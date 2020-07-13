В приграничном северо-восточном городе Сумы местные выборы осенью 2020 года принесут, вероятно, победу и контроль над горсоветом «Слугам народа», но для этого им придется сильно постараться, так как их оппоненты не собираются сдавать область «без боя», а местные ячейки президентской партии до сих пор - виртуальные

На данный момент город контролирует команда мэра Александра Лысенко, связанная с партией «Батькивщина». Партия Юлии Тимошенко попытается добиться переизбрания Лысенко, но, учитывая результаты двух выборов в прошлом году, это будет нелегко. По данным социологического опроса «Рейтинга», в Сумской области один из наивысших показателей поддержки президентской партии «Слуга народа» (23%), за ней следует «Батькивщина» с результатом 8%. По 6% респондентов отдали предпочтение «Оппозиционной платформе» и «Европейской солидарности». Однако более трети (35%) сумчан не определились с выбором. Винница перед выборами: «слуги народа» против «клана Гройсмана» © Кабінет Міністрів України

Безусловно, партия «Слуга народа» выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра-2020. Кто это будет, пока неизвестно, но, скорее всего, он будет просто эксплуатировать бренд Владимира Зеленского, раздавая красивые обещания. Куратором Сумщины от президентской партии в начале года стал Александр Качура, уроженец Конотопа, нардеп от «Слуги народа», а ранее — адвокат «Квартала 95». В то же время Качура возглавил 9 июля и фиктивную ячейку партии в Крыму, поскольку Киев уже 6 лет дублирует любые органы и институции Крыма, делая вид, что он до сих пор принадлежит Украине. Такой выбор опытного «куратора» говорит о том, что победе в Сумах у Зеленского придают особое значение.

До сих пор местные власти Сум были скорее безынициативными, а в области не наблюдалось четко сформированного центра влияния. Одним из наиболее влиятельных в области является депутат Андрей Деркач, сделавший недавно достоянием общественности записи переговоров между Байденом и Порошенко. Его вотчиной является, скорее, не сам город Сумы, а север области. И здесь следует остановиться на исторической специфике области.

Север Сумской области, на границе с Белоруссией и Россией, всегда был недостаточно лоялен Киеву. Это так называемая «Северщина» — место зарождения партизанских отрядов в годы Гражданской и Великой отечественной войны. В 2014 году новые власти Киева беспокоились по поводу возникновения и здесь каких-нибудь сепаратистских движений, вводя дополнительные посты и проверки на дорогах в этот край. «Севрюки» — жители севера Черниговской и Сумской областей Украины воспринимались центральными властями, как «склонные к бунту», скорее традиционно, так как за годы независимости это не особо проявлялось. Тем не менее, «северцы», «севрюки», «северяне» до сих пор нередко ощущают свою «трансграничную общность» с жителями российской Брянской области и белорусской Гомельской области, которых тоже считают «соплеменниками». Локализованы подобные настроения преимущественно на севере Сумской области, что вызывало особое беспокойство Киева и активность СБУ в этих местах. Украинская часть «Северщины» — один из наиболее депрессивных регионов страны: заброшенные села, фактическое отсутствие дорог и работы местных жителей. По данным мониторинга социально-экономического развития, Сумская область обычно занимает последние места в списке украинских областей и является одним из лидеров по оттоку населения. Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області

Как утверждает политолог Николай Назаров из Центра исследований региональной безопасности Сумского государственного университета, сельское население области, особенно ее северной части, склонно поддерживать социалистические идеи, которые в разное время пытались эксплуатировать здесь Аграрная партия, Социалистическая партия, «Батькивщина» и даже Радикальная партия Ляшко. При этом, как отмечает Назаров, на севере Сумской области любые политические партии «территориально зависят от депутата Андрея Деркача». Политолог также отмечал, что неудачи партии Петра Порошенко в области были обусловлены его акцентом на теме конфликта с РФ и религиозной теме («томос»), а успехи «Батькивщины» обусловлены акцентом на социально-экономической повестке, что более актуально для местных жителей.

