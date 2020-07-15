Пока досрочные выборы в Верховную Раду невыгодны президенту Зеленскому и его партии «Слуга народа» - они попросту не смогут повторить успех прошлых выборов и потеряют в количестве мандатов, говорят политэксперты. Однако ситуация может быстро поменяться - на Украине ничего исключать нельзя

На 25 октября 2020 года на Украине намечены очередные выборы в местные органы самоуправления.

Впрочем, выборов может и не быть: по мнению ряда экспертов, власти страны рассматривают вариант переноса голосования — как минимум на весну 2021 года. Официальная причина — борьба с распространением коронавируса. Причина реальная — падение рейтингов президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа».

Директор Украинского института политики Руслан Бортник допускает, что партия Зеленского может потерпеть поражение на местных выборах, что повлечёт за собой полноценный политический кризис, приведёт «к ускорению процессов организации досрочных парламентских и президентских выборов».

Впрочем, пока досрочные выборы парламента власти не нужны, ведь получить в новой Раде монобольшинство не выйдет. Однако, судя по тенденциям, уже осенью кризис может серьёзно усугубиться, и тогда Зеленский ради сохранения своего поста может пойти на досрочные парламентские выборы, предположил Бортник. Евгений Филиндаш: Стерненко посадят, а Зеленского ждут досрочные президентские выборы © Скриншот из видео Украина.ру

Издание Украина.ру выяснило у коллег Бортника, политических экспертов, что они думают о возможных досрочных выборах в Раду.

Нет юридических оснований… Но кого это волнует?

О роспуске парламента сегодня не говорит только ленивый, отмечает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко. Однако, говорит он, в любом случае нужно иметь несколько конституционных оснований, позволяющих распустить Верховную Раду.

«Первое — отсутствие коалиции. Коалиция на сегодняшний день существует, и ее никто не собирается распускать, потому что она состоит из одной фракции.

Второе — невозможность собраться на протяжении 30 дней. Пока что такого основания тоже нет.

Третье — невозможность на протяжении 30 дней внести кандидатуру нового премьера на рассмотрение президента.

То есть ни одно из оснований на сегодняшний день не существует, поэтому пока мы можем чисто гипотетически рассуждать о том, какое из этих оснований запустит механизм роспуска парламента», — рассказал эксперт.

Астролог рассказала, ждать ли украинцам досрочных выборов в Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ростислав Ищенко согласен, что юридических оснований для роспуска нет. Однако кого на Украине волнуют юридические тонкости, задаётся риторическим вопросом политолог.

«Парламент трижды распускался без всяких юридических оснований. При Ющенко, после переворота в 2014 году, и после того, как Зеленский пришел к власти и ему зачем-то понадобились досрочные парламентские выборы. Так что юридических оснований нет. Но если надо, можно и распустить. Это Украина», — сказал эксперт.

Зеленскому и его партии невыгодно, однако случиться может всякое

Если «Слуга народа» действительно провалится на местных выборах, легитимность Владимира Зеленского будет поставлена под сомнение, конечно же, будут возникать и усиливаться центробежные тенденции в самой партии «Слуга народа». Об этом говорит политический эксперт Владимир Корнилов.

В таком случае чем ближе будут парламентские выборы, тем больше депутаты из партии президента будут искать, к кому примкнуть.

«Это традиционно для украинских выборов и происходит периодически под каждые местные», — пояснил Корнилов.

Слухи о возможных досрочных выборах осенью действительно на Украине ходят, подтверждает главный редактор известного одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

«Называются конкретные причины, о планируемом Порошенко перевороте тоже периодически информация появляется. Лично я отношусь ко всему этому достаточно скептически. Хотя исключать в Украине, конечно, нельзя ничего», — сказал журналист.

А главный редактор днепровского издания «Горожанин» Виталий Теплов уточняет, что слухи о досрочных выборах в парламент ходят с с прошлой осени — с октября-ноября.

«Нет в этом прагматического смысла, потому что собрать такое же монобольшинство [«Слуге народа»] уже никакая социология не позволяет. Она говорит о том, что количество мандатов у «слуг народа» уменьшится», — заявил Теплов.