Ситуация на Украине изменится, когда националисты покажут свою неспособность управлять государством. Однако и без украинского вопроса России и всему человечеству вполне хватает проблем. В этом уверен полковник СВР в отставке Андрей Безруков

Своим мнением Безруков поделился во время онлайн-конференции Клуба Горчакова.

Взять тот же COVID-19. Бывший разведчик отметил, что он совсем не хотел бы затрагивать различные конспирологические версии возникновения пандемии, но подчеркнул: в любом случае, эта эпидемия дала понять, что «мы на этой Земле точно не самые главные действующие лица». Пандемия и геополитика. Россия и ЕС получили шанс сблизиться, даже сохраняя санкции © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

«Нам здесь дали пожить немножко, как долго, мы не знаем, но вирусы вместе с нами живут, жили и до нас, будут жить, скорее всего, и после нас», — сказал Безруков.

Что касается людей, человечества в целом, то, по его словам, пандемию можно рассматривать как сигнал к смене правил игры, к которой все были уже готовы. В этом смысле коронавирус можно сравнить с выстрелом в Сараево: изменения давно назрели, и вот дан сигнал к началу «игры».

Аналитик отметил, что сама по себе эпидемия мир не изменила, но показала, насколько те или иные экономические и политические системы были близки к своему закату — «все события очень и очень ускорились». Государству и бизнесу необходимо искать ответ на вопрос, как адаптироваться к новой реальности и какая она — новая реальность? Те, кто первыми это поймут, получат конкурентное преимущество.

«А те, кто будет долго думать, кто будет цепляться за старые подходы, они потеряют время, и я им, честно говоря, не завидую», — сказал Безруков.

Может быть, это именно нам никто не позавидует — как знать.

В одной из своих лекций аналитик напомнил о циклах Кондратьева и отметил, что мы сейчас находимся в нисходящем цикле: «мы вернулись на сто лет назад», когда переделывался мир и были революция и война. И мы сейчас в той же ситуации: начинается новый технологический цикл, и скоро технологии, которые вырастут из этого цикла, начнут менять экономику, а затем и политику. Заканчивается это социальным переделом, подчеркнул лектор, добавив, что в 2035 году у нас (и не только у нас) будет «другое общество».

О «возвращении» мира как бы на сто лет назад Безруков рассказал и на конференции Клуба Горчакова. По его словам, есть три фактора: первый — «технологическая революция, как тогда, так и сейчас, второй — передел мира, тогда между империями, сейчас — тоже, по сути, между империями, между блоками». Одновременно происходит очень глубокий кризис всех обществ, связанный с ущербностью либеральной модели («финансовая экономика»). И передел мира тогда длился 30 лет — от Первой мировой войны до Второй. США выбрали новую мишень для нападок, но Россия не должна расслабляться © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Вернёмся в сегодняшний день. Уже до эпидемии коронавируса шло ползучее изменение сил на мировой арене (как и сто лет назад), но на этот раз «в сторону Востока, в сторону Китая», отметил Безруков. В политике появляются сильные личности — «мобилизаторы ресурсов». Это связано с подготовкой к силовому переделу мира. Растёт роль национальных государств, развиваются системы контроля («цифровое государство» очевидным образом проявило себя в условиях карантина).

Сейчас, продолжил аналитик, углубляется главный конфликт передела мира.

«Это конфликт между двумя моделями. Модель финансового капитализма США, скажем так, отживающая, и другая модель, гораздо более молодая — это модель интеграционного, как Глазьев говорит, уклада в Китае», — пояснил Безруков, подчеркнув, что этот конфликт всеобъемлющий: «он и экономический, и идеологический, и технологический, и мировоззренческий, и военный, и этнический».

При этом у финансового капитализма «нет никакой идеи будущего», нет концепции переустройства и нет рецептов борьбы с кризисами, подобными нынешнему. По сути, группами, которые по-прежнему претендуют на управление миром, потерян контроль и над информационным пространством — «потому что такие органы управления массовым сознанием, как телевидение или, например, большая печать, просто-напросто теперь закрывают аудиторию 15-20%, которая не является самой динамичной аудиторией, которая точно не является аудиторией будущего».

По словам Безрукова, ситуация усугубляется тем, что принимающие решения вынуждены принимать их в абсолютно медийном пространстве, наполненном разнообразным шумом, в котором очень сложно различать важные сигналы. При этом те, кто принимает решения, делают это в условиях глубокой неопределённости и не имеют права на ошибку — цена слишком высока.

Итак, мир стремительно меняется. Безруков пояснил, что уже изменилось: больше нет глобального рынка («коронавирус поставил жирную точку»), и он не будет воссоздан. Конкуренция обостряется в условиях стагфляции. Неизбежно резкое падение уровня жизни и сопутствующие политические и социальные кризисы. Элементы ручного антикризисного управления, вводимые в связи с эпидемией, сохранятся на весь переходный период передела мира и передела богатства, то есть лет на 10. По мнению аналитика, «конец свободного перетока капитала гарантирован».

Паралич идеологии индивидуализма очевиден, отметил Безруков, добавив: левые будут выигрывать, просто показывая свою эффективность в условиях кризиса, в обществах есть запрос на социальную справедливость, на «рузвельтианство». Перестройка системы нужна хотя бы для того, чтобы система не взорвалась, подчеркнул аналитик. По его словам, при этом везде в течение всего переходного периода будет происходить закручивание гаек: в условиях борьбы с эпидемией ситуация, когда «у каждого мегафон, и капитана никто не слышит», будет исправлена, и «лишние» мегафоны тем или иным способом «заткнут». К итогам поездки Помпео в экс-СССР. Америка может предложить России большую сделку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В мире формируются блоки государств, которые и занимаются переделом мира. И они формируются каждый на своей цивилизационной основе. Сейчас есть два понятных объединения. Это англосаксонский блок — США, Канада, Австралия, Новая Зеландия (и Великобритания, которая совсем не случайно ушла из ЕС). Второй блок формируется на основе Китая.

