Власть попытается сорвать или перенести запланированные на осень местные выборы из-за падения рейтинга партии президента «Слуга народа». Об этом сказал депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива

Верховная Рада Украины должна была на внеочередном заседании в понедельник, 13 июля, рассмотреть в ряду прочих вопросов проект постановления (№3809) о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года. Однако уже в ходе заседания было объявлено, что президент Владимир Зеленский отзывает документ. Как пояснил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, в проект необходимо внести некоторые уточнения. Холодная осень 2020-го станет для Зеленского горячей. Эксперты о выборах местных органов власти на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не все верят в такое объяснение. Так, депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива считает, что настоящую причину следует искать в падающем рейтинге президентской политсилы.

«Они не готовы к местным выборам. «Слуги» видят, что их рейтинги летят вниз, и сегодня уже никто не говорит об уровне поддержки со стороны населения, а говорят о ненависти и негодовании, которые растут в сердцах украинцев. Ведь действия монобольшинства уничтожают нашу страну, а у народа закончилось терпение и открылись глаза. И осенью «Слуги» могут получить тот результат, который поставит точку в их «зелёной» истории. Поэтому они будут всячески стараться сорвать выборы, перенести их перед любым предлогом», — сказал Кива в эфире телеканала ZIK.

По его словам, которые приводит сайт ОПЗЖ, «те «Слуги народа», которые пришли якобы послужить Украине, оказались волками в овечьих шкурах, они — безвольные, подконтрольные исполнители чужой воли».

Илья Кива отметил, что в ОПЗЖ ждут «не столько местных выборов, сколько сложения полномочий всеми теми, кто за год власти не смог принести Украине мир, кто уничтожает экономику, способствует распространению коррупции и преступности».

По мнению депутата, президент Зеленский «должен понять, что со своей задачей он не справился, украинцев обманул, и на нем лежит ответственность за новые смерти на Донбассе, за хаос и нищету».

«Чем раньше он поймёт, что эту Раду надо распустить, — тем больше шансов у нашей страны», — сказал Кива в заключение.

Такой вариант — роспуск Рады и досрочные выборы — вполне возможен уже после местных выборов, цена которых достаточно велика для различных политических группировок на Украине, считает политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

«Если какой-то партии или нескольким партиям, которые могут друг с другом договориться, удастся набрать большинство в местных советах, то не исключено, что, опираясь на это самое голосование, они будут выдвигать Зеленскому требования о роспуске парламента. Они будут говорить, что нынешний парламент не отражает интересы большинства населения», — сказал Ищенко в интервью изданию Украина.ру. Эксперт добавил, что если Зеленский будет упираться, тогда могут потребовать и досрочных президентских выборов. Опасные выборы. Рада собралась на внеочередное заседание © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эксперт при этом отметил, что на местных выборах избиратели чаще голосуют не за партийные бренды, а за конкретных людей, которых знают. Поэтому прогнозировать результаты местных выборов очень сложно.

О растущей самостоятельности местных элит, формирующих собственные политические проекты, говорит политический эксперт Руслан Бортник. По его мнению, «в связи с этим борьба на местных выборах будет сопоставима с парламентскими, более того, на фоне общей нестабильности, хрупкости власти сегодня региональные элиты могут стать доминирующей политической силой в Украине».

В свою очередь, политолог Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру напомнил, что пока нет конституционных оснований, позволяющих распустить Верховную Раду. Что касается рейтингов, то, по словам эксперта, «если у «Слуги народа» рейтинг (общенациональный — Ред.) просел до 30%, то у их ближайших конкурентов вроде Порошенко или Медведчука он держится на уровне 13-15%». Самопровозглашённый ледокол украинской оппозиции: станет ли Порошенко снова президентом © REUTERS, Gleb Garanich

«Что же касается ситуации на местах, то у «Слуги народа» действительно очень серьезные проблемы как на востоке, так и на западе, поскольку у них нет реальных живых структур, которые могли бы действовать», — сказал Бондаренко, добавив, что «это не значит, что они (партия «Слуга народа» — Ред.) не могут вступить в коалицию с другими политическими силами на местах и не могут добиться победы своих мэров в ряде городов».