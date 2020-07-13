Анджей Дуда во втором туре выборов набрал 51,21% голосов и останется в президентском дворце ещё на пять лет – то есть лидер партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский сохранит контроль над Польшей

Согласно польским законам, в субботу перед днём голосования в стране должна соблюдаться «избирательная тишина» — никакой агитации и контрагитации в любой форме, вплоть до постов в социальных сетях. Но в 9 утра 11 июля миллионы поляков получили неожиданное смс-сообщение от Государственного центра безопасности, который обычно рассылает «штормовые предупреждения», вот только касалось оно… предстоящего голосования. «Второй тур президентских выборов в воскресенье, 12.07. Лица старше 60 лет, беременные женщины и инвалиды смогут проголосовать на избирательных участках без очереди» — гласил текст, который многие восприняли именно как скрытую агитацию. Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта» © Алексей Витвицкий | Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Дело в том, что пенсионеры и семьи с детьми (а без очереди также могли проголосовать избиратели, которые пришли на участки с ребёнком до трёх лет, о чём в субботу и воскресенье постоянно сообщали СМИ) — это традиционный электорат правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), выдвиженцем которой является действующий президент Польши Анджей Дуда. Дело в том, что сразу же после победы на парламентских выборах осенью 2015 года ПиС отменила решение своих предшественников из либеральной «Гражданской платформы» (ГП) о повышении пенсионного возраста, а также запустила программу «500+» — ежемесячную дотацию в более чем 120 евро на ребёнка. Причём если сначала выплаты полагались только на второго и последующих детей, то в 2019-м стали платить за каждого, плюс была введена специальная помощь в почти 70 евро накануне учебного года на каждого ребёнка школьного возраста.

По мнению как польских, так и зарубежных аналитиков, именно эти социальные решения помогли партии «Право и Справедливость» выиграть уже шестые выборы подряд. Причём начало победам ПиС положил именно Анджей Дуда, выиграв в мае 2015-го президентские выборы. До того «Право и Справедливость» много лет подряд преследовали электоральные неудачи. С 2007 года, когда в этой партии произошёл раскол, приведший к распаду правящей коалиции и досрочным парламентским выборам, ПиС постоянно проигрывала выборы: парламентские и местные (дважды), а также президентские в 2010-м.

Поляки настолько привыкли к поражениям ПиС, что поначалу кандидатуру Дуды на президентских выборах 2015 года не воспринимали серьёзно. Бытовало мнение, что председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский специально не баллотируется в президенты Польши сам, а выдвинул малоизвестного партийного функционера и чиновника (пусть и ставшего в 2014-м депутатом Европарламента), чтобы оправдать очередной проигрыш своей партии. Однако польским избирателям правящие до этого в стране восемь лет либералы из «Гражданской платформы» надоели настолько, что Дуда уже в первом туре набрал больше, чем тогдашний президент Польши, выдвиженец ГП Бронислав Коморовский, а во втором получил 51,55% голосов. Дружба за деньги. Американский след в польских выборах © REUTERS, Carlos Barria

С тех пор для партии Качиньского всё радикально изменилось: она выиграла парламентские выборы осенью 2015-го и 2019-го, местные осенью 2018-го и выборы депутатов Европарламента весной минувшего года, то есть с учётом двух побед Анджея Дуды — шесть кампаний подряд. Причём на парламентских выборах в ноябре 2019 года «Право и Справедливость» победила в 15 из 16 регионов Польши и набрала 43,76% голосов избирателей, что является самым высоким показателем на выборах с 1989 года.

Президентские выборы 2020 года в Польше также стали рекордными — в плане явки. Согласно данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши, из более 99% округов в голосовании приняли участие 68,12% зарегистрированных избирателей. Однако Польша опять оказалась разделённой: результаты Анджея Дуды и его соперника, кандидата от оппозиционной «Гражданской платформы» Рафала Тшасковского, локализованы территориально. Действующий президент набрал 51,21% голосов и подавляющее большинство из них — в шести восточных и центральных воеводствах (регионах) страны, а кандидат от оппозиции хоть и получил лишь 48,79%, но победил в десяти северо-западных воеводствах.

