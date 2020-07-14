По состоянию на 19:00 14 июля в мире зафиксировано более 13 млн 302 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 577 тыс. человек скончались, свыше 7,7 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — ЮАР (287,7 тыс.) , следом идет Испания (303 тыс.).

На восьмом месте Мексика (304,4 тыс.), потом Великобритания (313,4 тыс.), затем Чили (317,6 тыс.), Перу (330,1 тыс.), Россия (740,2 тыс.), Индия (916,3 тыс.) и Бразилия (1 млн 888 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 3 млн 481 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 138,2 тыс. человек, смертность 3,98%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,31%, более 44,8 тыс. человек.

В Бразилии — 72,9 тыс. (3,87%), В Мексике — 35,4 тыс. (11,66%) в Испании — 28,7 тыс. (9,49%).

Россия

В России по состоянию на 14 июля зафиксировано 740 290 случаев заболевания, 11 649 заразившихся умерли, 513 670 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,58%, что примерно в 10 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 2,5 раза ниже, чем в США или Бразилии.

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Правящая партия «Единая Россия» должна помочь медикам, которые захотят заняться политикой и будут принимать участие в выборах, заявил секретарь генсовета организации Андрей Турчак.

«Считаю, что всем врачам, кто хочет попробовать силы в депутатской деятельности, воплотить свои идеи в жизнь в виде законов и решений власти, партия обязана помочь. Проект "Здоровое будущее" (партпроект ЕР — ред.) должен стать центром сбора предложений по улучшению ситуации в сфере здравоохранения. И эти предложения, безусловно, должны стать для нас руководством к действию», — приводит РИА Новости слова Турчака, сказанные на заседании генсовета ЕР 14 июля.

Он уточнил, что речь идет не только о врачах и медработниках, которые являются членами и сторонниками партии, но и обо всех людях «этой благородной профессии».

«Кроме того, нашему проекту "ПолитСтартап" необходимо уделить особое внимание тем врачам, которые впервые готовы попробовать себя в политике. И в этой связи Высшей партийной школе предлагается предусмотреть для этого специальный образовательный модуль», — отметил Турчак.

По информации МЧС, в России из-за пандемии обострилась проблема организованного отдыха. Так, в июне текущего года различными формами занятости были охвачены только 18% состоящих на профилактическом учёте подростков, а более 80% таких детей остались без присмотра и находятся в зоне риска.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, министерство просвещения, МВД РФ и МЧС и планируют организовать крупную информационную кампанию в регионах о рисках детского отдыха без присмотра у водоемов и дорог, а также о необходимости патрулирования, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

«По итогам совещания уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, министерство просвещения, МЧС и МВД России считают необходимым обратиться к руководителям высших органов власти субъектов РФ с просьбой провести широкомасштабную информационную кампанию, посвящённую рискам, связанным с нахождением детей вблизи водоёмов и дорог, а также потенциальной опасности открытых окон. Также необходимо обеспечить усиленное патрулирование водоёмов и зон отдыха», — говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного.

По информации уполномоченного, МЧС отмечает неблагоприятную тенденцию роста ЧП с несовершеннолетними на воде из-за пандемии COVID-19, так как учёба закончилась раньше, детей вывезли в деревни и на дачи, где они остались без присмотра.

По данным МЧС, с начала текущего года на водных объектах в России зарегистрировано почти 980 происшествий. Уточняется, что это на 24% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. При этом за шесть месяцев 2020 года на водоемах погибло более 140 детей, что почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего, по словам пресс-службы, это дети, оставленные у воды без присмотра взрослых.

«По оперативным сведениям, только в первую неделю июля на водных объектах в различных регионах страны погибли 34 ребёнка (в 2019 году — 13). Основными причинами чрезвычайных происшествий и гибели детей на воде являются оставление детей без присмотра родителей (55% случаев), неумение плавать (30%), а также купание в необорудованных местах (15%)», — говорится в сообщении.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 14 июля зафиксировано 54 771 случай заболевания, 1412 заразившихся умерло (смертность 2.58%), 27 154 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 813 тыс. тестов на COVID-19, что почти в 30 раз меньше, чем в России.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что при лечении коронавируса власти опираются на мировой опыт и собственную практику, а не на советы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, по его словам, это касается рекомендаций ВОЗ не использовать препарат гидроксихлорохин.

