Итак, 25 октября 2020 года в Украине должны состоятся выборы в местные органы власти. Хотя постановление парламентом не принято, а проект закона о назначении выборов отозван Зеленским, это всего лишь технический перерыв - не те бумажки попали в Раду. А выборы состоятся. И обещают быть непростыми и для центральной власти, и для местных элит

Кто кому вассал

Извечная проблема Украины — в ее феодально-вассальной, как сказали бы историки, раздробленности. Только это не средневековый, а вполне себе современный термин. Центральная власть постепенно, начиная с президента Виктора Ющенко, подпадала под протекторат США. При Ющенко это было неочевидно, но заметно, при сменившем его Викторе Януковиче — незаметно, но стало очевидно в декабре 2013-го и январе-феврале 2014-го, когда только за попытку отложить окончательное вассальное юридическое оформление Украины за Соединенными Штатами Америки и в целом Западом Януковича просто выкинули из власти и страны.

При пришедшем после госпереворота к власти Петре Порошенко структура стала и заметной даже невооруженным глазом, и очевидной — на примере вице-президента США Джозефа Байдена, который с собственной женой, по его личному признанию, общался меньше, чем с Петром Алексеевичем. А уж обнародованные аудиопленки переговоров Порошенко с тем же Байденом окончательно расставили всё по своим местам. США не просто вмешиваются во внутреннюю политику Украины, а натурально управляют и президентом, и правительством вплоть до кадровых назначений. Руслан Бортник: Грядущие местные выборы — это четвертый тур президентских выборов с последствиями для всей Украины © Facebook, Ruslan Bortnik

При Зеленском, как мы знаем, в этом плане ничего не поменялось — только пленки пока не опубликовали. Что же касается принимаемых решений и законов, то они полностью соответствуют интересам коллективного Запада — от открытия рынка земли (всё на продажу) до закона о языке, окончательно разрывающего один русский народ на две враждующие идентичности — русскую и украинскую.

Четвертый тур

Все сказанное ранее имеет отношение к высшей украинской власти и, хотя никак напрямую не затрагивает местные органы власти, тем не менее, во многих элементах копирует эту ситуацию. С небольшой разницей — на местах за годы независимости сформировались свои элиты, которые и сами не прочь получить свою долю пирога на этом пиру незалежности. Проблема только в том, что центральная власть потеряла способность (в отличие от того же Кучмы и отчасти Януковича) управлять этимии элитами и направлять их в нужном ей направлении.

«Роль местных элит в Украине возрастает — и политическая, и финансовая», — утверждает в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Более того, по его мнению, «в этом политическом цикле после избрания [президентом Владимира] Зеленского местные элиты демонстрируют огромную самостоятельность: они отказываются присоединяться к «Слуге народа», «Европейской солидарности», ОПЗЖ («Оппозиционной платформе — За жизнь». — Ред.), а сформировали свои политические проекты. Количество финансового ресурса на местах тоже выросло».

Иными словами, оставаясь в общем русле украинской политики, ориентированной на США и в целом на Запад, местные элиты, в отличие от предыдущих лет и десятилетий, разочаровались в центре как представителе своих интересов во внешнем мире. И готовы идти во власть, но только местную, для того чтобы защищать свои интересы от посягательств со стороны центра, который, не имея что делить в стране, готов теперь взяться за местные производственные и финансовые ресурсы. Кирилл Молчанов: Местные выборы на Украине могут стать толчком для роспуска парламента © Facebook, Денис Жарких

При этом Киев для удержания власти в своих руках хотел бы поставить в ключевых городах Украины (прежде всего городах-миллионниках, таких как Одесса, Киев, Харьков Днепр) своих, полностью лояльных Зеленскому людей. А местные элиты, понимая, куда может завести такое руководство их регионы, отчаянно сопротивляется этому.

«На местах, особенно мэры крупных городов, пытаются удержать власть и дать бой Киеву, который хочет с «зеленой командой» привести в мэры окружных городов своих людей, — утверждает в эксклюзивном интервью Украине.ру украинский политолог Кирилл Молчанов. По его словам, «это будет очень ожесточенная борьба. Плюс не забывайте, что выборы будут по новому избирательному кодексу — там такая интересная система голосования, так что результаты могут быть непредсказуемыми».

В этом смысле реакция местных элит на то, что происходит в центральной власти, может стать непредсказуемой. По мнению опрошенных Украиной.ру экспертов, это будут не просто выборы местных органов власти, а именно борьба регионов с центральной властью, чего столь очевидно и конкурентно в предыдущие годы независимости Украины никогда не было.

По мнению Руслана Бортника, в этом смысле местные выборы необходимо рассматривать как четвертый тур президентских.

«Это четвертый тур президентских выборов, — говорит Бортник. — Третьим туром были парламентские выборы, а это четвертый, потому что они с политической точки зрения предопределяют стабильность всей власти в Украине, поскольку если партия власти проиграет эти выборы (а она, скорее всего, не выиграет эти выборы), то это может быть основанием для формирования полноценного политического кризиса в Украине с ростом запроса на досрочные парламентские и президентские выборы».

Еще более определенно говорит об этом Кирилл Молчанов.

«Есть слухи, что могут быть досрочные парламентские выборы буквально через два-три месяца после местных в зависимости от результатов. Если «Слуга народа» получит высокий уровень поддержки, то может быть распущен парламент, если низкий, то, конечно, навряд ли», — утверждает политолог.

Выводы

Таким образом, накануне местных выборов (а до них остается три месяца) в Украине складывается парадоксальная ситуация. Если эти выборы выиграет правящая партия «Слуга народа», что подтвердит рейтинг действующего президента, он, вполне возможно, распустит парламент из-за необходимости заменить вышедшую из-под его контроля парламентскую фракцию этих самых «слуг народа», чтобы совершить полный апгрейд власти в парламенте.

Если же «Слуги народа» проиграют в целом в регионах местные выборы, Зеленскому придется, опасаясь в целом утратить власть над страной, продолжать работу с неподконтрольной ему фракцией парламента, не распуская его, и мириться с тем, что набранные его командой «депутаты с улицы» озабочены не интересами страны, а собственным местом под политическим солнцем.

При этом сохранение статус-кво в стране (нынешней фракции несуществующей виртуальной партии «Слуг народа», нынешнего состава правительства, ориентированного на Сороса, и нынешней оппозиции, однозначно ориентированной на досрочные президентские выборы) сулит президенту Зеленскому очень горячую осень, переходящую в еще более горячую политическую зиму.

И все это в преддверии запуска «Северного потока — 2», который намечен на конец весны — начало лета 2021 года, когда политическое значение Украины для Запада в связи с почти полным прекращением транзита через нее газа упадет до нуля.