В двадцать четвёртый раз «Украина.ру» продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Прошедшая неделя сопровождалась многократными триумфами экс-президента Петра Порошенко. Не то, чтобы они были масштабными, но его политическое положение явно улучшается. А Зеленский, соответственно, падает.

Для нашей редакции неделя началась с чтения передовицы ЦК КПК «Женьминь жибао». Содержание статьи было по-спартански лаконичное, но не совсем доходчивое: «0».

Дискуссии о смысле послания китайских товарищей продолжаются. Превалирует точка зрения, что речь идёт об обнулении чего-то. Автору статьи представляется, что это дзенский коан — «представь себе результат деления на ноль и постигнешь дзен».

Это правда. Скриншот есть в телеграм-канале «Украины.ру» за 3 июля в 9.20 (тонко намекаем, что на этом канале вообще много интересного).

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Начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ заявил, что на Донбассе — 2,1 тыс. российских военнослужащих.

Это явный прогресс. Порошенко, например, в мае 2018 года говорил, что: «у нас есть подтвержденные данные, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. — регулярных российских войск на оккупированной территории».

А сейчас — ровно на 0,4 тыс. меньше минимального минимума…

Это неправда, конечно. Даже если на Донбассе есть российские военнослужащие, украинская разведка уж точно не знает, сколько их.

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Удалось установить, что число «пи» равно ровно 3,5, а вовсе не 3,14˜, как считалось ранее. К такому выводу пришла компания «Gradus Research», которая провела социологический опрос по заказу Центра экономической стратегии.

Это неправда. Уважаемые компании провели исследование, в ходе которого выявили, что уровень инфляции в Украине устраивает 94% опрошенных украинцев, а 88% выступают против идей политиков относительно более высокого курса доллара в стране и лишь 1% считает, что политика Национального банка Украины (НБУ) за последние два года привела к слишком медленному росту цен. Впрочем, научная ценность этих данных ничем не отличается от выяснения значения числа «пи».

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На эфире ток-шоу у Савика Шустера потерялись деньги. Всей студией искали, но — не нашли. Сумма ерундовая на самом деле — каких-то $ 3,1 млрд., но закрались сомнения — не унёс ли кто? Все, почему-то, подумали на Дениса Шмыгаля — он ведь премьер-министр…

Это не совсем правда. На шоу просто подняли вопрос о размерах золотовалютных резервов Украины, и никто не смог дать внятный ответ — включая Шмыгаля. Разброс получился нехилый: от $ 25,2 до 28,3 млрд.

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Дональд Трамп, выступая у подножия горы Рашмор в день независимости США, заявил, что раскрыл право-троцкистских заговор в американской политике и ждёт поддержки избирателей, чтобы «изменников и шпионов, продававших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов!»

Это неправда. Он сказал, что история страны и сами Соединенные Штаты находятся в осаде «лево-радикального фашизма» и к расстрелам не призывал.

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Наш источник в Офисе президента сообщил, что Администрацию президента переименовали в Офис, чтобы никто не подумал, что Зеленский — агрессор.

Это правда. На прошедшей неделе из Киева в Донецк отправилась колонна с гуманитарной помощью Международного Красного Креста для Донбасса. Он предназначен для «помощи жителям временно оккупированной территории, которые непосредственно страдают от агрессии российско-оккупационной администрации».

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Во время смотра сил ВМСУ в Одессе президенту Зеленскому был продемонстрирован новейший украинский корабль «Тяни капут» — совершенно секретная разработка тернопольских учёных из Института новейших технологий национальной памяти им. С. Бандеры. Его название символизирует необоримую мощь «украинской фльоты».

Верховный главнокомандующий был потрясён увиденным.

Это неправда. Просто название героического буксира «Яни Капу», как раз вернувшегося из российского плена, было с неизвестными науке целями обрамлено татарскими тамгами, которые выглядят как буква «т». Если бы московские агенты хотели бы это сделать специально, у них бы не получилось. Не идиоты же они, в конце концов…

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В то же время удалось выяснить, что на флагмане ВМСУ «Сагайдачный» в боеспособном состоянии находится только минно-торпедное вооружение. Стрелять всем остальным он не может из-за нерабоспособности радаров и дефицита боеприпасов. Даже в машинном отделении отсутствует вспомогательная силовая установка — дизель.

Это правда.

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Партия «Европейская солидарность» призвала президента Украины решительно и оперативно отреагировать на подписание гетманом Богданом Хмельницким «Переяславских статей» с Россией.

