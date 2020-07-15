Президентская гонка в США набирает обороты. В стремительно меняющихся реалиях обе партии не только на ходу меняют стратегию к ноябрьскому голосованию, но и выбирают кандидатов на участие в президентских выборах, которые состоятся через 4 года

Чуть больше месяца остаётся до партийных съездов демократов и республиканцев (мероприятия состоятся 17-20 августа и 24-27 августа соответственно), на которых они официально выдвинут своих кандидатов в президенты США, хотя их имена ни для кого не секрет. Несколько дней назад стало известно о вступлении в предвыборную гонку нового игрока — 11 июля "Зелёная партия" США на съезде выдвинула кандидатом на высший государственный пост 67-летнего Хоуи Хокинса. В своей программе он предлагает лишить финансирования полицию и армию и перенаправить эти деньги социальным службам и на повышение уровня лечения психических заболеваний, обеспечить медицинскую помощь всем жителям страны, прекратить добычу ископаемых видов топлива и разрешить употребление некоторых видов наркотиков. Кандидатом в вице-президенты в пику нынешних протестов против расового неравенства избрана темнокожая женщина — Анджела Уокер, в 2016 году баллотировавшаяся в вице-президенты от Социалистической партии США.

Однако никакой серьёзной борьбы хозяину Белого дома Дональду Трампу и бывшему вице-президенту страны Джо Байдену Хокинс навязать не сможет — ни одна из 24 его попыток избраться на политическую должность различного уровня не увенчалась успехом, да и сейчас он не имеет шансов даже в теледебатах поучаствовать, поскольку для этого необходима поддержка как минимум 15% избирателей, а его поддерживают не более 1%. Тем не менее, «зелёный» кандидат может отобрать несколько процентов у своих соперников, а учитывая плотную борьбу Трампа и Байдена, это может стоить кому-то из них победы на выборах.

Трамп vs Байден

Основная борьба развернётся, естественно, между двумя заклятыми соперниками — Трампом и Байденом. Результаты опросов последних двух недель настолько сильно различаются, что назвать лидера гонки невозможно: несколько исследований отдают преимущество действующему президенту Трампу от 1% до 9%, но большинство всё-таки ставит на первое место бывшего вице-президента Байдена с перевесом в 4-12%. Шпаковский сказал, что будет с Россией и Белоруссией, если президентом США станет Байден © AP,

Рейтинг Байдена растёт на фоне протестных настроений. Его предвыборная программа как представителя оппозиции строится на критике нынешней администрации и заявлениях о системной расовой дискриминации в стране. Критиковать всегда проще. Однако Байден на протяжении 8 лет занимал пост вице-президента США, то есть был вторым человеком в государстве, и напрямую участвовал во многих кампаниях, в том числе нелицеприятных, например, свержении власти на Украине во время Майдана. Всё это ему, конечно же, неоднократно припомнят во время избирательного периода.

Четыре года назад администрацию Барака Обамы, в которую Байден входил наравне с Хиллари Клинтон, безжалостно критиковал сам Трамп, выражаясь простым человеческим языком, чем подкупил многих американских избирателей, но теперь всё изменилось — ему приходится защищаться от нападок конкурентов и доказывать свою эффективность как президента. Перевыборы на новый срок — это референдум доверия действующему политику. Ещё в начале года Трамп хвалился своими успехами в экономике и снижении безработицы, но всемирный карантин из-за COVID-19, повлекший за собой кризис, перечеркнул эти достижения. Укрепить позиции в предвыборной гонке президенту помогут возобновление экономического роста (постепенно показатели идут вверх, но не настолько стремительно, как хотелось бы Белому дому, эксперты призывают не ждать окончания кризиса в США в 2020 году), победа над эпидемией коронавируса и окончание уличных беспорядков.

Пока ситуация складывается не в пользу Трампа: согласно опросу Navigator Research, 54% респондентов считают недостаточными действия президента по борьбе с инфекцией, противоположного мнения придерживаются 33%; его реакцию на протесты против расового неравенства не одобряют 60% одобряют — 37%; 75% опрошенных считают, что страна движется в неверном направлении, положением дел довольны 12%, хотя в апреле этот показатель составлял 31%.

Если одни эксперты уверены, что в нынешней ситуации у Трампа нет шансов на переизбрание, то другие не спешат списывать его со счетов. Преимущество главы государства над соперником заключается в высокой мобилизации республиканского электората и сплочённости вокруг него. Кроме того, сторонники Трампа решительно намерены придти на избирательные участки 3 ноября, в то время не исключено, что участники массовых акций протестов, охвативших всю страну, предпочтут в этот день остаться дома или выйти на очередной митинг. Ключевую роль могут сыграть избиратели, которые до сих пор не определились со своими симпатиями, а таковых на сегодняшний день около 10%. К тому же, многие американцы даже родственникам не говорят, за кого намерены голосовать. Так что неизвестно, откуда и в чью пользу может выстрелить электоральная пушка.

