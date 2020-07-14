По состоянию на 12:00 14 июля в мире зарегистрировали свыше 13,1 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 573,1 тыс. человек, более 7,2 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,3 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 135,6 тыс. людей, больше 1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,8 млн жителей. Более 72,8 тыс. человек скончались, больше 1,2 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 906,7 тыс. случаев заражения, 23,7 тыс. смертей, 571,4 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Чили, Мексике.

Ситуация в России

Иностранцам и гражданам РФ, прибывающим в Россию, больше не придется сидеть в 14-дневной изоляции. С 15 июля обязательный карантин будет отменен. Люди должны будут лишь сдать тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

В России сейчас работают более 2 тысяч детских оздоровительных лагерей. В Роспотребнадзоре заверили, что все они функционируют в закрытом режиме, везде работают медики и повара.

Коронавирус выявил недостатки системы социальной защиты. Существующие форматы оказалось сложно приспособить к условиям пандемии, они не помогли снизить риски для старших граждан, а, напротив, способствовали распространению инфекции. Поэтому их необходимо реформировать.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проведет международный круглый стол по безопасности в период пандемии. В нем примут участие руководители авторитетных парламентских партий Вьетнама, Германии, Казахстана, Кипра, Китая, Сербии, Турции, Украины, ЮАР, Японии, а также представители МИД России

Минтруд РФ пояснил, как будут компенсировать расходы на удаленке. Выполнение заданий работодателя в нерабочее время на удаленке оплатят как сверхурочную работу, а затраты на электроэнергию будут компенсировать в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.

Коронавирус и Украина

За минувшие сутки на Украине выявили 638 инфицированных, также было обнаружено 14 летальных случаев.

За время эпидемии в стране количество заразившейся составило 54 771 человек, из них излечились — 27 154, умерли — 1412 людей.

Самый большой прирост заболеваемости наблюдается во Львовской области и Киеве.

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 112 человек, по сравнению с 13 июля, суточный прирост увеличился в два раза — днем ранее сообщалось о всего 56 пациентах. На утро 14 июля в украинской столице выявлено уже 6 350 случаев коронавируса, 125 пациентов умерли. Среди новых заболевших: 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет, 56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет, 4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика — 12 и 16 лет, 8 медиков.

Адаптивный карантин, который действует в Киеве до 31 июля, может быть продлен на неопределенный срок. При нынешних показателях заболеваемости Covid-19 столица может находиться на карантине ближайшие полтора года, сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Коронавирус активнее всего распространяется по западным областям Украины. За весь период эпидемии лидерами по заболеваемости остаются Ровенская, Львовская, Закарпатская и Черновецкая области. Количество активных больных в этих регионах превышает допустимые эпидемиологические значения.

При этом, согласно статистике Минздрава, в шести областях страны на сегодняшний день существует минимальный риск заражения коронавирусом. Это Луганская, Херсонская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская и Запорожская области. Показатель количества активных больных на 100 тыс. населения в этих областях от 1 до 5 человек, что является полностью безопасно.

Вспышку коронавируса обнаружили в монастыре в поселке Городница Житомирской области. Мужской монастырь находится на самоизоляции из-за контакта с инфицированными людьми. Там запретили проводить любые массовые мероприятия. Людям ограничили доступ и вход на территорию церкви.

Вторая волна, или еще первая не закончилась? Коронавирус наступает на Украину © REUTERS, Gleb Garanich

Эстонские земледельцы для разрешения кризиса рабочей силы планируют организовать спецрейс из Украины, который может состояться уже на этой неделе.

Ситуация в мире

В ВОЗ заявили, что многие страны пошли неверным путем в борьбе с коронавирусом, перестав принимать серьезные меры по противодействию инфекции. Гендиректор организации не уточнил, какие конкретно страны идут неверным путем в борьбе с инфекцией. Тем не менее, он отметил, что ситуация с пандемией будет только ухудшаться.

В Нью-Йорке отметили первые успехи. В городе впервые за несколько месяцев никто не умер от коронавируса в течение последних суток. Несмотря на это мэр города заявил, что предстоит тяжелая борьба с COVID.

В Казахстане, напротив, ситуация напряженная. Из-за наплыва тяжелых пациентов многие больницы переполнены. Обыкновенные лекарства, как, например, парацетамол, сегодня в дефиците по всему Казахстану. Власти страны заявляют, что за первые шесть месяцев количество случаев пневмонии увеличилось на 55% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Из-за роста числа больных ограничения вводятся и в Колифорнии. Там закрываются бары, кинотеатры и музеи. Более того, власти страны заявили, что школьники осенью будут обучаться дистанционно.

Власти Австрии продлили с 15 июля до 31 июля 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с Россией, Украиной, Белоруссией, Великобританией, Ираном, Китаем, Португалией, Швецией. Австрийская сторона также вычеркнула из запретного списка итальянскую область Ломбардия, но внесла в него Египет, Сербию, непризнанное Косово, Черногорию, Северную Македонию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Румынию, Болгарию, Молдавию. Из этих стран прилет пассажирских рейсов запрещается с 15 июля по 31 июля.

В ВОЗ заявили, что на сегодняшний день существует четыре сценария распространения коронавируса. Первый сценарий воплотили в странах, которые были осведомлены о вспышке COVID-19. При втором сценарии наблюдались крупные вспышки, которые удалось взять под контроль. Третий сценарий развивается в странах, где преодолели первый пик заболевания, но быстро ослабили меры. Четвертый вариант складывается в странах в Америки, Южной Азии и нескольких странах Африки.

Коронавирус и классики литературы. Сказка про политического попа Зеленского и его коллективного Балду — "Слуг народа" © РИА Новости, Михаил Озерский | Перейти в фотобанк

Власти Мексики хотят приобрести у России препарат от COVID-19 «Авифавир». В ближайшее время министр иностранных дел Мексики свяжется с властями РФ, чтобы обсудить возможные поставки.

Производство перспективной вакцины от коронавируса начнется в США до конца лета. Штаты рассчитывают произвести 300 миллионов доз к началу 2021 года.