Подозреваемый в убийстве человека Сергей Стерненко может стать лицом новой политической партии на Украине. Она будет обслуживать интересы олигарха Виктора Пинчука

В субботу, 11 июля, главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев сообщил о скором появлении на Украине новой политсилы.

«А тем временем регистрация партии, которая будет финансироваться Пинчуком и Фиалой, а лидером которой станет Сергей Стерненко, находится на завершающем этапе. Политика, которую мы заслужили», — написал Ткачев в своем Telegram-канале.

Название новой политсилы одесский журналист не упомянул.

Ранее о том, что олигарх Виктор Пинчук будет приглядываться к бывшему лидеру одесской ячейки запрещенного в РФ «Правого сектора» Сергею Стерненко, говорили и некоторые украинские политологи. Политические животные периода полураспада. Что роднит экс-президента Украины Порошенко и убийцу Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Для Пинчука и чешского инвестора Томаша Фиалы новая партия станет еще одной попыткой усилить свое влияние на происходящее на Украине. Предыдущая попытка двух бизнесменов оказалась вовсе не такой результативной, как они думали.

Безголосые бизнесмены

О том, что Пинчук и Фиала захотят создать проект со Стерненко, ранее говорили некоторые украинские политологи.

«О Стерненко: этого человека еще полгода назад никто не знал. Вы его не знали, мы его не знали. На Украине десятки радикально настроенных лиц, которые занимаются общественной деятельностью. Эта фигура умышленно раскручивается», — заявил еще 12 июня политолог Руслан Бортник в интервью журналистам телеканала NewsOne.

Он обратил внимание на то, что Стерненко хотели взять на поруки народные депутаты из партии «Голос», и назвал тех, кому выгоден радикал.

«Проект Стерненко сегодня раскручивается. Я думаю, он ближе всего к группе Пинчука и той политической группе, которая ориентирована на Запад, которая поддерживает в той или иной мере праворадикальные группы или правые группы и в какой-то мере конкурирует с Петром Порошенко», — отметил Бортник.

Спустя несколько дней в интервью изданию «Комментарии» он отметил, что проект Стерненко должен прийти на смену партии «Голос».

«Вероятнее всего, на смену «Голосу» придет новый политический проект националистического или правого направления, который будет работать в электоральной нише слабеющего «Голоса» и «Свободы». Несмотря на некоторое сходство с «Европейской солидарностью», этот проект будет возглавлять другой человек, поскольку Петр Порошенко из-за его токсичности вследствие скандалов неспособен достичь победы. Скорее всего, в роли лидера будущего политпроекта на смену "Голоса" выступит либо Олег Сенцов, либо Сергей Стерненко», — указал Бортник.

Примечательно, что о поддержке Западом новых проектов говорил и бывший народный депутат Олег Царев.

«"Голоса", конечно же, сейчас будут уходить к Порошенко. Но Запад не устраивает фигура Порошенко как единственного монополиста на радикальном политическом поле Украины. Запускаются альтернативы. Мы видим сейчас и Стерненко, и другие проекты», — заявил он в интервью изданию Украина.ру, комментируя поведение членов партии «Голос» после того, как ее первый лидер Святослав Вакарчук заявил о прекращении своей текущей политической карьеры. Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко

А вот такой человек, как Сергей Коротких — один из лидеров «Национального корпуса» — считает, что изначально Стерненко был связан с СБУ, а уже после он прославился как политик из-за того, что начал атаковать экс-замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова.

«Для страны он (Стерненко — Ред.) стал фигурой после того, как с ним начал сражаться Портнов <…> А уже после этого он попал на радары групп внешнего влияния — это грантоедская история. Они, понимая и готовясь к выборам, которые будут в ближайшее время… У них стоит задача, спекулируя на национальной теме, видя, что эта тема живая, иметь в ней своих людей, своих авторитетов 0 альтернативу «Голосу», — рассказал Коротких в интервью одесскому журналисту Станиславу Домбровскому в начале июля.

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По мнению Коротких, спонсировать Стерненко будут структуры Джорджа Сороса, которому выгодно оказывать влиянию на Украину и иметь своего агента влияния среди националистов.