Не совсем так было. 4 июля партия «Европейская солидарность» призывала решительно отреагировать на проведение Россией незаконного референдума на Донбассе и в Крыму. Голосование по внесению изменений в Конституцию России началось 25 июня и закончилось 1 июля. Немного не успели. А скорее привязали свой протест к национальному празднику — дню независимости американских сепаратистов от Великобритании.

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Пётр Порошенко, комментируя заведённые против него уголовные дела, заявил: «Это — месть. Это месть неопытного политика, который считает, что таким образом удастся решить его проблему. Он считает, что сейчас, когда его рейтинг стремительно падает, он должен заменить крах реформ, беду в экономике, глубокий кризис, катастрофу в борьбе против коронавируса и драматическую, плохую ситуацию по защите нашего государства от российской агрессии, — он хочет заменить все эти нужные реформы, которых ждет страна, на телешоу».

Владимир Зеленский, отвечая на претензии экс-президента, ответил:

«Во-первых, Петру Алексеевичу нужно определиться — я мщу или пытаюсь отвлечь внимание от невыполненных обещаний?

Во-вторых, если я мщу, то за что? За то, что он проиграл мне выборы? Или за то наследство, которое он мне оставил? «Беда в экономике, глубокий кризис, катастрофа в борьбе против коронавируса» — следствие политики, проводимой Порошенко. Вот, например, медицинская реформа…

В-третьих, по поводу обещаний. Пётр Алексеевич наверное забыл, что я обещал сажать? Так я и сажаю…

В-четвёртых, Порошенко перекладывает с больной головы на здоровую — это ведь он пытался свести всё к сплошному армивиру».

Это неправда. Зеленский ничего Порошенко не отвечал, да и нечего ему ответить.

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Выступая в Одессе Зеленский заявил: «Я сделаю всё, чтобы город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины. А в Севастополе мы учредим военно-морскую базу НАТО — на страх врагам!».

Не совсем правда. Про Севастополь он ничего не говорил. Но это подразумевалось.

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Зеленский, выступая в Одессе: «Мы вернём всех наших людей. Вернём все наши территории. Вернём веру, веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую, неделимую, мощную и непобедимую Украину. Такую, какой она была до 1991 года! Make America Great Again! Ээээ, простите, Make Ukraine Great Again!».

Это неправда. Про 1991 год он ничего не говорил. Хотя именно тогда Украина была такой, как он сказал.

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Зеленский в Одессе: «скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому. Поэтому я пользуясь случаем заявляю, что именно в это время вручаются подозрения о совершении государственной измены группе бывших руководителей Украины, в частности — Александру Турчинову, Арсению Яценюку и Андрею Парубию, которые лично несут ответственность за сдачу Крыма».

Зеленский фамилий не называл, но это правда — дело по поводу сдачи Крыма ведётся. Хотя лучше бы, конечно, вести дело против организаторов государственного переворота, который привёл к потере Крыма.

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В Афинах на контроле в аэропорту задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева. Причина задержания украинцев — запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран. После прибытия во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну, их задержали. Среди задержанных — 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет. Украинцев в автозаке отвезли в полицейский участок на территории аэропорта и разместили в камерах, в том числе детей.

Это правда. Как можно было лететь в страну, где действует карантин, и как можно было выпустить людей в эту страну, мы не знаем. Тут впору проводить психиатрическую экспертизу, хотя, скорее всего, имеет место банальное жульничество туроператора.

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На Украине возникла конфликтная ситуация с призывом.

Призыв в ВСУ перенесли на лето, а вступительную кампанию отложили на июль-август. В результате юноши, которые только закончили школу, начали получать повестки из военкоматов. Кое-кто из них сталкивается с невозможностью поступить в вуз из-за призыва в армию.

Министр обороны Украины заявил: «О чём они вообще думают? У нас война с Россией, в конце концов, а не цацки-пецки! Юристов в стране полно, а стрелков не хватает!»

Это неправда. Министр ничего такого не заявлял, да и войны у нас как бы нет — не объявлялась и военное положение не вводилось.

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Генеральный прокурор Украины объявила о вынесении подозрения Петру Порошенко за то, что он не сообщил о совершении преступления.

В интервью ВВС экс-президент заявил, что в команде Зеленского работает «человек из Кремля, который пять лет моего президентства просидел в Москве, — теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре».

Это неправда. Ничего Порошенко по этому вопиющему факту не выносилось.

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МИД Украины пригрозил послу ЕС высылкой в ответ на его заявления, нарушающие дипломатический статус.

Посол Евросоюза Матти Маасикаса обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором заявил, что европейские банки могут прекратить предоставление кредитов украинским компаниям и организациям в случае принятия закона с требованием локализации производства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия каких-либо законов.

