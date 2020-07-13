По состоянию на 12:00 13 июля в мире зарегистрировали свыше 12,9 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 569,1 тыс. человек, более 7,1 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,3 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 135,2 тыс. людей, больше 1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,8 млн жителей. Более 72,1 тыс. человек скончались, больше 1,2 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 878,2 тыс. случаев заражения, 23,1 тыс. смертей, 553,4 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Чили, Мексике.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. (6615 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 335 человек (130 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 500 тыс. человек.

За сутки в Москве от коронавируса умерли 25 пациентов. Общее количество жертв в столице достигло отметки 4168 человек.

С сегодняшнего дня в Москве начинается новый этап отмены ограничений. Необходимость носить маски на улице отменяется, это требование становится лишь рекомендацией. Однако масочный и перчаточный режимы остаются обязательными для общественного транспорта, магазинов, мест массового скопления граждан. Для москвичей также продолжает действовать требование соблюдать социальную дистанцию.

С понедельника в Москве к полноценной работе могут вернуться вузы, колледжи и школы; разрешено открывать культурные центры, парки культуры, аттракционы.

Ни один из участников парада Победы на Красной площади в Москве, прошедшем 24 июня, не заразился коронавирусом. Об этом заявил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. Он рассказал, что за каждым из 36 парадных расчетов, принимающих участие в московском параде, были закреплены военные медики.

Главного редактора телеканала «Царьград», принадлежащего бизнесмену Константину Малофееву, Дарью Токареву оштрафовали на 120 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе. На телеканале объяснили, что речь идет о публикации, в которой российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что тесты на коронавирус могут быть заражены и что это заговор Великобритании.

Минздрав РФ после акций в Хабаровске напомнил о влиянии демонстраций на эпидемию коронавируса.

«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — отметил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

В Министерстве труда поддержали законопроект, который может обязать работодателей возмещать расходы сотруднику, когда он трудится вне офиса. Речь идет о компенсации затрат на использование личного компьютера, расходах на оплату интернета и электричества, телефонных звонков.

Госдума предлагает разрешить абитуриентам из стран СНГ приехать в Россию на сдачу вступительных экзаменов в вузы. Первый зампред комитета ГД по науке и образованию Геннадий Онищенко считает, что абитуриенты из стран СНГ не представляют опасности для россиян.

«Мы закрываем границы и не думаем о последствиях. А у человека судьба ломается», — рассуждает политик.

Он отметил, что абитуриенты могут подать заявления дистанционно, а потом приехать в РФ и пройти тестирование на COVID-19.

Украина и коронавирус

На Украине за сутки заразились коронавирусом 612 человек (сутками ранее — 678), умерли 15 пациентов (днем ранее — 11), выздоровели — 385 (457).

Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области — 104, Ровенской области — 99, Закарпатской области — 79, Киеве — 56.

Всего за время эпидемии в стране заразились коронавирусом 54 133 человека. Умерли 1398 больных COVID-19. Выздоровели 26 503 пациентов.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 68 украинских медиков.

В курортной Кирилловке предлагают «лечить» коронавирус пивом – СМИ © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк Максима Степанова, сейчас не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.

Ко второй волне коронавируса на Украине готовятся лишь на словах, сообщила глава всеукраинской общественной организации «Землячество-Родной Донбасс», заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Татьяна Бахтеева. По ее словам, вторая волна возможна в осенний период (конец сентября — начало октября, когда происходит вспышка эпидемии гриппа).

Ситуация в мире

За последние сутки в мире зафиксировано больше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом — это рекордное число за все время пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Минздрав США ожидает роста числа смертей от COVID-19. По словам помощника министра Бретт Жируар, количество летальных случаев будет расти еще две-три недели, после чего начнется спад.

Венгрия с 15 июля разрешает въезд на свою территорию гражданам России при условии, что у них будут справки, подтверждающие отрицательный результат теста на COVID-19, отметило венгерское посольство в Москве.

А в Белоруссии наблюдают, что россияне стали чаще бронировать туры в Турцию и Египет через Минск. Об этой лазейке знают в российском МИД. Глава ведомства Сергей Лавров просил россиян соблюдать осторожность в таких поездках.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет никаких доказательств «российского следа» в антиправительственных демонстрациях в Белграде, начавшихся из-за решения власти вновь ввести карантинные меры в стране. По его словам, большинство участников протестов были гражданами Черногории.

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в медицинской маске. Он надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида, в котором лечатся военные. До этого американский лидер неоднократно говорил, что не видит для себя необходимости в ношении маски, объясняя отказ тем, что это не соответствует его статусу.

Самой безопасной страной для путешествия, по мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, сейчас является Китай. По его словам, в КНР наблюдается самая низкая заболеваемость в пересчете на тысячу жителей — 5,8 случая заражения.

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, которая занималась изучением COVID-19, бежала в США, чтобы сообщить правду о действиях китайских властей в начале эпидемии. По утверждению женщины, китайское руководство игнорировало выводы исследований о коронавирусе и скрывало данные о нем. Вашингтон ранее неоднократно обвинял Пекин в сокрытии фактов о COVID-19 и неспособности сдержать распространение заболевания, китайская сторона это отрицает.

Посол ЕС об отношениях Евросоюза и России: «Пришел коронавирус и изменил все» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Франции Арно Фонтане. Его поддержала коллега из Королевского колледжа Лондона Кэти Дорес, которая считает, что вакцина может перестать давать результат уже через пару месяцев.

«Людям может понадобиться повторная иммунизация, так как одного приема вакцины может оказаться недостаточно», — считает специалист.

Похожие исследования об антителах к коронавирусу провели в немецкой клинике "Швабинг". Там отметили, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, могут заболеть повторно, так как со временем в их организме снижается число антител.

«Мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — заявил главврач отделения инфекционных болезней клиники Клеменс Вендтнер.

Международный валютный фонд вновь ухудшил прогноз относительно восстановления мировой экономики. По новому прогнозу, реальное восстановление ВВП стран Европы возможно только в 2022 году. Директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен призвал власти всех стран мира готовиться к тому, что пандемия продлится несколько лет, а за ней могут последовать новые пандемии.