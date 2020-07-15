В городе, который расположен в центре Украины, недавно переименованном в Кропивницкий (ранее – Кировоград), предстоящие осенью местные выборы могут преподнести неприятный сюрприз для партии «Слуга народа». Президентская партия может отойти на третий план на фоне борьбы двух региональных лидеров

Еще недавно, полгода назад, по опросу социологической группы «Рейтинг», Кировоградская область занимала одно из первых мест по поддержке «Слуг народа» — таковых здесь было почти половина избирателей (49%). В бывшем Кировограде было также больше всего жителей, одобрявших деятельность президента Зеленского (82%). Дорога Николаев — Кропивницкий: по следам ада украинской коррупции © novosti-n.org | novosti-n.org | Перейти в фотобанк

Однако уже в апреле этого года, по данным опроса «Рейтинга», популярность «Слуг народа» упала более чем вдвое — президентскую партию готовы были поддержать 23% жителей города. Затем последовал еще ряд скандалов со «Слугами народа» и особенно подмочил репутацию президентской партии тот факт, что губернатор Кировоградской области Андрей Балонь, назначенный Зеленским, недавно попался на взятке.

В июне мэр Кропивницкого Андрей Райкович присоединился к новому политическому проекту, так называемой партии мэров под названием «Пропозиция». Инициатором новой партии был мэр Днепра Борис «Вешатель» Филатов, прославившийся весной 2014 года фразой по поводу пророссийских протестующих: «Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на уступки, а вешать их будем потом».

В недавнем интервью Райкович говорил о намерении добиваться усиления реформы децентрализации с акцентом именно на финансовую децентрализацию.

«Децентрализация, которую нам предложили, — административного уровня. Она не стала такой, о какой мы мечтали, такой, какой нам преподносили теоретики. Финансовая децентрализация дала возможность нам навести более-менее порядок… по всем направлениям: в медицине, образовании, культуре, дорожном строительстве. Но у нас есть подтвержденные опасения, что эти вещи опять входят в зону централизации. У нас под любым предлогом забирают финансирование», — говорит Райкович.

В 2015 году он с трудом выиграл гонку за кресло мэра, набрав буквально на 300 голосов больше своего конкурента, только лишь потому, что избирательная комиссия большинством голосов признала недействительными голосование на двух участках, где поддержали его конкурента, самовыдвиженца Артема Стрижакова (до 2014 года — одного из региональных лидеров «Партии регионов»).

Скорее всего, произошло это и потому, что выдвигался нынешний мэр Кропивницкого от «Блока Петра Порошенко». Его основной конкурент Артем Стрижаков, глава общественной организации «Перспектива города», тогда активно выступал против переименования Кировограда в Кропивницкий. «Волки в овечьих шкурах». Оппозиция утверждает, что местные выборы перенесут из-за падения рейтинга «Слуги народа» © Facebook, Слуга Народу

«Жители Кировограда недовольны этим решением Верховной Рады. Переименование города — это неуважение к жителям Кировограда. Никто не понимает, как так может быть. При этом мнение кировоградцев не учитывалось. Проводился общественный опрос, на котором 77% жителей города выступили за историческое название Елисаветград. Парламент этот вариант не принял и не предоставил механизма, чтобы общественность смогла отстоять свои взгляды. Название Кропивницкий не поддержал и горсовет. К местной власти нардепы также не прислушались», — говорил Стрижаков.

По словам лидера партии «Перспективы города» Стрижакова, за прошлый год он получил немало предложений присоединиться к той или иной политической силе и представлять город в Верховной Раде, однако уверен, что из Киева изменить жизнь города невозможно, а потому все предложения отклонил, предпочитая развивать региональный проект.

Среди основных направлений деятельности этой региональной партии указывается воспитание у детей и молодежи чувства именно местного патриотизма.

На этих выборах нынешнему мэру Райковичу, владельцу ОАО "Мясокомбинат "Ятрань", будет достаточно сложно переизбраться, даже при поддержке «партии мэров». За ним следует шлейф невыполненных обещаний, а рассчитывать на поддержку «Евросолидарности» Порошенко ему вряд ли стоит, после того, как после победы Зеленского мэр постарался отойти от партии экс-президента.

К тому же следует учитывать, что 65% опрошенных социологической группой "Рейтинг" жителей Кропивницкого считают, что городского голову надо сменить. И основным конкурентом Райковича, вероятно, опять станет Артем Стрижаков, который теперь может записать себе в политический актив реконструкцию и благоустройство городской набережной реки Ингул. Как партия Зеленского будет терять власть. Эксперты о местных выборах на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таким образом, основными конкурентами за пост мэра в Кропивницком (Кировограде) будут два региональных проекта и два региональных лидера — Райкович и Стрижаков. Оба будут стараться форсировать тему децентрализации.

Президентская партия «Слуга народа» тоже, несомненно, постарается продвинуть своего человека на пост мэра. Региональные СМИ называют вероятным кандидатом от президентской партии Игоря Волкова — бывшего руководителя фракции БПП в горсовете, в 2019 году возглавившего городской избирательный штаб «Слуг народа».

В начале июля кировоградскую ячейку «Слуг народа» возглавил скандальный депутат Никита Потураев. Он известен в партии, как мастер медийного пиара, но его высказывания и политическая позиция вряд ли найдут отзыв у жителей преимущественно сельскохозяйственной Кировоградской области. Потураев то сожалел, что у Украины нет атомной бомбы, чтобы сбросить ее на Москву, то истерически проталкивал закон об открытии рынка земли, требуя «свести счеты с Лениным», а в июне признавался, что «покупал журналистов пачками».

Предыдущий глава «Слуг народа» в Кировоградской области, Александр Дануца, критиковал свою партию за стратегию по сбору «отбросов» из Блока Петра Порошенко и «Батькивщины», хотя сам был ранее в «Нашей Украине», «Блоке Петра Порошенко», откуда и мигрировал в партию «Слуга народа». Тактику президентской партии на местных выборах местная ячейка видит в «экстраполяции общеукраинского рейтинга на местном уровне», то есть — намерена просто эксплуатировать бренд Зеленского. Кроме того, они намерены привлечь на свою сторону «лидеров мнений», то есть попытаться «выехать» сугубо на постах в соцсетях.

Местные выборы в Кропивницком и Кировоградской области станут, по сути, борьбой между старыми противниками и двумя региональными проектами: «Пропозицией» нынешнего мэра Райковича (ранее ставленника Петра Порошенко) и «Перспективой города» Стрижакова (ранее — в «Партии регионов»). В борьбу между ними, несомненно, вклинится партия нового президента «Слуга народа» со своим кандидатом на пост мэра. У нее есть шанс получить 25% в местных советах, если какие-нибудь новые скандалы не уронят ее рейтинг еще ниже. Прочие общенациональные партии («Батькивщина», ОПЗЖ и «Евросолидарность») смогут провести в местные советы, вероятно, не более 10% своих кандидатов каждая. В такой ситуации Кировоград-Кропивницкий может стать одним из лидеров регионального сопротивления центральным властям и одним из форпостов децентрализации.