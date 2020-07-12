По состоянию на 19:00 воскресенья, 12 июля, в мире официально зарегистрировано свыше 12,7 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 565,7 тыс. человек, более 7 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются США: здесь коронавирус был выявлен у 3,2 млн человек. Болезнь забрала жизни 134,8 тыс. граждан, 995,5 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 1,8 млн заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 71,4 тыс. человек, выздоровели 1,2 млн.

Третье место занимает Индия, где, по официальным данным, выявлено 849,5 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 22,6 тыс. человек, 534,6 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Россия (727,1 тыс.), Перу (322,7 тыс.) и Чили (312 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине зафиксировано 53 521 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 1383 пациента, 26 118 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 678 человек.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 12 июля

«Православная церковь Украины» из-за пандемии приняла решение не проводить крестный ход, приуроченный к годовщине крещения Киевской Руси.

«В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах. Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет», — заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Крестный ход так же отменила и каноническая УПЦ МП,

Из-за пандемии так же может не состояться традиционная Сорочинская ярмарка, которая проходит в Полтавской области. Власти отмечают, что в регионе нет внутриобластного распространения инфекции, а на ярмарку приедут люди из других областей, поэтому есть определенные риски.

Венгрия через три дня, 15 июля, запретит въезд в страну гражданам Украины — это связано со второй волной коронавируса. Ограничения начинают действовать со среды, 15 июля. Согласно новым правилам, граждане Венгрии, возвращающиеся из стран с высоким риском заражения коронавирусом должны пройти медосмотр на границе и карантин. То же касается иностранцев из стран «желтой» зоны. Жителям стран «красной» зоны въезд будет запрещен. Поскольку власти Венгрии внесли Украину в «красный» список, то украинцы попасть в страну не смогут.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировали 727 162 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 11 335 человек, 501 061 заразившийся выздоровел.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 6 615 россиян.

В Сеченовском университете завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Ученые сообщают, что безопасность препарата подтверждена и все добровольцы чувствуют себя хорошо. Дальнейший план разработки препарата определит разработчик — Центр им. Н.Ф. Гамалеи.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Сергей Собянин связал рост загруженности дорог столицы с тем, что многие граждане решили пересесть с общественного транспорта на личный. Кроме того, из-за закрытия границ, многие москвичи не уехали отдыхать, в связи с чем докарантинные пробки вернулись с начала июня.

Врачи сообщили о возможной вспышке коронавируса после массовых митингов в Хабаровском крае, которые прошли 11 июля. Главный инфекционист Минздрава по Хабаровскому краю и Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова заявила, что индекс распространенности COVID-19 в регионе сейчас превышает считающийся нормой показатель.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске — он надел ее во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида, в котором лечатся военные. До этого глава государства заявлял, что не видит необходимости носить маску, а также о том, что она не соответствует его статусу.

Европа выходит из пандемии: шаг вперёд, шаг назад, маски на месте © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк Ли-Мэн Янь, которая занималась изучением коронавируса, сбежала в США, чтобы сообщить информацию действиях китайских врачей в начале эпидемии. По ее словам, власти игнорировали выводы исследований и скрывало данные о COVID-19 в начале эпидемии.

Из-за пандемии коронавируса страны мира могут столкнуться с высокой смертностью от голода, считают в международной благотворительной организации Oxfam. Специалисты утверждают, что «кризис голода» может повлечь за собой большее число умерших, чем сама инфекция.

«Пандемия является последней каплей для миллионов людей, которые уже борются с последствиями конфликтов, изменениями климата, неравенством и сломанной продовольственной системой, приведших к обнищанию миллионов производителей и работников пищевой индустрии», — пишут в Oxfam.