Основным противником Деркача на Сумщине является Мишель Терещенко, потомок династии украинских сахарозаводчиков и министра финансов Временного правительства 1917 года. В 2002 году Мишель Терещенко мигрировал из Франции на Украину, а в 2015 году Порошенко лично вручил ему паспорт Украины. Терещенко стал мэром города Глухов Сумской области, обещая сделать из него «второй Париж», но до сих пор Глухов на столицу Франции мало походит, а депутат Терещенко сконцентрировал свои силы не на благоустройстве города, а на проведении в нем «декоммунизации» и «дерусификации».

В прошлом году он с треском проиграл Деркачу на выборах в Верховную Раду, а в марте этого года горсовет Глухова отправил потомственного аристократа в отставку с поста городского главы за то, что тот систематически игнорировал свои обязанности, редко появляясь в провинциальном городе, который не соответствовал его раздутым политическим амбициям. В своей отставке потомок министра Временного правительства винит, как всегда, «происки Кремля» и депутата Деркача, который якобы «из КГБ».

Еще одним влиятельным политиком в области является депутат Игорь Молоток из города Шостка, бывший «регионал», в 2018 году внесенный в санкционный список РФ. Он фактически контролирует местное отделение партии «Батькивщина», а опосредованно, и ныне действующего мэра Сум.

Посоперничать за кресло мэра Сум может и бывший губернатор области времен Януковича — Юрий Чмырь. В 2015 году он был избран депутатом от «Оппозиционного блока», а летом прошлого года пытался самостоятельно избираться в парламент, но проиграл «Слуге народа». Ставки на осень. Украинские политики готовятся к обострению © пресс-служба президента Украины

Побороться за мэрское кресло в Сумах намерен и такой влиятельный местный политик как Александр Соколов, входивший ранее в руководство завода «Насосэнергомаш». В 2017-2018 он активно сотрудничал с «Оппозиционной платформой» и «Оппозиционным блоком», но сейчас позиционирует себя в качестве независимого кандидата, которого продвигает ряд местных СМИ. Организованное им региональное движение «Наши» последние годы было довольно активным, но активность проявлялась преимущественно в соцсетях.

Сумской политолог Андриана Костенко полагает, что осенние выборы будут определяться в регионе конкуренцией или сотрудничеством «Слуг народа» и нынешнего мэра Александра Лысенко. «Выборы будут интересными в плане конкуренции и отработки избирательных технологий, уже использованных во время парламентских и президентских выборов 2019. Основными конкурентами будут нынешний голова Александр Лысенко и неизвестный пока кандидат от Слуги народу. Пропрезидентской партии прежде всего будут интересны областные центры, поэтому конкуренция здесь неизбежна. Избиратели, скорее всего, будут голосовать даже не за бренд партии «Слуги народа», а за бренд Владимира Зеленского. Значительную роль на выборах будет играть и вновь назначенный президентом глава облгосадминистрации. Возможно, этот человек и будет претендовать на роль мэра. Однако Александр Лысенко может и договориться со «Слугой народа», но это будет решаться в Офисе президента, а не в Сумах», — говорит политолог.

Тем не менее, такая коалиция «Батькивщины» и «Слуг народа» пока кажется маловероятной. В прошлом году политическая жизнь региона характеризовалась конфликтом между «Батькивщиной», опиравшейся на свои хорошо развитые местные ячейки, и исполнительной вертикалью, выстроенной еще Петром Порошенко. В этом году мы увидим скорее всего попытку «Слуг народа» встроить своих людей в исполнительную вертикаль Порошенко и жесткое противодействие этому со стороны «Батькивщины», которая не желает терять относительный контроль над областью. Успех той или иной политической силы будет зависеть, прежде всего, от способности убедительно продвигать социально-экономическую повестку, то есть вопросы о ценах, тарифах и разрушающейся инфраструктуры.