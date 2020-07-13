Верховная Рада Украины 13 июля собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть президентские законопроекты. В повестке дня 14 вопросов, одним из главных можно считать вопрос о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года. Кроме того, в повестке два законопроекта относительно финансирования выборов

Внеочередное заседание парламента инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Битва за Киев. Кто будет бороться за место мэра столицы в октябре нынешнего года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Местные выборы в октябре этого года могут кардинально изменить расстановку сил на Украине и даже вызвать системный кризис, чреватый сменой власти снова «революционным» путём, считают эксперты.

Предвыборная борьба, по сути, уже в разгаре. Особый накал ей придаёт тот факт, что в рамках проводимой властью децентрализации местные власти получат больше денег и полномочий — есть за что бороться. Как отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Золотарёв, уже до официального старта кампании в ключевых городах «происходит рекогносцировка» — смотр сил, подготовка штабов, и т.п.

По мнению политолога Николая Давидюка, трендом этих выборов станет противостояние сильных местных элит и центра.

Социологи фиксируют падение рейтинга президента Зеленского, падает и рейтинг его партии «Слуга народа». И это происходит на фоне роста рейтингов партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Европейская солидарность» (партия экс-президента Петра Порошенко).

Партия «Слуга народа» на местных выборах вполне может потерпеть поражение, поскольку «не выполнены ключевые обещания социальные — мир, благополучие, борьба с коррупцией», считает политолог Руслан Бортник. По его мнению, вполне вероятное поражение «слуг» может вызвать полноценный политический кризис и приведёт «к ускорению процессов организации досрочных парламентских и президентских выборов».

Эксперт также отметил нарастание внутриполитической напряжённости в стране. По его словам, складывается впечатление, что «в очередной раз судьба Украины может решаться на улицах, и складывается впечатление, что все политические силы сегодня готовятся именно к уличной схватке».

Бортник подчеркнул, что он видит этой осенью «огромную опасность» для украинской государственности, вполне сравнимую с опасностью 2013-2014 годов. Ставки на осень. Украинские политики готовятся к обострению © пресс-служба президента Украины

Самим местным властям тоже предстоит доказывать свою нужность избирателям, и это не всегда и не всем будет просто сделать. Согласно опросу группы «Рейтинг» и Международного республиканского института IRI Ukraine, недовольны местной властью преимущественно жители Херсона, Северодонецка, Николаева, Полтавы и Черновцов. Больше всего довольных местной политикой — среди жителей Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Винницы.

Ещё одна особенность грядущих выборов заключается в том, что они должны состояться на новой территориальной основе на уровне общин (громад) и районов. «Именно этим объясняют нынешнее ускорение админтерреформы. Задача — уже в июне-июле утвердить в парламенте границы новых районов и объединённых ОТГ и позже к осени принять изменения в избирательное, «самоуправляемое», бюджетное и налоговое законодательство», — отмечает «Укринформ».

В настоящее время ряд вопросов не решён, и по этой причине срочно собирают парламентский комитет для изменения постановления о выборах. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на депутата фракции «Голос» Романа Лозинского. «Назначать выборы до того, как будут приняты их правила (избирательный кодекс), а также до принятия решения об укрупнении районов — это как строить дом, начиная с крыши. Также выборы предлагали назначить не ко всем местным советам, а только в областные советы и в Киеве. А в новые общины как-то ЦИК разберется и назначит сам. В новые районы тоже. Которые, к слову, еще не созданы. Еще один абсурд — снова хотят назначить "первые выборы" к ОТГ, которые уже годами существуют и их границы не изменятся. Эти выборы потом сможет обжаловать в суде любой юрист, ссылаясь на то, что решение неконституционное. И вот, вроде бы, монобольшинство это начало понимать», — написал Лозинский на своей странице в Facebook.

Конечно, нужно помнить и про коронавирус. Ранее премьер-министр Денис Шмигаль выразил надежду, что адаптивный карантин позволит провести в октябре запланированные местные выборы. Во фракции «Слуга народа» заявляли, что переносить или отменять местные выборы не планируют. А председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко заявлял, что «карантин не является юридическим препятствием для проведения выборов». По его словам, перенос местных выборов на Украине возможен лишь при введении военного или чрезвычайного положения в стране. Местные выборы в Украине: от смены «лысой резины» до войны радикалов между собой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Помимо вопроса о выборах, депутатам Рады предлагается сегодня к рассмотрению законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, законопроект о введении механизма предоставления госгарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга, и ряд других законопроектов.

Уточняется, что кадровые вопросы, в частности назначение главы Национального Банка Украины (НБУ) и вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, рассматриваться не будут. Для этих и прочих кадровых назначений созывается еще одно внеочередное заседание в пятницу, 17 июля.