Председатель комитета бундестага ФРГ по вопросам экономики и энергетики отправил ряду конгрессменов США письмо, касающееся новых санкций

«Как избранные представители американского народа вы без сомнения и по праву оказываете сопротивление всем попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа в свою очередь ожидает, что вы будете уважать решения, принятые демократическим путем в рамках Европейского союза», — говорится в обращении Клауса Эрнста, которое имеется в распоряжении издания Süddeutsche Zeitung.

Объектом спора является законопроект, который, по оценке федерального правительства, еще может воспрепятствовать завершению строительства и введению в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Он предполагает ужесточение уже существующих санкций. Изменения создадут угрозу для европейских компаний, страховых фирм и даже чиновников путем блокировки их счетов и запрета на въезд в страны — союзницы США. Мишенью для санкций могут стать любые лица, которые хотя бы косвенно могут быть расценены как ответственные за достройку газопровода для поставок российского газа в Германию. Законопроект поддерживают как республиканцы, так и демократы. «Северный поток — 2»: Дания дала добро, а союзники по НАТО ссорятся из-за российского газа © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

В июне четыре американских сенатора представили законопроект, который должен резко усилить санкции в отношении трубопровода. Под удар могут попасть более 120 европейских, прежде всего немецких и французских предприятий.

«Экстерриториальное применение американских санкций подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации США и американской экономики в ЕС», — предостерегает Эрнст в обращении в адрес спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, глав ряда комитетов и авторов законопроекта.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что Берлин смотрит на этот проект с точки зрения его экономической выгоды и считает необходимым его завершение.

По ее словам, Германия поддержит завершение строительства газопровода, несмотря на надвигающиеся санкции со стороны Соединенных Штатов. Обсуждаемые в американском конгрессе санкции являются экстерриториальными и не соответствуют немецкому правовому пониманию, считает Меркель.

Также в ФРГ задумались об ответе на американские санкции из-за «Северного потока — 2». В бундестаге всё активнее звучат призывы «начать защищаться от нападений на свой суверенитет и суверенитет Европы». Бундестаг назвал дату окончательного запрета угля в энергетике Германии © "Информатор"

Обвинения в том, что газопровод приведет к зависимости Германии от России, необоснованные, аргументирует Эрнст.

Федеральное правительство также отреагировало на опасения, в том числе поддержав строительство терминала СПГ (сжиженного природного газа, который в больших объемах может доставляться из США, — прим. ред.). Этот терминал должен способствовать диверсификации.

Кроме того, правительство ФРГ «очень активно и успешно» выступило за заключение нового пятилетнего договора о транзите российского газа через Украину.

Газопровод «Северный поток — 2», который идет из России в Германию по дну Балтийского моря, построен уже на 94%. Тем не менее его эксплуатация может так и не начаться из-за американского давления.

Этот газопровод протяженностью в 1 200 километров должен обеспечить поставку в Европу 55 миллиардов кубометров газа, а его строительство по изначальному плану должно было завершиться в конце 2019 года. Эксплуатацией займется Газпром, но финансирование (9,5 миллиарда евро) обеспечивается пятью европейскими предприятиями, в том числе французской Engie. Вопреки санкциям. «Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце года © nord-stream2.com

Ранее Клаус Эрнст выступил с заявлением, где отметил, что «СП — 2» важен для европейских государств. По его словам, Германии нужен российский газ, потому что Берлин постепенно отказывается от ядерной энергетики и угля.

Сырье, поставляемое, например, из США, не может рассматриваться в данном случае как альтернатива, потому что «оно очень дорого и менее экологично», уточнил немецкий политик.

При этом если Россия завершит строительство «СП — 2», то в отношении «Газпрома» автоматически будут введены одобренные в декабре прошлого года санкции. Об этом написало издание Atlantic Council со ссылкой на сенатора от штата Техас Теда Круза.

По словам республиканца, американское правительство одобрило ограничительные меры против российского газопровода, и, если трубоукладчик «Академик Черский» достроит нитку, то глава Белого дома Дональд Трамп будет обязан активировать санкции.

В ответ на это член комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских указал на размытость формулировок в угрозе Круза. «Непонятно, будут ли они против компаний, которые владеют этим трубоукладчиком, или против «Газпрома» и пятерки ведущих нефтегазовых компаний мира. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ?» — говорил депутат. Глава OMV призвал европейский бизнес поддержать «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Возражения по поводу достройки газопровода имелись ранее и у Федерального сетевого агентства ФРГ. Агентство отказало компании Nord Stream 2 AG — оператору проекта — в выведении проекта «СП — 2» из-под правил Газовой директивы Евросоюза.

В немецком агентстве отмечали, что Nord Stream 2 AG не сумела своевременно достроить газопровод к назначенной дате — 23 мая прошлого года. А этот срок был необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил Газовой директивы.

Обновленная Газовая директива ЕС, в частности, подразумевает, что после завершения строительства трубы «Газпром» сможет использовать только 50% ее мощностей. На остальные могут претендовать альтернативные поставщики газа, не зависимые от основного поставщика, то есть от «Газпрома».

Неделю назад Датское энергетическое агентство разрешило применять при строительстве газопровода трубоукладочные суда с якорным позиционированием. Ожидается, что к достройке газопровода приступят сразу после истечения срока обжалования обновленного разрешения Дании — 3 августа.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru