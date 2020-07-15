Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Дональда Трампа и его советник Рудольф Джулиани заявил о масштабном разворовывании денег на Украине. По его словам, в этой стране таинственно исчезли $5,3 млрд, из которых $3 млрд были американскими

Во вторник, 14 июля, украинские СМИ запестрели заголовками вроде «Адвокат Трампа Джулиани опубликовал карту Украины без Крыма». Новость с подобным названием появилась даже на сайте государственного агентства «Укринформ».

Тем самым украинские медиа вольно или невольно отвлекали внимание украинцев от главного: что же рассказал Рудольф Джулиани об Украине. Услышанное жителей этой страны вряд ли бы порадовало. Ведь, если верить советнику Трампа, на Украине успешно разворовали $5,3 млрд.

«Сегодняшняя серия будет посвящена $5,3 млрд заграничной помощи, которая была дана Украине и которая ушла неизвестно куда. По меньшей мере $3 млрд из этих $5 млрд — это точно ваши деньги, деньги налогоплательщиков, деньги США», — начал свое 43-минутное видео Джулиани 10 июля.

При этом Джулиани рассказал удивительные для американцев вещи. Так, по его словам, факт кражи американской помощи во времена президентства Петра Порошенко обнаружили украинские правоохранители. И Порошенко поначалу дал старт расследованию. Но затормозили это расследование именно американцы. Американские "сукины сыны". Как они грабят США и обманывают Украину © скриншот с видео StopFake.org

«Вскоре после того, как началось расследование, состоялся визит из посольства США, которое, как вы знаете из предыдущих выпусков моей программы, тогда было полностью коррумпированным и управлялось в интересах Обамы и Хиллари и Джорджа Сороса. Представитель посольства заявил полиции, что нет нужды это расследовать, так как мы — друзья. Украина и США — друзья, а друзьям нет нужды волноваться о пропавших или украденных $3 млрд, даже если это не их деньги, а деньги американских налогоплательщиков», — рассказал Джулиани.

По его словам, представитель посольства настаивал на том, что расследование проводить не нужно. В конце концов вмешался Порошенко и дело было прекращено.

Он предположил, что самих американцев наверняка удивит такая постановка вопроса.

«Вы наверняка чешете затылки дома, как я в свое время. Зачем Америке говорить: «Не расследуйте утрату $3 млрд. Думаю, вы поймете это, если расследуете. Согласно господину Телиженко, чье свидетельство записано, если это было бы расследовано, многие люди на Украине отправились бы в тюрьму и многие демократы здесь отправились бы в тюрьму», — рассказал Джулиани, и предоставил отрывок из своего интервью с Андреем Телиженко — бывшим сотрудником посольства Украины в США.

В этом отрывке Телиженко тоже заявлял, что при расследовании того, что случилось с американскими деньгами на Украине, пострадали бы политики как в этой стране, так и в США.

Издание Украина.ру разбиралось в том, что же произошло с помощью США и при чем здесь американские выборы.

Бездействие Порошенко и намерение Зеленского

В своем видео Джулиани отдельно рассказал, что сейчас на Украине расследуются дела, связанные с кражей денег американских налогоплательщиков. При этом он подчеркнул, что расследование началось до разговора Трампа с новым президентом Владимиром Зеленским и вообще не было инициировано американской стороной. США помогут Армении с коррупцией. Названа сумма © пресс-служба НАБУ

«Во время коррупционной администрации Порошенко они остановили расследование. Не для того, чтобы защитить себя, но для того, чтобы защитить своих сообщников из администрации Байдена потому, что была большая коррупционная сделка между самим Порошенко и администрацией Байдена, включая самого Байдена <…> Порошенко проиграл. Новый президент захотел разобраться с беспорядком. Это (бумаги из Счетной палаты) принесли ему, это не имеет ничего общего с разговорами его с президентом Трампом или со мной. И он сделал то, что сделал бы любой разумный президент, — он сказал: «Окей, мы это расследуем», — отметил Джулиани.

При этом он рассказал, что недавно были арестованы два человека по этому делу. Эти люди, по словам Джулиани были связаны с Джорджем Соросом.

Он не назвал имена, но, судя по упомянутому сроку («несколько месяцев назад»), речь может идти об учредителях «Центра противодействия коррупции» Виталии Шабунине и Дмитрии Шерембее, в отношении которых в феврале 2020 года по заявлению народного депутата Андрея Деркача Нацполиция открыла уголовное производство. Сам Джулиани упомянул Деркача в своем видео.

Деркач обвинил Шабунина и Шерембея в хищенях $142 млн помощи, которые проходили через благотворительную организацию «Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД» и подконтрольные ей структуры. При этом часть денег была использована по прямому назначению, а часть — выводилась на счета подставных физлиц-предпринимателей (аналог российских ИП). Кроме того, Деркач заявил, что Шабунин и Шерембей лоббировали интересы коммерческих компаний, которые имели признаки фиктивности, при закупке медоборудования и лекарств.