«ВОЗ издала рекомендации относительно того, что его не следует применять. На это я отвечал, что если украинские специалисты, такие как Ольга Голубовская, Сергей Дубров, которые каждый день спасают жизни, скажут, что его надо исключить или изменить схему, тогда мы будем это делать», — сказал Степанов в интервью 112.ua.

По его словам, украинский протокол лечения максимально адаптирован под украинские реалии.

Адаптивный карантин в Киеве может длиться полтора года, эпидситуация в городе сложная, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

«Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня, не радуют. С такими показателями в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года», — сказал Рубан.

По его словам, сроки продления действия ограничительных мер зависят от эпидситуации в городе.

В то же время работу предприятий Киева, по его словам, приостанавливать не будут.

«Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок деятельности каждого вида бизнеса», — добавил он.

Между тем снова ограничивать деловую активность из-за Covid-19 на Украине нельзя, это может иметь катастрофические последствия для экономики, заявила и.о. главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

«Экономика до какого-то момента могла выстоять во время тотального карантина, а потом — все. И мы видим это на примерах других стран: надо ее перезапускать, иначе будут катастрофические последствия. Такого ограничения активности, которое было у нас, не должно больше быть, — заявила Рожкова.

По ее словам, предприятия должны адаптироваться к новым реалиям из-за пандемии: часть работы перевести в онлайн, увеличить расстояние между рабочими поверхностями, ввести температурный скрининг.

— Нам придется просто жить и адаптироваться к этому вирусу, вырабатывать иммунитет, пользоваться вакцинами, но в то же время работать, — отметила Екатерина Рожкова.

В мире

Первое с марта заседание СБ ООН при личном участии постпредов государств проходит в штаб-квартире организации, сообщает РИА Новости 14 июля.

С марта из-за угрозы коронавируса в Нью-Йорке все заседания СБ ООН проводились в формате видеоконференции. Заседание во вторник — первое в очном формате за прошедшие несколько месяцев. Главный вход в здание ООН остается закрытым.

Перед заседанием постпред председательствующей в СБ ООН Германии Кристоф Хойсген пообщался с прессой. Постпред Франции Николя де Ривьер также пришел поздороваться с журналистами.

Нынешнее заседание проводится, вопреки традиции, не в зале Совета Безопасности, а в другом помещении, где возможностей для соблюдения дистанции больше. Постпреды и представители делегаций прибыли в Совбез в масках. Но в ходе заседания участники сняли маски.

«Прекрасно видеть вас впервые за прошедшее время. Я бы хотел особенно поблагодарить секретариат ООН. Знаю, что вы не с большим энтузиазмом относились к этому в самом начале. Но благодарим вас за сотрудничество и все меры предосторожности», — сказал, открывая заседание, Хойсген.

«Конечно, мы сидим немного странно, но мы сохраняем дистанцию в 6 футов или два метра», — добавил он.

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«В 1789 (году) была взята Бастилия, сегодня мы отмечаем взятие, так сказать, захват штаб-квартиры. То, что мы собрались в день национального праздника Франции — это хороший символ», — заявил Хойсген.

Ну а французский лидер Эммануэль Макрон заподозрил, что коронавирус возвращается в страну.

«Есть признаки того, что распространение коронавируса начинается снова», — заявил президент Франции в интервью, опубликованном на его Youtube-канале.

Но в этот раз Франция готова к появлению инфекции. В стране есть запасы средств индивидуальной защиты и медикаментов, заверил Макрон.

«Мы многому научились в период пандемии», — подчеркнул он.

Лидер страны призвал граждан соблюдать меры безопасности и использовать маски на улице и в общественных местах.

По последним данным, во Франции свыше 105 тысяч инфицированных были помещены в больницы, 78,5 тысяч человек выздоровели, более 30 тысяч скончались.