Со дня публикации нашего недавнего обзора по ситуации в Первой столице Украины «Предвыборный расклад: ”слуги народа” и их противники штурмуют Харьков» прошло не так уж много времени, но и за пару недель случилось несколько важных событий, тесно связанных с грядущими местными выборами

Напомню, что в прошлой статье говорилось о возможном альянсе фаворита выборов Геннадия Кернеса и "Партии Шария": «Похоже, в партнёрство с действующим мэром вступила и политическая «Партия Шария» <…> Несмотря на участившиеся уличные нападения, шариевцы на территории Первой столицы чувствуют себя уверенней, чем во многих других городах Украины, да и сам Анатолий Шарий уже пару раз публично отдал должное достижениям харьковского мэра. Следовательно, разочарованные в достижениях "Слуги народа" харьковчане могут найти в "Партии Шария" вполне удовлетворительный заменитель [партии «Слуга народа»]. Местные выборы на Украине: местные элиты готовятся к решающей битве с Киевом © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Как бы в подтверждение данного тезиса, буквально на следующий день Анатолий Шарий опубликовал большое интервью с Геннадием Кернесом. Почти часовое интервью харьковского градоначальника прошло в духе полного взаимопонимания с интервьюером (что случается с Кернесом не так уж и часто), было довольно откровенным и насыщенным важными заявлениями. В частности, прогнозами Геннадия Адольфовича на грядущие местные выборы. По его мнению (а его мнение, как правило, опирается на результаты негласных соцопросов), в будущем харьковском горсовете будут представлено несколько политических сил: «Слуга народа», ОПЗЖ, "Партия Шария" и, разумеется, предвыборный «Блок Кернеса»; партии националистической ориентации упомянуты не были.

Иначе говоря, хорошо информированный харьковский градоначальник предполагает, что майданные силы в городском парламенте представлены фактически не будут, а вызывающий столько споров и шума в украинском обществе политический проект Анатолия Шария шансы имеет. Зато эта перспектива явно не радует иных политических игроков, в первую очередь «Слуг народа» (на чьём электоральном поле небезуспешно работает "Партия Шария") и национал-патриотов, которые окучивают порядка 25% харьковчан, стабильно голосующих за партии Майдана.

Стараясь ликвидировать нежелательных политических конкурентов, в Харькове (как и в других регионах) власть перешла к прямому запугиванию сторонников Шария. 25 июня произошло жуткое нападение «неизвестных патриотов» на активиста "Партии Шария" Никиту Роженко, которого буквально до полусмерти избили битами, 1 июля во время и после харьковской манифестации в его защиту националисты снова нападали на сторонников Шария, и, наконец, 13 июля толпа радикалов из "Национального корпуса" заявилась под дом известного в Харькове политика Владимира Кацубы, которого они считают спонсором "Партии Шария" (сам Шарий эту информацию отрицает). При нападении пострадало ещё несколько человек — в том числе и в результате применения травматического оружия. Полиция, разумеется, безмолвствовала. Предвыборный расклад: «слуги народа» и их противники штурмуют Харьков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не секрет, что ультраправый Нацкорпус подконтролен министру МВД Авакову, а у бывшего харьковского губернатора Арсена Борисовича Авакова на Харьков всегда имеются собственные планы. В данном случае «дубина псевдонародной войны» в лапах неонацистов решает сразу две задачи. Во-первых, устраняет прямых конкурентов теряющих популярность «Слуг народа» господина Зеленского, которому Аваков постоянно демонстрирует свою лояльность; Офис президента сейчас сражается с шариевцами по всем фронтам, и взять на себя немного грязной работы — это оказать лишнюю услугу президенту.

Во-вторых, необходимо показать свою силу несколько приунывшим сторонникам Майдана в Харькове. Шансов на победу у националистов в самом Харькове мало, но устойчивый электорат имеется. Если собрать их воедино, шансы пройти в облсовет, горсовет и районные советы в области у сторонников майданного режима есть; плюс посты мэров различных городов областного значения да поселковые руководители — всё это имеет особое значение в свете грядущего земельного передела. И если переизбрание Геннадия Кернеса в Харькове вполне прогнозируемо (как и победа его политической силы «Блок Кернеса — Успешный Харьков»), то в области шансы партии власти «Слуга народа» и различных придонных форм националистического политикума значительно выше.

Скорее всего, кроме привычных партий, с прицелом на область будет активно участвовать новая местная политическая сила — «Блок Юлии Светличной «Разом» (Светличная — бывший губернатор Харьковской области времён президентства Порошенко, сегодня нардеп). Этот дама многим обязана лично Арсену Авакову и своему бывшему шефу, руководителю АП Порошенко Игорю Райнину (ныне главе областной организации ОПЗЖ), хорошо известна в области и при определённой поддержке может составить конкуренцию традиционным игрокам. А ведь не до конца разграбленные природные богатства Украины находятся все-таки не в мегаполисах. Филатов-Кернес-Труханов: размежеваться, чтобы объединиться © Facebook, Марат Королев

Возможно, нападение на дом клана Кацуб (сыновья Владимира Кацубы, Сергей и Александр, тоже довольно влиятельные бизнесмены) — это недвусмысленный намёк, что их интересы в Харьковской области находятся под прямой угрозой. А интересы эти весьма существенны — в частности, в сфере добычи и торговли углеводородным сырьем. Хотя и здесь возможна обратная реакция: если в глазах харьковского избирателя впрямую и накрепко увязать аваковских неонацистов из Нацкорпуса со «Слугой народа» (а местный избиратель в большинстве своём неонацистов не любит), голоса сомневающихся харьковчан легко перетекут от дискредитировавшей себя «партии власти» к "Партии Шария". Правда, сам Аваков от очередного ослабления позиций Зеленского ничего не потеряет — беспроигрышная позиция.

Кроме того, как уже не раз указывалось в наших публикациях, в Харькове остаётся открытым вопрос степени участия в местных выборах ОПЗЖ, а именно — пойдёт ли она на выборы в союзе с Кернесом или против него, стараясь отвоевать в борьбе с харьковским градоначальником свою долю электората. Если "Партия Шария" топчется по электоральному полю «Слуги народа» и на пост мэра не претендует, то ОПЗЖ (в случае выдвижения своего кандидата) растаскивает избирателей непосредственно Геннадия Адольфовича. Но это вопрос не столько политических противоречий (позиция Кернеса во многом совпадает с декларациями ОПЗЖ), сколько негласных бизнес-договорённостей. Причём козыри у Геннадия Адольфовича сильнее — его шансы на переизбрание весьма высоки, и даже от «Слуги народа» выдвигается номинальный кандидат (персоналии ещё обсуждаются), который скорее растащит голоса его оппонентов, нежели создаст серьёзную конкуренцию фавориту гонки.

Итак, на данном этапе наибольшую проблему являет вмешательство в харьковские выборы бывшего харьковского губернатора Авакова, который располагает многочисленной клиентелой в местных СМИ (некоторые просто принадлежат ему), в госадминистрациях и органах правопорядка. И главное по нынешним временам — контролирует многочисленные банды уличных неонацистов, которые могут быть использованы для устрашения оппозиции и физического устранения конкурентов. Борьба с мэрами до потери регионов © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

И если во втором по величине городе Украины эти процессы хотя бы можно попытаться предать огласке, то в провинциальной глубинке реальная оппозиция остаётся фактически беззащитной. И именно на область, где скоро начнётся большой передел, устремлено истинное внимание будущих хозяев украинских земель.