Сам же Джулиани проиллюстрировал историю о краже американских денег другим примером. Он рассказал о $4 млн, направленных на помощь правоохранителям Украины. Из них до последних — Генпрокуратуры — дошли лишь $2 млн. Остальные $2 млн посольство направило некоммерческим организациям. При этом Джулиани заявил, что эти деньги были отмыты, а также потрачены на дорогостоящие подарки.

«Вы можете сказать: «Это была украинская НКО, которая помогает Генпрокуратуре». Но нет, это была итальянская НКО», — рассказал Джулиани.

Впрочем, лейтмотивом всего видео Джулиани был вопрос: что с украинским происшествием будут делать в США. Скандал вокруг коррупции Байдена в США не удастся «замылить» протестами чернокожих - Якубин © REUTERS, Jonathan Ernst

Байден и лицемерные американские СМИ

Под конец своего видео Джулиани, рассказав о том, что на Украине взялись за тех, кто разворовывал американские деньги, задался вопросом: почему до сих пор в самих США в отношении Байдена (а он с близкими, по словам Джулиани, на одной из коррупционных сделок заработал от $8 млн) и других связанных с ним должностных лиц не начаты расследования и их коррупция не обсуждается в СМИ.

«Украина делает свою работу, но почему это до сих пор игнорируется в США? Неужели это не заслуживает заголовка? $5,3 млрд зарубежной помощи пропали на Украине. $3 млрд — американские деньги. Я бы хотел прочитать об этом в ΝΥΤ и Washington Post. Но вряд ли. Я бы хотел услышать об этом на CBS, NBC, CNN <…> Это двойные стандарты, с которыми мы живем. И это ужасно», — заявил Джулиани.

Он указал и на то, что виновников с американской стороны вряд ли ждет наказание.

«Президент Трамп не тратил $3 млрд, которые ушли мошенникам вместо людей, в них нуждающимся. Это сделали Обама и Байден, а также все те демократы, о которых я упоминал. И они защищены», — отметил Джулиани.

В своем видео он упомянул еще таких политиков, как послы США на Украине Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор, а также спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По его словам, с этим нужно покончить. Ведь иначе пострадает одна из основополагающих идей для американского народа — равенство всех перед законом. При этом он признал, что если кто-то возьмется за расследование этих случаев, то американская пресса обвинит его в политической ангажированности.

«Это нужно менять. И эти выборы должны это изменить. Америка не может позволить себе два правосудия: одно для людей, которые нравятся прессе, другое — для людей, которые ей не нравятся. Пресса существует для того, чтобы информировать американский народ, а не для того, чтобы судить, кого наказывать, а кого не наказывать за преступления», — подчеркнул Джулиани.

Он призвал голосовать за республиканцев в ноябре, чтобы США снова стали «честной страной». При этом Джулиани рассказал, что американские прокуроры не отваживаются преследовать коррумпированных членов Демократической партии, так как опасаются давления прессы.

Подытоживая, можно отметить, что обнародованные Джулиани факты об украинской коррупции могут нанести серьезный урон Байдену и Демократической партии, особенно в условиях охватившего американскую, да и мировую экономику кризиса. Демократический спрут. Как Демпартия США сплела на Украине коррупционную сеть © CC0, Pixabay

Однако интересен еще один нюанс: судя по видео, годы берут свое: Джулиани держится бодро, но он не тот, что несколько лет назад. Грядущие выборы в США отечественные шутники называют «гонками на лафетах», вспоминая период из советской истории, известный как «пятилетка пышных похорон», когда один за другим умерли три главы СССР. Соперником 74-летнего Трампа на выборах будет 77-летний Байден.

То ли дело Украина, где президенту Владимиру Зеленскому 42 года, главе партии «Слуга народа» Александру Корниенко 36 лет, а одному из заместителей главы Офиса президента Кириллу Тимошенко и вовсе 31 год. Да и украинские антикоррупционеры вроде Сергея Лещенко и Мустафы Найема тоже молоды душой и телом. Но, как показало в том числе и видео Джулиани, всех этих молодых да ранних держат железной хваткой те, кто, казалось бы, «одной ногой в могиле».

На минувших выборах в Польше одна из политических реклам, направленных против власти, начиналась со слов «Окей, бумер». Молодые поляки пытались достучаться до старшего поколения, рассказывая, что им жить в Польше будущего, и их больше интересуют вопросы экологии, прав ЛГБТ, социального равенства, а не апелляция к прошлому. Но выборы в Польше показали: «бумеров» — представителей старшего поколения — рано списывать со счетов. Это же показывает и то, что происходит на Украине.

Впрочем, вряд ли рядовым украинцам, да и американцам важен возраст американских коррупционеров и их украинских подельников. Важнее другое: они до сих пор не наказаны. А ведь их воровство было не только масштабным, но и циничным: они крали деньги, предназначенные для того, чтобы улучшить положение в охваченной гражданской войной стране. Войной, поддержанной Западом.