Причём, когда сразу же после голосования были обнародованы результаты экзитполов, оказалось, что «электоральный раскол» посреди Польши прошёл практически по бывшей границе между Российской и Германской империями. Правда, реальный подсчёт голосов показал, что Рафал Тшасковский победил также в центральном Мазовецком воеводстве, которое до Первой мировой было под властью России. Именно в этом воеводстве находится столица Польши — Варшава, мэром которой является кандидат в президенты от оппозиции.

Кстати, вчерашние экзитполы подтвердили сложившуюся в Польше традицию: в действительности кандидаты ПиС всегда набирают больше, чем им прогнозируют опросы на выходе с избирательных участков. Так, первый экзитпол давал Дуде всего 0,8% преимущества (50,4% против 49,6%), с поправкой на явку результаты действующего президента социологи улучшили до 51%, но в реальности он набрал ещё больше (кстати, вчера Дуда получил на 1,78 миллиона голосов больше, чем в 2015-м). Скорее всего, связано это с тем, что значительная часть польских СМИ традиционно клеймит избирателей ПиС как, мягко говоря, недалёких и продающих свой голос за социальные подачки. Президентские выборы в Польше: во втором туре сойдутся «проамериканский» Дуда и «проевропейский» Тшасковский © REUTERS, Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

Главным итогом голосования 12 июля является то, что правящая партия и её лидер Ярослав Качиньский сохранят тотальный контроль над Польшей ещё как минимум на три с половиной года — до следующих парламентских выборов осенью 2023-го. Несомненно, именно Качиньский является главным победителем этих выборов. Как написал в понедельник утром один из ближайших соратников председателя ПиС, бывший министр внутренних дел, а ныне депутат Европарламента Йоахим Брудзиньский: «После результатов, обнародованных ГИК, начнётся фестиваль благодарностей и аналитики, кто больше всего способствовал победе Президента Анджея Дуды. Правда в том, что Президент обязан победой (как и 5 лет назад) Ярославу Качиньскому. Конец истории».

При этом польские политические аналитики действительно обсуждают перспективы Ярослава Качиньского, в частности, вероятность того, что на съезде ПиС осенью этого года он формально сложит полномочия лидера партии, оставаясь её почётным председателем — чтобы запустить волну кадрового омоложения партии с прицелом на парламентские выборы. Также идут дискуссии (в том числе и внутри правящей партии) о переформатировании нынешней коалиции, но вряд ли какие-то изменения произойдут до осени.

Переизбрание Дуды на второй срок означает неизменность и внешней политики Польши, то есть её подчинённость командам из Вашингтона. Символом этого являются новые военные учения Emergency Deployment Readiness Exercise под командованием Министерства обороны США, которые начнутся на территории Польши уже во вторник. С 14 по 23 июля на берега Вислы перебросят американское бронетанковое подразделение, а формально учения призваны проверить готовность американских войск к быстрой передислокации через Атлантику в рамках «союзнической помощи европейским странам». Кроме того, ещё во время визита Дуды в США 24 июня 2020-го Дональд Трамп заявил, что часть дислоцированного в Германии военного контингента США будет перемещена в Польшу.

Хотя в Германии подобными действиями своих союзников из США и Польши недовольны, обвинения Варшавы в адрес Берлина в поддержке оппозиционного кандидата на выборах польского президента, которые прозвучали накануне второго тура, явно надуманы. Правда, поздравлений от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера Анджей Дуда пока не получил — но в Германии привычно ждут официальных результатов выборов. Президентские выборы в Польше: за Дуду агитирует Трамп, за Тшасковского – мэры европейских столиц © REUTERS, Kacper Pempel

А вот президент Украины Владимир Зеленский уже утром 13 июля, в 8:47 по варшавскому времени, написал в Twitter: «Поздравляю президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше во главе с президентом дальнейших успехов и процветания. Я приглашаю вас посетить Украину для продолжения плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее!» При этом ближайшая встреча Зеленского и Дуды, скорее всего, состоится 15 августа в Варшаве, куда президент Украины приглашён на празднование сотой годовщины Варшавской битвы.