Каждый блок, отметил аналитик, должен полностью контролировать критическую технологическую инфраструктуру (и, разумеется, располагать ею). Кроме того, необходим свой рынок — «желательно, большой», и эмиссионный центр, чтобы наполнять этот рынок деньгами. И нужна своя философия развития.

А что Россия?

«У России сейчас большущая проблема. Дело в том, что мы маленькая экономика, маленькая страна, нам не хватает критической массы. Нам нужна рыночная критическая масса, технологическая критическая масса, демографическая критическая масса — нам её нужно нарастить примерно до полу-миллиарда где-то, для того, чтобы себя чувствовать нормально», — сказал Безруков.

По его словам, России придётся выстраивать отношения со странами или группами стран, столкнувшихся с той же самой проблемой — например, это Бразилия, это Япония, это, возможно, Индия. И это… Западная Европа.

В одиночку выплыть не получится. У России нет своего эмиссионного центра, нет достаточного рынка. А что есть? Есть набор технологий, есть ресурсы, отметил аналитик, добавив, что, например, у Японии есть эмиссионный центр, неполный набор технологий, но нет ресурсов. А Западная Европа? Есть эмиссионный центр, неполный набор технологий, ресурсов нет совсем. И к кому Западной Европе примыкать? Между Европой и США — жёсткая бизнес-конкуренция, они точно не будут в одной лодке, констатировал аналитик, добавив: «и Японии, и Европе, и Индии придётся выбирать — с кем?»

«И вот здесь наша дипломатия должна поставить себе задачу создания полномасштабного технологического, политического и валютного пространства, в котором наша экономика может стабильно развиваться и конкурировать с другими. Это задача на следующие 30 лет, это самая важная задача для России», — сказал Безруков.

Он подчеркнул, что наличие у РФ военной составляющей (а ещё — добрые отношения с Китаем) позволяют быть уверенными в том, что у оппонентов не возникнет в какой-то момент мысли поднять ставки в этой игре. Большая проблема Европы. Коронакризис поставил под вопрос будущее Евросоюза © CC0, Pixabay

Сейчас Европа для США становится всё менее актуальной, Америка переключает внимание на Китай, отметил Безруков. Евросоюз начнёт делиться на богатых и бедных, выделится европейское ядро — но эти страны не располагают достаточными ресурсами. Им придётся выбирать. И тут бы не попасть самим в зависимость от новых союзников, отметил эксперт. Он добавил, что и странам бывшего СССР, экономики которых исторически взаимосвязаны, необходимо помогать друг другу устоять в грядущий десятилетний кризис.

А что же Украина? По словам ведущего, в ходе видеоконференции об Украине было задано много вопросов. Эксперт отметил, что он не является специалистом по этой стране, но если смотреть на общую геополитическую картину, то можно понять следующее.

«Украина откололась от Советского Союза не как отрицание Советского Союза, а как сохранение Советского Союза. Когда происходили перемены в России, украинская элита не хотела ничего менять, но хотела просто продолжать жить, как в Советском Союзе, — сказал Безруков. — Я вам напомню, что ведущие руководители Советского Союза были с Украины — днепропетровские и другие. Что Брежнев, что Хрущёв. То есть, тот процесс, который происходил, это был процесс как можно дольшей консервации того, что там было. А это была самая богатая страна, когда развалился Советский Союз. Там была промышленность, наука, там были земли и всё остальное, климат… А сейчас? Она вошла сначала в 80-е, потом в 90-е только через 30 лет после того, как Россия прошла через это. И мы знаем, что будет. Будет отскок назад. И будет отказ от радикального национализма, потому что он просто перегорит и покажет свою неспособность руководить страной. Путь в никуда».

Эксперт добавил, что в условиях кризиса «это всё ускорится». По его мнению, «с точки зрения геополитики, это пространство, которое очень быстро сейчас будет меняться — находиться между двумя центрами силы в период кризиса невозможно долго без крупных перемен». Безруков отметил, что, по его мнению, «этот вопрос решится гораздо быстрее, чем мы думаем» — в течение следующего десятилетия. Западные СМИ подсчитывают потери от пандемии: политические, экономические и моральные © AP, Rafiq Maqbool

Что касается запроса на социальную справедливость, солидарную экономику и вообще солидарную со всеми обитателями планеты (не только людьми) жизнь, то такой солидарности потребует сама жизнь. Как отметил Безруков, впереди нас ждёт не эпоха богатства, не эпоха счастья, а эпоха выживания. Из этого надо исходить.

Богатым придётся делиться, и многие богатые это и сами понимают. Так, на сайте Millionaires for Humanity появилась петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство, чтобы богатейшие люди мира помогли преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Однако в целом, по словам Безрукова, элиты многих стран пока не показали своего соответствия текущему моменту — ведь на протяжении многих лет идеи для них производили в США, и от элит требовалось одно качество — управляемость. Теперь же пришло время принимать решения самостоятельно.

Но человеческое общество так устроено, отметил аналитик, что кризисы рождают новых лидеров, и они неизбежно придут — нужно только время.

Справка: Андрей Безруков 20 лет провёл за пределами России, занимаясь разведывательной деятельностью под именем Дональда Ховарда Хитфилда. Арестован в 2010 году и обменян в составе «группы Анны Чапман». После возвращения в Россию был назначен советником президента компании «Роснефть». Доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Его супруга Елена Вавилова (действовавшая на Западе под именем Tracey Lee Ann Foley) известна в России как автор книг.