«Стерненко и люди вокруг Стерненко — это феномен в националистической среде, аналогов которому я привести не могу. Все правые все планеты, все традиционалисты, консерваторы всей планеты борются со структурами Сороса. И только на Украине структуры Сороса имеют своих ручных националистов в лице Стерненко. Это феномен в рамках планеты», — отметил Коротких.

Примечательно, что предполагаемая поддержка Стеренко Соросом не противоречит поддержке его Пинчуком и Фиалой. Последний — основатель инвестиционной группы Dragon Capital. А как сообщало украинское издание Liga.net, в 2015 году миллиардер Джордж Сорос решил вложиться в фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund.

Теперь же партия, которую возглавит Стерненко, находится в шаге от государственной регистрации. И не стоит думать, что это будет карликовая политсила. Ресурсы у партии — внушительные.

С сильной медиаподдержкой

Стерненко уже объединил вокруг себя ряд популярных на Украине блогеров, которым близки праворадикальные настроения. Кроме того, его девушка — Наталья Усатенко — является пресс-секретарем Ульяны Супрун — бывшей и.о. министра здравоохранения (Супрун не захотела разменивать гражданство США на полноценный статус министра). У прозападной украинской публики Супрун имеет чуть ли не культовый статус, поэтому ее поддержка Стерненко — а Супрун приходила на судебные заседания к радикалу — повысила популярность этого одесского активиста.

Впрочем, новая политсила, если подтвердится, что ее поддерживает и олигарх Пинчук, получит доступ к ресурсам StarLightMedia — медиагруппы, включающей в себя такие популярные на Украине телеканалы, как СТБ, «Новый» и ICTV, развлекательный канал ОЦЕ, и музыкальные каналы М1 и М2.

Со своей стороны Фиала может предоставить в распоряжение политсилы Стерненко такой мощный медиаресурс, как печатное и онлайн-издание «Новое время» и одноименное радио. Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Примечательно, что эти издания критиковал в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский.

«Я всегда говорю о СМИ: они должны быть независимыми и украинскими. Вот сейчас мы говорим о земельной реформе, и все говорят: «Смотрите, это же наша земля. Украинская земля. Поэтому собственниками должны быть украинцы». Я тут согласен на все 100%. И это нужно менять в законе. Дальше все говорят: «А если землей владеют юрлица, их бенефициарами тоже должны быть только украинцы». А вы не думаете, что собственниками независимых СМИ должны быть украинские граждане? Вам не кажется, что конечными бенефициарами независимых проукраинских СМИ, если их собственники — юрлица, должны быть граждане Украины? Могут быть иностранцы — приезжайте, например, меняйте паспорт. Тогда вы защищаете интересы Украины, особенно в вопросе информационной независимости», — отметил он в ответ на вопрос журналиста НВ.

Кроме того, Зеленский напомнил о том, как вела себя компания Фиалы после 2014 года.

«Вы имеете в виду все те активы, которые после того, как г-н Янукович сбежал, покупала компания Dragon Capital?» — указал Зеленский.

В ответ Фиала раскритиковал украинского президента.

«Ваши предшественники также предпочитали только позитивные комментарии в свою сторону и плохо относились к конструктивному фидбеку от бизнеса. Они не желали видеть недостатки работы своей команды и слышать об этом. К чему это привело, мы видели: один уехал из страны, второй с треском проиграл выборы», — отметил он. Одесса и Сорос. Борьба за Украину перемещается в Жемчужину у моря © AFP, Fabrice COFFRINI

Теперь же «Новое время» занимает весьма критичную по отношению к Зеленскому позицию, в отличие от структур Пинчука, которые пока не выходят на тропу войны с президентом.

Кроме того, не стоит списывать со счетов и такие СМИ, как Liga.net, формально независимые. На сайте той же «Лиги» о Стерненко вышел весьма комплиментарный лонгрид.

«Процесс над Стерненко — это история рождения политического деятеля. Для литературы и кинематографа сюжет не нов. Лучшее из произведений на подобную тему — сказка Евгения Шварца «Дракон» <…> Тут множество совпадений. Начиная с того, что Стерненко похож на Ланцелота даже по своим социально-демографическим характеристикам», — указывалось в этом материале.

Остается лишь вспомнить старый украинский анекдот и перефразировать его: «Какая страна, такие и ланселоты».