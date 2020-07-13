«Авангард» коричневой молодежи: «азовские» учебные лагеря имени Адольфа Гитлера

В то время, как в лагере «Азовец» десяток-другой школьников бегали с вырезанными из дерева силуэтами (даже не макетами) автоматов, на Украине вовсю действовали лагеря, где националисты обучались ставить мины и растяжки, вести бой с гранатометами и ручными пулеметами. А идеологическую их обработку проводили пропагандисты современного неонацизма

В июне неожиданно была реанимирована деятельность Военно-патриотического объединения (ВПО) «Авангард», активно работавшего в 2016 — 2017 годах. Вновь одно за другим пошли занятия — от бокса до военно-тактической подготовки.

Отчеты о первых тренировках, проведенных «Студенческим Авангардом» (так сначала назывался проект) 22 октября

И 20 ноября 2016 года, размещались — вместе с контактами организаторов — на «азовском» сайте «Национальный корреспондент».

Строго говоря, «Студенческий авангард» представлял собой проект, включавший в себя три направления деятельности — литературный клуб «Пламя» (укр. «Пломінь»), кинотеатра EVROPA и военно-патриотический клуб (ВПК). Последний изначально не имел отдельного названия, а потому назывался просто ВПК «Студенческий авангард». Лишь в двадцатых числах февраля 2017 года клуб был переименован в ВПО «Авангард».

При этом, «Студенческий авангард» изначально являлся частью «азовского» движения.

Во-первых, его символика аналогична той, которую используют «Национальный корпус», «Национальные дружины» и другие организации, входящие в «азовское» движение — это так называемый «готический трезубец», принятый в качестве символики еще до Евромайдана «Патриотом Украины» и Социал-национальной ассамблеей.

Во-вторых, занятия «Авангарда» (кроме полевых) проходили на киевском заводе АТЕК (проспект Победы, 83), где находятся штаб-квартира «Азова» и «Национального корпуса», а проводили их, судя опубликованным фотографиям, люди в форме с шевронами «Азова».

«Мы тренируемся на базе АТЕК, наши сослуживцы из Нацгвардии, которые служили или служат ныне, помогают нам проводить тренировки по военному делу, парамедицине, основам выживания», — рассказывал в интервью, опубликованном в ноябрьском номере за 2016 года ультраправого журнала «Герольд», пожелавший остаться анонимным представитель «Студенческого авангарда».

Сейчас «авангардисты» тренируются в «Казацком доме», общественном центре, оборудованном «Азовом» в центре Киева.

В-третьих, потому что после закрытия проекта — последний «вышкол» в «Авангарде» прошел 17 декабря 2017 года, после чего проект был без объяснений заморожен — организация влилась в состав «Нацдружин».

«Плохая новость. В настоящее время проект заморожен и в ближайшем будущем не будет возобновлен… Хорошая новость. «Авангардисты» стали частью перспективной организации «Национальные дружины», — сообщалось 7 апреля 2018 года на странице «Авангарда» в «ВКонтакте».

Стоит заметить, что многие тренировки с оружием в «Авангарде» были поставлены на более серьезном уровне, нежели в тех же «Нацдружинах». Что объяснимо — «Нацдружины» мыслятся в «азовском» движении как аналог «территориальных войск», что показала их мобилизация в ноябре 2018 года именно в этом качестве, тогда как «Авангард» изначально осваивал навыки, аналогичные частям Нацгвардии.

Во-первых, отрабатывались задержания людей и обыски автомашин, что в целом для «вышколов» националистов совсем не свойственно.

Во-вторых, если «Нацдружины» занимаются в основном с помповыми ружьями и гражданскими версиями автомата Калашникова, «Авангард» проводил «вышколы» с ручными пулеметами и гранатометами.

В-третьих, изучались навыки, необходимые именно в условиях боевых действий. Например, на видеозаписях тренировок «Авангарда» показано взаимодействие с бронетехникой — как со списанной, которая находится (без орудийных башен и прочего вооружения) на заводе АТЕК, так и действующей в Донбассе.

«Авангардистами» активно изучалось минно-взрывное дело. При описании одного из первых «вышколов», прошедших 20 ноября 2016 года, упомянута «вступительная тренировка по саперному делу», а на фотографиях видим противопехотные мины нажимного действия разных модификаций, а также противопехотные гранаты. Отдельно упомянута «открытая лекция по саперному делу» 25 мая 2017 года, а также лекция по обращению с противопехотными минами (причем с богатым ассортиментом таковых), проведенная 3 мая 2017 года представителями «Авангарда» для студентов Киевского национального торгово-экономического университета «в рамках урока мужества».

К чему бы тут гранаты, можно понять по фотографиям зимнего «вышкола», опубликованным 5 января 2017 года на странице «Авангарда» в «ВКонтакте» — участники тренировок ставят в лесу растяжки. Это показано и на выложенной позже видеозаписи с зимнего «вышкола».

При описании летнего «вышкола» 2017 года упомянута важная деталь — он прошел «на полях Донбасса». То есть, в условиях, максимально приближенных к боевым. Впрочем, это видно и на видеозаписи, где показана отработка полноценного боестолкновения — с боевой техникой, с подрывами мин, со стрельбой не только из автоматов, но из гранатометов, ручных пулеметов и т.д.

