нежелание задумываться об экономических последствиях пандемии.

При этом конкуренты «Слуги народа» не сидят сложа руки. Так, Порошенко привлек к работе в избирательном штабе «Европейской солидарности» одного из сильнейших технологов — экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

«Ну и зря вы смеетесь над назначением Турчинова в штаб партии Пороха. Валентинович офигенный парторг. Может быть, даже лучший в Украине. Уверен, если б Юля могла, то не отказалась бы его себе вернуть на эту же позицию. Так что явное усиление, не вижу повода для поржать», — прокомментировал это назначение 30 июня глава пресс-службы партии «Национальный корпус» Роман Чернышев, который до своей партийной карьеры был одним из украинских журналистов, специализирующихся на политике (по образованию Чернышев — политолог).

Все это для партии власти осложняется междоусобными раздорами.

«Наш источник из Офиса президента сообщает, что «ситуативное перемирие» закончено между замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко и главой Офиса Президента Андреем Ермаком <…> Сейчас приближаются местные выборы и борьба за «свои кадры» в списках СН, разморозила старые противоречия, количество интриг растёт каждый день», — сообщил Telegram-канал «Легитимный». Если для Зеленского запахнет жареным. Эксперты о досрочных выборах в Раду © AFP, Sergei SUPINSKY

А это значит, что после 25 октября Зеленский получит оппозиционные местные советы. Но винить в этом ему стоит прежде всего себя и свою команду.