Однако, как показывает практика, предвыборные рейтинги абсолютно ничего не значат и в конечном итоге могут не иметь ничего общего с реальным раскладом сил. Стоит вспомнить, как в 2016 году пресса без малейшего сомнения говорила о победе госсекретаря США Хиллари Клинтон и даже напечатала внушительные тиражи с соответствующим обложками, но после подсчёта голосов выборщиков президентом стал Трамп.

Избирательная кампания переболела коронавирусом

Эпидемия коронавируса серьёзно изменила мир, начиная с повседневных привычек людей и заканчивая глобальными процессами. Кандидатам в президенты и их предвыборным штабам приходится на ходе менять стратегии с учётом общественных настроений, непрекращающихся протестов и пересмотра истории страны.

Это касается и выбора кандидатуры вице-президента демократов. Байден неоднократно говорил, что на выборы с ним в паре пойдёт женщина. Если она будет темнокожей, то это будет прямо в русле течения набравшего обороны движения Black lives matter. Если учесть, что политику вскоре после выборов исполнится 78 лет, то вице-президентом должен быть человек, готовый в случае необходимости незамедлительно взять на себя обязанности президента страны. «Не Байден»: американист сказал, кто на самом деле будет президентом США, если победят демократы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Отбором кандидата занимается специальная комиссия предвыборного штаба под руководством конгрессвумен от штата Делавэр Лизы Блант-Рочестер, бывшего сенатора от штата Коннектикут Криса Додда, мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти и бывшего сотрудника Белого дома Синтии Хоган. По мнению экспертов, лучше всего на роль вице-президента подходит сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, которая претендовала на участие в президентских выборах от демократов, но сошла с дистанции до начала праймериз, поддержав Байдена. Дочь иммигрантки из Индии и выходца с Ямайки прошла путь от помощника прокурора до генерального прокурора Калифорнии, в нынешнем составе Сената она единственная темнокожая женщина. Харрис может помочь Байдену заручиться поддержкой афроамериканского населения в ряде штатов. Кроме того, благодаря ораторским способностям сенатор способна успешно выступить на теледебатах с нынешним вице-президентом Майком Пенсом. Однако есть риск, что работа в прокуратуре и слабое выступления в президентской гонке Харрис могут оттолкнуть часть избирателей. Как известно, в список потенциальных напарников Байдена также входят конгрессвумен от штата Флорида Вал Демингс, мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс, губернатора штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришем, бывший лидер демократического меньшинства в Конгрессе штата Джорджия Стейси Абрамс.

Выборы-2020 пишем, выборы-2024 — в уме

За несколько месяцев обстановка в мире в целом и в США в частности изменилась настолько сильно, что республиканцы и демократы решили начать подготовку к президентским выборам в 2024 году уже сейчас. Желания и потребности населения непредсказуемы, поэтому нужно время, чтобы понять, какие стратегии помогут завоевать их умы и сердца. Партизанская война или противостояние? Что ждёт США в ноябре после выборов президента и Конгресса © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Как пишет газета The New York Times, отбор на должность вице-президента для Байдена Демократическая партия ведёт и с тем расчётом, чтобы выбранный кандидат смог в 2024 году баллотироваться в президенты. Таким образом, есть шанс появления первой в истории женщины-президента США. Для Трампа нынешняя избирательная кампания станет последней, поскольку по американскому законодательству один человек не может руководить страной более двух сроков, поэтому республиканцам нужно найти продолжателя его курса. Как сообщили изданиям Politico и Business Insider политтехнологи партии, сейчас рассматривается возможность выдвижения в 2024 году ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, которого Forbes в конце июня назвал самым популярным ведущим в истории кабельных новостных программ в США. В своей передаче Tucker Carlson Tonight журналист продвигает тезисы, схожие с теми, которые помогли Трампу победить в 2016-м, в частности приоритет внутриполитическим вопросам и ограничение незаконной миграции, делает очень смелые заявления, порой даже неполиткорректные, из-за чего несколько крупных компаний отозвали рекламу в его эфире. При этом Карлсон критикует не только демократов, но и республиканцев, самого Трампа, его советника и по совместительству зятя Джареда Кушнера, движение Black Lives Matter.

Кроме того, пользуясь тем, что сердца американцев требуют перемен, на сцену выходят внесистемные кандидаты. О желании баллотироваться на ноябрьские выборы 4 июля заявил рэпер Канье Уэст. О своих президентских амбициях певец говорил и ранее, а именно в 2015 году на музыкальной премии MTV Video Music Awards, но в конечном итоге поддержал Дональда Трампа. Он часто появлялся на публике в красной кепке с предвыборным лозунгом миллиардера Make America great again и даже побывал в Овальном кабинете Белого дома. Трамп поддержал решение своего приятеля и выразил уверенность, что ему не составит труда отобрать голоса темнокожих избирателей у Джо Байдена. Однако шансы на то, что имя рэпера появится в бюллетенях, неоднозначны — во многих штатах уже прошли сроки оформления кандидатов в президенты.

Президентские выборы в США — процесс всегда непредсказуемый из-за непрямой процедуры голосования, а в этот раз интриги добавляют и массовые акции протестов, так что чем дальше, тем интереснее будет наблюдать за битвой кандидатов.