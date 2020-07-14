В отношениях Киева и Будапешта наметилось потепление, однако две страны по-прежнему не готовы идти на уступки по языковому вопросу. От того, смогли они урегулировать эту проблему, зависят перспективы сотрудничества Украины с НАТО

14 июля в Будапеште состоялась встреча сопредседателей смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств. Венгрия назвала войну в Донбассе «гражданской», Украина ответила © Facebook, Міністерство закордонних справ України

Как сказано в совместном заявлении, уполномоченный министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по вопросам развития политики соседства Ференц Калмар и заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко подчеркнули общую настроенность на взаимодействие с целью содействия обеспечению прав венгерского меньшинства на Украине и украинского в Венгрии. Также чиновники отметили важную связующую роль, которую меньшинства призваны играть в укреплении и дальнейшем развитии украинско-венгерских отношений.

Заседание этой комиссии, как говорил 25 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, — один из двух подготовительных элементов для встречи президентов двух стран Владимира Зеленского и Виктора Орбана, которая, как ранее уточнил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, может пройти в конце июля. Второй подготовительный элемент — заседание совместной рабочей группы по вопросам образованию.

В тот же день, 25 июня, прошло первое почти за 7 лет заседание Совместной украинской-венгерской межправительственной экономической комиссии, на котором речь шла о двустороннем сотрудничестве в сферах транспорта, пограничной и трансграничной инфраструктуры, сельском хозяйстве, энергетике, охране окружающей среды.

Язык от Киева отведёт

Отношения между двумя странами испортились ещё во время президентства Петра Порошенко, когда Верховная Рада приняла Закон «Об образовании», согласно которому обучение на языках национальных меньшинств постепенно сократится и полностью перейдёт на украинский, а Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, наделявший венгерский язык статусом регионального.

Будапешт воспринимает эти шаги Киева как нарушение прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье, и руководствуется закреплённым в Конституции положением о защите граждан венгерского происхождения за пределами исторической родины. Власти Украины согласны, что Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но подчёркивают, что эти люди в первую очередь граждане Украины, которые имеют свои не только права, но и обязанности, в том числе знать государственный язык.

Венгрия, как отметил в начале июня в эфире телеканала «1+1» Кулеба, никогда не возражала, что украинские венгры должны владеть украинским языком. Вопрос о языке. Как Конституционный суд вскрыл суть Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Несмотря на стремление сторон решить накопившиеся проблемы, очевидно, что языковой вопрос надолго останется камнем преткновения.

«МИД работает над улучшением отношений с Венгрией и ищет возможные компромиссы, но не предает интересы Украины и не пересекает «красные линии». На одной из них мы твёрдо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании. Ни одно иностранное государство не может диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области», — написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.

НАТО решает всё

Для Киева важно закрыть вопрос по языку не из-за самого языка, а для того, чтобы Венгрия перестала блокировать заседания комиссии Украина — НАТО.

29 мая на совместной пресс-конференции с украинским коллегой в Будапеште Петер Сийярто предупредил: «Венгрия ждёт решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО». При этом дипломат подчеркнул, что его страна не хочет сохранять блокировку, а нацелена на достижение договорённостей и готова к компромиссам, чтобы найти приемлемое решение проблемы. Как Киев и Будапешт закарпатских венгров не поделили. От этого зависит путь Украины в НАТО © РИА Новости, Л. Носов | Перейти в фотобанк

Не изменило позицию Будапешта даже предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подтвердил журналистам, что Венгрия продолжает блокировать проведение встреч с украинскими представителями, хотя дала согласие на включение страны в Программу расширенных возможностей НАТО.

Разблокирование заседаний комиссии Украина-НАТО, по словам министра обороны Украины Андрея Тарана, необходимо для эффективного использования стратегического диалога с союзниками. Чем теснее Киев будет работать с членами альянса, тем больше у него будет поводов хвалиться о поддержке Запада, в том числе перед своими гражданами, а также сохранится и даже усилится постоянная напряжённость в акватории Чёрного моря у границ России.

Сближение с НАТО для Украины — большая мечта, но ради неё нужно идти на уступки по языковому вопросу, а это некоторая часть населения может воспринять как сдача национальных интересов. ​​​​​​​Зеленский, для которого родной язык — русский, после прихода к власти мог бы занять более мягкую позицию, но он предпочёл продолжить курс своего предшественника.

Теперь найти выход из ситуации, когда каждая из сторон настаивает на своём, будет сложно, но всё-таки можно. В частности эксперты предлагают ввести двуязычную систему образования с преподаванием предметов как на украинском, так и на языках стран Евросоюз, в число которых входит венгерский.