По состоянию на 12:00 12 июля в мире зафиксировали 12 млн 872.560 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 568,1 тыс. человек скончались, более чем 7 миллионов 484,9 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Пандемия коронавируса только начинается — ведущий инфекционист США © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 3 миллионов 355,7 тысяч человек (137,4 тыс. умерли, 1 млн 490,5 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (1 млн. 840,8 тыс. заболевших, 71,4 тыс. умерших и 1 млн 213.5 тыс. выздоровевших) и Индия (850,8 тыс, 22,6 и 536,3 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в России, Перу, Великобритании, Чили, Испании, Мексике, ЮАР, Иране, Пакистане, Италии, Саудовской Аравии и Турции, а более 100 тыс. — в Бангладеш, Франции, Колумбии, Канаде и Катаре.

Ситуация на Украине. Правила посещения Хорватии

На Украине по состоянию на 12:00 зафиксировано 53 521 (+678 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1383 (+11) стали летальными. В то же время 26118 пациентов (+457) выздоровели.

Количество выздоровевших от 19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 7 из 24 областей Украины, а еще в трех осталось неизменным из-за отсутствия новых случаев заболевания, выздоровления и смерти.

Если говорить о ситуации в регионах, то на первом месте по числу заражений Львовская область — здесь коронавирус был выявлен у 7 003 человек. На второй позиции — Киев (6 182), на третьей — Черновицкая область (5 140).

Отмечается, что количество выздоровевших от коронавирусной превысило количество заболевших за минувшие сутки в 7 из 24 областей Украины, а еще в трех осталось неизменным из-за отсутствия новых случаев заболевания, выздоровления и смерти.

Авиакомпания Windrose перенесла рейс «Борисполь — Пула» на 7 часов из-за новых правил въезда в Хорватию для украинцев, которые начали действовать в ночь на 11 июля.

Теперь въезжающие в Хорватию украинцы, должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Но можно обойтись без нее, если после въезда показывать негативный результат теста на коронавирус, сделанный накануне.

Ситуация в России. Испытание вакцины

В России по состоянию на 12:00 зафиксировано 727 162 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+6582 за сегодня), из которых 11363 (+130 за сегодня) оказались летальными, а 501 481 (+3554) пациентов выздоровели. Медики провели при этом 23 млн тестов на наличие инфекции.

Если говорить о ситуации в регионах, то 85,3%, заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии уже выздоровели, число умерших пациентов в Тверской области достигло 98, а в Якутии проводят проверку из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Алданском районе, директор которого временно отстранен от должности.

Сеченовский университет успешно завершил испытания первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах. Клинические испытания велись с 18 июня, саму вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Да данном этапе исследования ученым важно было показать безопасность вакцины для здоровья человека. Первую группу добровольцев выпишут из больницы в среду, вторую — 20 июля. Дальнейший план разработки вакцины определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации и возможностью масштабирования производства.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко, самой безопасной страной для путешествий на данный момент является Китай, так как заболеваемость в этой стране составляет всего 5,8 человек на 1000 населения. По его словам, в Индии заболеваемость также низкая, однако лететь туда не стоит, так как здравоохранение там хуже, чем в Китае.

Остальной мир. «Правда» о коронавирусе

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.

По ее словам, в 2019 году она была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса, получив задание от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, похожих на атипичную пневмонию.

При этом она заявила, что ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний якобы задолго сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку.

По словам Янь, ее руководители якобы проигнорировали проводимые исследования. Она также утверждает, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.

В свою очередь представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, сообщив, что Янь, Пун и Пейрис никогда не работали непосредственно на эту организацию. В китайском посольстве США подчеркнули, что ничего не знают о женщине вирусологе.

Дипломаты добавили, что сразу после начала эпидемии китайское правительство отреагировало на вспышку COVID-19 быстро и эффективно.

Следует отметить, что власти США, включая президента Дональда Трампа, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Американский президент также обвинял ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что безосновательные нападки и попытки ряда западных стран возложить на Китай и ВОЗ всю ответственность за пандемию абсолютно неуместны.