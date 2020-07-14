Осенью на Украине должны состояться местные выборы, после которых в Житомирской области, что к западу от Киева, может сформироваться нелояльная к президенту местная власть

Жители Житомирской области пока в большинстве своем не определились, кому отдать свои голоса на предстоящих выборах. По июньским опросам социологической группы «Рейтинг», 33% жителей не определились, 17% голосовать не планируют, а 15% намерены отдать свои голоса партии, не включенной социологами в список общенациональных партий при опросе. Вероятно, последняя категория намерена поддержать новую «партию мэров» под названием «Пропозиция», в которую вошел на днях и городской глава Житомира Сергей Сухомлин. Сумы перед выборами. Кто возьмет под контроль партизан «Северщины» © Public domain

Примерно такое же количество (16%) намерены отдать голос кандидату от «Слуги народа», 6% — «Европейской солидарности», 4% — «Батькивщине» и 2% — «Оппозиционной платформе». Декабрьский опрос «Рейтинга» показывал, что 43% жителей Житомира хотели отдать свои голоса «Слугам народа», и это был на тот момент один из наивысших показателей по Украине. За 8 месяцев поддержка президентской партии снизилась почти в три раза. Однако следует отметить, что рейтинги всех прочих общенациональных партий тоже существенно просели.

Куратором от президентской партии по Житомирской области стал депутат Андрей Клочко, заместитель члена постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, а также глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения. Его называют кризис-менеджером, посланным в регион, где эта политическая сила стремительно теряет популярность.

Житомирскую фракцию «Слуг народа» недавно возглавил крупный бизнесмен Евгений Яремчук, ранее состоявший в партии «Самопощь». По его словам, «Слуг народа» удовлетворит даже результат в 30% в местных советах, как достаточное количество для их контроля. Однако проблема заключается в подборе кадров — реальных кандидатур у «Слуг народа» на местах немного.

В недавнем интервью Яремчук заявлял, что основная задача Украины «выдушить в себе совок». «До начала войны, до февраля 2014 года мы жили еще в Советской Украине. И нам придется еще 40 лет бродить в поисках земли обетованной — не с 1991 года, а с 2014 года — пока не выдушим в себе совок». Надо полагать, среди жителей Житомира найдется немного таких, кто искренне готов еще 40 лет бродить и душить в себе остатки Советской Украины.

По данным житомирских СМИ, ближайшим соратником Яремчука является предприниматель и советник нынешнего мэра Матвей Хренов. Парочку бизнесменов, Яремчука и Хренова, местные СМИ называют совершенно беспринципными политиками, пытавшимися прикрыться зонтиком, то «Самопомщи», то «Блока Петра Порошенко», то партией Анатолия Гриценко, которые при этом в самом Житомире проводили свою собственную политику. С прошлого года многие дискредитировавшие себя политики, коррупционеры и просто нечестные на руку дельцы массово бросились в партию «Слуга народа», пытаясь заручиться поддержкой этой «крыши» для своих бизнес-схем. В Киеве не особо изучали всех этих местных дельцов, принимая зачастую всех без разбора, что и стало основной причиной утраты доверия к президентской партии в провинциальных городах. Махинации бизнесменов, ставших в Житомире «Слугами народа», на местах хорошо известны. Винница перед выборами: «слуги народа» против «клана Гройсмана» © Кабінет Міністрів України

«Зачем они самому Зеленскому? Всё довольно просто. Учитывая тот факт, что люди они достаточно небедные и имеющие в наличии пускай и вонючий, но информационный ресурс, набравшийся за последние годы опыта в области пропаганды, с ними работать гораздо выгодней, чем с бедными, но полными энтузиазма представителями. Он дал им флажок своей партии, они влили бабло и всё сами развивают. Очень удобно, об этом лидеры партий могут только и мечтать. Единственное чего Зеленскому не рассказали эти новоиспеченные политики так это то, как Хренов в Житомире различные реформы внедрял. Как работали его бизнес-проекты с питанием детей, от которого у учеников появились гастриты. Бургеры все помнят? Автономия детских садов и школ, которая никому не была нужна, помните? И китайское оборудование, купленное за сотни миллионов бюджетных гривен, часть из которого уже давно списали из-за неисправностей и частых поломок», — пишет «Инсайдер Житомира».

Авторы издания утверждают, что при подборе кандидатов на местных выборах «Слуги народа» начали торговать партийным брендом, как «франшизой», отдавая предпочтение в списках людям с деньгами. «Именно деньги и будут играть важную роль при формировании самого списка. Больше сумма — больше шансов. Хотя, скажу вам честно, лавочка при 15 % рейтинга «слуги народа» будет очень короткой. Сами посчитайте, особенно будьте внимательны те, кому предлагают ниже 7 места в город и ниже 10 в область. Денег наивным кандидатам не вернут», — пишет «Инсайдер Житомира».

Вероятным кандидатом от «Слуги народа» на пост мэра Житомира местные СМИ называют Виктора Евдокимова, ректора Житомирского технологического университета, а также главу местной ячейки партии «Наш край» — региональной партии, ранее бывшей местным сателлитом «Блока Петра Порошенко».

«Евросолидарность» в Житомире возглавляет предприниматель Александр Рабинович, владелец местного телеканала СК-1, который активно раскручивает свою партию.

Активно работает в области и ОПЗЖ, что отмечают ее конкуренты. Лидера местной ячейки ОПЗЖ, депутата горсовета Наталию Леонченко, житомирские СМИ называют одним из вероятных победителей гонки за пост мэра города. На данный момент в ее ведении находится практически вся образовательная сфера города. Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області

«Батькивщина» в Житомирской области не опомнилась еще от скандалов и чисток 2018 года. Причиной тоже были нечестные на руку бизнесмены, орудовавшие под крылом партии, что и «уронило» рейтинг «Батькивщины», хотя раньше Житомир был ее вотчиной. Тем временем в области растет рейтинг такой партии, как «Сила и честь» Игоря Смешко, хотя у нее и нет активной местной ячейки. Существенно упал и рейтинг ультраправой «Свободы».

Так называемая партия мэров, в которую вошел и мэр Житомира Сухомлин, намерена добиваться определенной независимости регионов при решении локальных вопросов. Как говорил Сухомлин на учредительном съезде «Пропозиции», они намерены положить конец такой практике, когда фракции в горсовете голосуют по указке из Киева. «В первый год так было: «Батькивщина» давала команду, и вся фракция «Батькивщины» в горсовете не голосует. И зал разъединяют не вопросы местного значения, а государственного уровня — как то блокирование Донбасса или российского транзита через Украину», — рассказал Сухомлин.

Однако самой большой ошибкой Сухомлина житомирские СМИ тоже называют подбор кадров, то есть привлечение в свою команду десять раз дискредитировавших себя политиков и нечистоплотных бизнесменов, которые за год успевают по три-четыре раза перебежать из партии в партию.