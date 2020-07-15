По состоянию на 12:00 15 июля в мире зарегистрировали свыше 13,3 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 578,6 тыс. человек, почти 7,4 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 136,4 тыс. людей, больше 1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,9 млн жителей, свыше 74,1 тыс. человек скончались, больше 1,3 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 936,1 тыс. случаев заражения, 24,3 тыс. смертей, 592 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Чили, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 739,9 тыс. (6248 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 614 человек (175 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 512,8 тыс. человек.

В Москве за сутки от коронавируса умерли 29 человек. Всего с начала пандемии в столице умерли 4234 человека, заразившиеся инфекцией.

Начиная с 16 июля в столице любой желающий сможет сдать бесплатно анализы на ПЦР-исследование на коронавирус.

С сегодняшнего дня в России отменяется обязательная двухнедельная изоляция для тех, кто приехал из-за рубежа. Теперь приезжающий должен иметь с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

Россия и Белоруссия в ближайшее время возобновят авиа- и железнодорожное сообщение. Об этом договорились премьер-министр России Михаил Мишустин и глава белорусского правительства Роман Головченко. Первые ограничения на передвижение людей между Россией и Белоруссией были введены 16 марта, а полностью закрыли границу 30 марта.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Чеченской Республике временно запретил въезд в регион для туристов. Ограничения введены для предотвращения вспышки коронавирусной инфекции.

В связи с пандемией коронавируса и принятыми ограничительными мерами, в том числе переносом сроков ЕГЭ, набор в военные вузы в России начнется 15 июля и будет проходить по другим правилам до 5 августа. Отбор желающих поступить в вуз Минобороны будет проходить в регионе проживания абитуриентов, без приезда кандидатов непосредственно в учебное заведение. Для этого сформированы специальные выездные группы.

После начала эпидемии в России произошел бум мошеннических ресурсов в интернете. Особенно популярны у мошенников стали схемы с предложением различных соцвыплат — по сравнению с прошлым годом их число выросло почти в пять раз, предупреждает «Лаборатория Касперского».

Первая группа добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавирусной инфекции, выписана из Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Коронавирус и Украина

На Украине резко увеличилось число заболевших коронавирусом: по сравнению со вчерашним днем суточный прирост заболевших составил 31%.

Лукашенко предложил лечить коронавирус мёдом © Gingy Db / flickr

Общее число зараженных достигло 55 607 человек. Всего с начала пандемии умерло 1427 украинцев.

В настоящее время 93 больных с диагностированным коронавирусом находятся на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Карантин на Украине планируют продлить еще минимум на месяц, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Кабмин Украины рассмотрит вопрос о продлении карантинных ограничений на заседании 21 июля. Срок нынешних ограничений истекает 31 июля.

При этом власти Львова решили ослабить карантинные ограничения и открыть детские сады города с 17 июля, а отели и хостелы — с 15 июля.

Украинские авиаперевозчики с января по июнь 2020 года перевезли на 67% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.

Соединенные Штаты Америки увеличили финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом на $1,8 миллиона, полный ее объем составит $17,3 миллиона.

Ситуация в мире

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер. По его мнению, бессимптомных носителей вируса не существует, а иммунитет к коронавирусу может возникать и у людей, которые до этого заражались сходными болезнями.

Власти города Филадельфия, штат Пенсильвания, ввели запрет на проведение массовых мероприятий до 28 февраля 2021 года из-за коронавируса, сообщил мэр города Джим Кенни.

Предпринимаемые США санкции против Китая и Гонконга лишь подорвут американское влияние в этом специальном административном районе КНР. Такое мнение высказала депутат Законодательного совета Гонконга, председатель Новой народной партии Реджина Ип.

На американской военной базе «Кэмп-Хансэн» в южной японской префектуре Окинава выявили 36 новых случаев заражения COVID-19.

Число инфицированных коронавирусом среди военнослужащих США в Японии достигло 136 человек.

Власти Норвегии с 15 июля снимают введенные в марте из-за коронавируса ограничения на поездки в более чем 20 стран Европы. В списке Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Польша, Франция, Чехия и другие. При путешествиях между ними и Норвегией не нужно будет находиться на карантине.

Фондовые индексы государств Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу ужесточения карантинных мер в ряде стран.

Власти Киргизии на фоне продолжающейся в стране вспышки коронавирусной инфекции вынуждены ввести государственное регулирование цен на некоторые виды лекарственных средств.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность внесения изменений в принятое на прошлой неделе решение Службы иммиграционного и таможенного контроля США, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии коронавируса проходить в онлайн-режиме.