«Конечно, основная задача военно-патриотического клуба — это подготовить (молодежь. — Авт.) к возможным боевым действиям», — говорил представитель «Авангарда» в упомянутом выше интервью журналу «Герольд».

Отдельно интересно, под чьим идеологическим руководством осуществлялась эта подготовка. На странице «Авангарда» в «ВКонтакте» 28 октября 2016 года упомянуто: «Сегодня инструктор ВПК «Студенческий Авангард» провел урок по военной истории для курсантов военного колледжа. Тема урока — история Спарты». Позже была опубликована видеозапись этой лекции, и в лекторе несложно узнать солиста неонацистской музыкальной группы М8Л8ТХ Алексея Левкина, живущего с 2014 года в Киеве. И он был инструктором в «Авангарде»!

Собственно, когда я отношу «азовское» движение к неонацистам, я основываюсь на прямых отсылках идеологии «Патриота Украины» к Третьему рейху, а затем «Азова» образца 2014 — 2015 годов к визуальной агитации гитлеровской Германии. В целом, «Нацкорпус» последние годы старается использовать более умеренную символику и риторику.

Но тут ситуация куда более вызывающая — собственно, Левкин и не скрывает, что не просто является последователем идей Третьего рейха, а возвел Адольфа Гитлера в настоящий квазирелигиозный культ, почитая того практически как Мессию. Сольный музыкальный проект Левкина назван ADOLFKYLT и лик фюрера красуется прямо на обложке музыкального диска. Можно упомянуть и закрытый «концерт ритуал, посвященный уходу Вождя» под названием «Ночь фюрера II» (Fuhrernacht II), представленный как «радостный и чудесный праздник», на котором 1 мая 2019 года в Киеве выступали ADOLFKYLT и еще ряд подобных коллективов.

В связи с этим выглядит неудивительным такой момент. Есть коллективная фотография бойцов «Авангарда», опубликованная 15 июня 2017 года на странице организации в «ВКонтакте». На этой фотографии ничего криминального нет — обвешанные разнообразным оружием бойцы с закрытыми лицами рядом с флагом, на котором изображен «готический трезубец».

Однако, как обратил 2 июля внимание журналист международного исследовательского центра Bellingcat Алексей Кузьменко, 10 августа 2019 года в Telegram-канале Brenton Tarrant's lads была выложена фотографиях тех же самых «авангардистов» (организация не названа, но они хорошо узнаваемы, прежде всего по тому же оружию, и собаке рядом), но только уже держащих флаг со свастикой в стилистике Третьего рейха, вскинув правые руки в «римском салюте». С того дня канал изрядно «подчистили», но ту же фотографию в нем я нашел в публикации от 28 июня 2020 года.

В том же Telegram-канале есть фотография аналогичного флага с близкого расстояния. То ли этой тот же самый флаг (что возможно, потому что в Brenton's Tarrant Lads немало публикаций, связанных с концертами М8Л8ТХ), либо же просто однотипное изделие того же изготовителя. Упомянутый Левкин был связан с арестованным недавно СБУ неонацистом Александром Скачковым, а тот, как я недавно подробно описывал на «Украине.ру», создал в Киеве целый интернет-магазин, изготовлявший и рассылавший всем желающим реплики флагов, скульптур и прочих поделок в стиле Третьего рейха.

В итоге, складывается следующая картина. Осенью 2016 года параллельно с созданием политической партии «Национальный корпус», в «азовском» движении был дан старт целому ряду проектов, в том числе дублирующих функционал друг друга.

В частности, наряду с ныне хорошо известными нам «Национальными дружинами» на статус молодежного крыла «Нацкорпуса» претендовала организация «Защита и реконструкции страны» (укр. «Захист і Реконструкція Країни», сокращенно «ЗіРКа») во главе с ветеранами «Азова» Сергеем Коротких, Никитой Макеевым и Юрием Ионовым.

На днях я подробно останавливался на биографии Ионова последних лет, в частности, на том, как он собирал в 2017 году в Киеве молодежь в ряды «ЗиРКи». Интересно, что деятельность этой организации, как и «Авангарда», была резко свернута в декабре 2017 года, а ее участники затем влились в ряды «Нацдружин» как отдельный отряд (впрочем, часть активистов Ионов потом увел в свой проект «Щит и меч). Видимо, период проб прошел и Билецкий остановился на самом перспективном проекте в этой нише, слив под него все остальные, помельче.

Однако, за счет того, что в состав киевских «Нацдружин» вошла консолидированная группа подготовленной молодежи, ориентированной на Левкина, он приобрел в организации статус, который сам охарактеризовал в 2019 году в интервью журналу греческой «Золотой зари» как «политического идеолога». Скорее всего, это некоторое преувеличение, но при отсутствии других ярких идеологов — что глава «Нацдружин» Игорь Михайленко, что его окружение прежде всего командиры — Левкин занял в силовом крыле «азовского» движения важное место. Он регулярно проводит лекции для активистов, его интервью выходят на официальном YouTube-канале «Нацдружин» и т.д.

Сейчас же, видимо, деятельность «Авангарда» решили выделить в отдельное направление, хотя она и дублирует «вышколы», проводимые «нацдружинниками».