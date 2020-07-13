До 31 июля в республике продлен режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения, а молдавских туристов без 14-дневного карантина не пускают даже соседи

Коронавирус по-прежнему остается темой номер один в Молдавии. Если в других странах жизнь потихоньку стала налаживаться, а границы — открываться, то здесь ситуация усугубляется с каждым днем. Большую, а может даже и решающую роль в проникновении в страну и распространении коронавируса сыграл тот факт, что одна из самых крупных молдавских диаспор находится как раз в Италии, которая больше всех в Европе пострадала от пандемии. Первый случай при этом был импортный, а потом в течение нескольких недель молдавские гастарбайтеры завозили COVID-19 домой. А теперь Усатый и «большая стирка»: молдавского политика в России объявили в розыск © РИА Новости, Мирослав Ротарь/Sputnik | Перейти в фотобанк

На сегодняшний день по ежедневному количеству зараженных Молдавия вошла в крутое пике, из-за этого ее жители, скорее всего, отпуск проведут внутри страны. Украина, к примеру, въезд граждан Молдавии разрешила, но лишь после прохождения экспресс-теста, на основании веских причин и с обязательным карантином в 14 дней, при таких условиях поездка на недельку на море является нереальной.

А Румыния и вовсе граждан Молдавии к себе не пускает и запретила даже транзит. Закрыта Болгария, не пускает к себе молдаван Италия.

Почему в Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения

Решение о продлении чрезвычайного положения в области здравоохранения до 31 июля в Молдавии продиктовано как эволюцией пандемии COVID-19 во всем мире, так и сложной ситуацией внутри страны, пояснил премьер-министр Ион Кику.

— В мире зарегистрировалось рекордное количество новых случаев — свыше 237 тысяч в сутки. Беспокоит, что увеличивается число заболевших и в нашем регионе. В Молдавии также продолжается рост количества заболевших в сутки. Мы не можем идти на послабления, — пояснил премьер-министр.

Он также сообщил, что граждане, которые возвращаются из-за границы в Молдавию, будут и дальше соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

— Нам не может нравиться это решение. Но чем быстрее мы осознаем реалии, с которыми в этот период сталкивается весь мир, тем быстрее мы приведем в соответствие наши образ жизни и поведение, тем меньше нежелательных последствий будет иметь эта пандемия на граждан, — отметил Кику. Годовщина тихой молдавской революции: олигархи бежали, но мечтают вернуться и отомстить © РИА Новости, Мирослав Ротарь/Sputnik | Перейти в фотобанк

Все введенные ограничения сохраняются. Запрещено проведение торжественных мероприятий, свадеб, массовых собраний, закрыты детские сады. А общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии превысило 19 тысяч (при населении, по последней переписи, в четыре миллиона, и фактических — двух с половиной).

Детсады закрыты, а экспорт масок запрещен

— К сожалению, мы не можем открыть детские сады. Многие сотрудники детских садов, особенно в Кишиневе, заражены коронавирусом нового типа. Мы понимаем, что родителям сложно в этой ситуации, но здоровье детей важнее всего, — пояснил премьер-министр Ион Кику.

Также из-за сложной ситуации из Молдавии нельзя экспортировать дезинфицирующие средства, маски и медицинские перчатки до 31 июля.

Первоначально запрет на экспорт масок, перчаток и дезинфицирующих средств был утвержден до 15 апреля, после чего он был продлен до 30 июня, а затем до 15 июля. Премьер-министр подчеркнул необходимость продления ограничения на более длительный период, поскольку пандемия не пройдет в июле или августе.

Без симптомов, но смертельно опасен

Врачи уверены, что наиболее опасные пациенты в Молдавии — бессимптомные. В половине случаев заболевания коронавирус передавался от зараженных людей, у которых не было никаких признаков патологии. Медики считают, что пациенты, у которых нет кашля и температуры, так же опасны, как и больные с симптомами. Особенно если они не пользуются масками и перчатками. Молдавские специалисты Национального центра общественного здоровья говорят, что к таким больным нужно относиться внимательнее, поскольку они могут оставить следы вируса на поверхностях и предметах, дотрагиваясь до них. Госдеповский продукт молдавского разлива. Санду мечтает повторить сценарий Донбасса в Приднестровье © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

— По данным ВОЗ, от 7 до 40 % случаев могут быть бессимптомными. Ситуация очень тревожная, — считает молдавский эпидемиолог Штефан Георгицэ. — Инкубационный период — 14 дней. Сегодня можно сделать тест и не выявить вирус, а человек на самом деле может быть болен и представлять угрозу для окружающих.

Именно поэтому самый эффективный метод борьбы с болезнью — соблюдение мер безопасности. В частности, нужно как можно чаще мыть руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать многолюдных мест.

Распространение инфекции только ускоряется

В мире число умерших из-за COVID-19 превысило отметку в 550 тысяч человек. Между тем, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что пандемия еще не достигла пика, а распространение инфекции только ускоряется. Он обратил внимание на то, что некоторые страны столкнулись с ростом случаев заболевания после отмены карантина. На данный момент общее число пациентов с коронавирусом превысило 12 миллионов.

Ну а конкретно Молдавия в пересчете на заболевших и умерших на 100 тысяч населения занимает первые места в «красных» рейтингах не только в Европе, но и в мире.

Как с этим бороться, чтобы не довести до социального взрыва после пятимесячного карантина — до конца непонятно. Люди устали сидеть дома: по вечерам парки полны народу, днем оккупированы водоемы, кафе забиты под завязку. Похоже, ужесточать режим власти пока не собираются: они лишь просят соблюдать осторожность и социальную дистанцию. Но в итоге, как полагают пессимисты, как бы не произошло так, что Молдавия станет своего рода «ковидным бараком», огороженным от стран Европы.