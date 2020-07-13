По состоянию на 19:00 13 июля в мире зафиксировали более 12 миллионов 945,8 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Почти 569,9 тысячи человек скончались, свыше 7 миллионов 147,8 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 13 июля США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 3 миллионов 308,1 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 135 219.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено почти 1 миллион 864,7 тысячи случаев заражения, 72,1 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано более 878,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, свыше 23,1 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 733 699. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 11 439 скончавшихся и 504 021 выздоровевший. По количеству смертей РФ находится на 11-м месте в мире.

Президент Владимир Путин заявил, что летальность от коронавируса на 100 тысяч населения в России в разы ниже, чем в других странах. По его словам, в стране наблюдается позитивная динамика, но борьба с вирусом продолжается.

«По одному из, я считаю, одному из основных показателей эффективности нашей работы, по летальности — все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах. В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», — сказал он на совещании по нацпроектам.

Президент отметил, что ежедневно в стране проводится более 300 тысяч тестов граждан на COVID-19, развернуто более 170 тысяч специализированных коек и только 66% сегодня задействовано по прямому назначению. Он отметил, что это позволило начать перевод мобилизованных медучреждений в штатный режим работы.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14-15 августа — к этому сроку будет полностью закончена вторая фаза испытаний. В среду, 15 июля, из стационара выпишут первую группу добровольцев, которые проверяли безопасность и переносимость вакцины.

Гражданский оборот вакцины разрешат на условиях, которые фактически являются третьей фазой. За теми, кому ввели вакцину, будут наблюдать. При появлении побочных эффектов Минздрав имеет право отозвать разрешение, рассказал Гинцбург. Он сообщил, что в институте надеются, что прививку россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

«Медицинские учреждения в рамках, не знаю, какого еще календаря прививок — по эпидпоказаниям или же календаря прививок основного — будет для населения, я надеюсь, бесплатно, за счет бюджетных денег, прививать всех… Исключительно добровольно, без чипирования», — сказал он.

Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении работы кинотеатров с 13 июля в соответствии с решениями региональных властей в зависимости от ситуации с коронавирусом. Еще одно условие — соблюдение при этом требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Тем временем Россия в Венгрии вошла число стран «желтой» зоны. Это значит, что с 15 июля россияне смогут посещать Венгрию. Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней. Избежать его можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 55 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1415 стали летальными. В то же время 27 356 пациентов выздоровели.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что уже четыре дня подряд количество активных больных на Украине меньше числа завершенных случаев (люди, которые выздоровели + умершие). По состоянию на сегодня, процент завершенных случаев — 51,5%.

«Минимальное количество активных больных на 100 тысяч населения, соответственно и минимальный риск инфицирования, в Луганской (0,9), Херсонской (1,5), Полтавской (1,7), Днепропетровской (2,8), Сумской (3,7) и Запорожской (5,0) областях», — сообщил он.

Ослабить карантин решили и в Черновцах. В частности, в городе разрешили возобновить полноценную работу общественного транспорта без специальных проездных. Кроме этого, городские власти обратились в Кабинет министров с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Черновцами.

На Закарпатье же больницы второй и третьей очереди на 90% загружены больными коронавирусом. Медики фиксируют увеличение заболеваемости COVID-19 в области на протяжении последних трех недель. В ОГА отметили, что сейчас областные больницы второй и третьей очереди больше всего нуждаются в кислородных концентраторах.

А в Херсонской области работники ночных клубов и ресторанов перекрывали Антоновский мост в качестве протеста из-за карантинных ограничений. Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев провел телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и обсудил с ним сложившуюся ситуацию.

«Переслал министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины (копию прилагаю), которое мы направили в Кабинет министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос поднять завтра с самого утра на правительственном совещании под председательством Дениса Шмыгаля», — рассказал Гусев.

Тем временем президент Владимир Зеленский подписал закон для поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином. Документ был одобрен парламентом почти месяц назад. Документ предлагает:

снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;

на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;

предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ «О рекламе»;

на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, об отсутствии шансов на попадание Украины в «зеленый» список стран ЕС 14 июля, поскольку ситуация с коронавирусом в стране «мягко говоря, гораздо хуже, чем нужно».

«Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом», — отметил Кулеба.

Ситуация в мире

Бельгийские ученые создали вакцину YF-S0 против нового коронавируса на основе ослабленного и генетически модифицированного вируса желтой лихорадки. Вакцина была испытана на мышах и хомяках. Однократная доза YF-S0 приводит к появлению у хомяков высоких уровней нейтрализующих (nAb) и связывающих (bAb) антител, пишут исследователи. Они утверждают, что защитный иммунитет появился уже через 10 дней.

Исследователи в ФРГ пришли к выводу, что со временем у некоторых переболевших коронавирусом значительно снижается количество антител. Это указывает на возможность повторного заражения COVID-19. Отмечается, что снижение количества антител было обнаружено по результатам анализов крови первых пациентов с коронавирусом в Германии, которые в конце января проходили лечение в мюнхенской клинике Швабинг.

Группа миллионеров из США и стран Западной Европы выступила накануне открытия саммита G20 с открытым письмом, в котором призвала правительства мира повысить им налоги «немедленно, значительно и постоянно». По их мнению, это поможет таким людям, как они, исполнить «критически важную роль» в борьбе с пандемией коронавируса. Письмо подписали 80 человек.

«Мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не водим кареты скорой помощи, которые привозят [пострадавших от COVID-19] в больницы. Мы не наполняем полки продуктовых магазинов и не приносим продукты… Но у нас есть деньги. Много денег»,- говорится в заявлении группы «Миллионеры для человечества».

В соответствии с решением президента ЮАР Сирила Рамафозы с 13 июля в стране вводится комендантский час, который будет действовать по ночам с 21:00 до 4:00. Кроме того, в стране полностью прекращается продажа алкоголя. Ограничительные меры должны снизить число преступлений и бытовых конфликтов, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, а также снизить аварийность на дорогах. В целом принимаемые меры должны помочь сократить количество обращений в медицинские учреждения, которые уже заполнены инфицированными COVID-19. По словам президента, выступившего с обращением к нации в воскресенье, стране не хватает около 12 тысяч медработников.

Власти Армении продлили режим чрезвычайного положения до 12 августа из-за сложной эпидемической ситуации с коронавирусом. Это уже четвертое продление режима ЧП с начала пандемии. По словам министра юстиции Рустама Бадасяна, правительство решило внести коррективы в документ, в частности — касательно требований к самоизоляции.

«Было определено, что оно дается устно, а при требовании со стороны адресата — и в письменном виде. Также предусмотрены исключения из нарушений порядка самоизоляции, когда человек по медицинским показаниям посещает медицинские учреждения для проведения обследования или сдачи лабораторных анализов», — сказал глава Минюста.