Это неправда. Зеленский ведь говорил о принятии законов, а посол Маасикаса — о непринятии. Это другое. Понимать надо.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: «Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Как же украинские холопы будут понимать команды хозяев, не зная английского языка?».

Собственно, это правда. Слова «холопы» и «хозяева» он не произносил как неполиткорректные, но, в общем-то, и так всё понятно.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говоря о статусе Крыма, в интервью радио «Свобода» заявил о создании на Украине машины времени: «В XX веке была прекрасная деоккупация территории Эльзаса, в котором я имел возможность три года проживать, представляя интересы Украины в Совете Европы, опыт которого я активно изучал. Я хочу сказать другое, что даже если бы таких случаев не было, это не значит, что мы должны сложить руки и ничего не делать. Если в XI веке таких случаев не было, значит будет. И он будет создан нашими руками. И это будет деоккупация Крыма».

Это правда. Осуществить деоккупацию Крыма в XI веке можно только при помощи машины времени. Другой вариант — поменять календарь, но от этого нынешние проблемы с «деоккупацией» никуда не денутся.

Мы, в свою очередь, выражаем сочувствие Эльзасу, который три года терпел оккупацию Кулебой.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодня провести выборы в США невозможно, по причине отсутствия определенных условий: «над избирательным участком должен быть украинский флаг».

Это неправда. Он имел в виду Донбасс. Или это правда, а Донбасс только частный случай?

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Офис президента запретил эпидемию коронавируса: «источник в ОП рассказал, что Офис Президента был категорически против любого формата 2-й волны эпидемии COVID-19, что министра здравоохранения «попросили» попредержать лошадей с количеством тестирования и не нагнетать обстановку в обществе, власть уже не в состоянии заставить соблюдать карантинные ограничения людей, а любой запрет вызывает массу негатива в социальных медиа. Вот почему Степанову порекомендовали уменьшить количество тестов в сутки, что министр выполнил на прошлой неделе».

Это правда.

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«Наш источник из Офиса Президента сообщает, что уже появилось множество мошенников в регионах, которые ходят и предлагают «услуги» посредников, которые могут пролоббировать попадания в проходную часть списка партии "Слуга Народа"».

Судя по всему это неправда. Во всяком случае, мы не уверены, что это действительно мошенники.

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За мошенничество арестован житель Луцка, который предлагал должность в Кабмине и место в закрытой «группе масонов» за $ 200 тысяч.

Злоумышленника задержали во время получения денег. В ходе осмотра места преступления полицейские изъяли валюту, а также заявление о вступлении потерпевшего в закрытую группу, заверенную печатью и перстнем, в качестве доказательства того, что тот якобы стал ее почётным членом.

Это правда. Правда даже и то, что задержали его именно во время получения денег… Мошенничество, как мы понимаем, состояло в том, что он записывал не только в правительство, но и в масоны — этим разные люди занимаются.

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7 июля должно было начаться вторжение России на территорию Украины.

Нет. Но это не точно. Гибридная война она такая гибридная…

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Экс-командущий войсками в США Бен Ходжес заявил, что Россия собирается напасть на Украину в сентябре, во время учений «Кавказ-2020». Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа подтвердил, что Россия может попытаться вторгнуться в страну, и он готовится к полномасштабной военной конфронтации.

Командующий ООС Сергей Наев, назвав информацию о приближающемся вторжении России «преувеличением», а Ходжеса и Неижпапу — дураками.

Это неправда. Наев наверное не знал, что о нападении сообщил Ходжес. Иначе бы не стал говорить, что угрозы нет.

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По сообщению СБУ заявления экс-глава Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой угрожают национальным интересам Украины. Она призвала Международный валютный фонд приостановить платежи на Украину до назначения Кабмином нового независимого главы НБУ.

Это неправда. Во-первых, Гонтарева уже нанесла весь положенный ущерб, пребывая на посту главы НБУ. Во-вторых, мы не уверены, что прекращение платежей со стороны МВФ более опасно для Украины, чем назначение независимого от неё главы НБУ.

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Эстония обнаружила «российскую агрессию» против Украины и немедленно её отразила, передав 2,4 тыс. пистолетов Макарова.

Минобороны Эстонии Юри Луйк так и заявил: «продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы. Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который находится на войне уже шестой год».

Это правда. Предыдущие шесть лет эстонцы об агрессии ничего не знали, а тут вдруг как осенило…

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Верховный Суд Украины признал Анатолия Шария «кремлёвским проектом».

Это правда. Формально он отклонил иск блоггера, который обратился в суд из-за того, что его назвали «кремлевским проектом» в эфире одного из украинских телеканалов. Но смысл тот же самый.

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Неназванное лицо из окружения президента Зеленского выразило обеспокоенность предъявлением подозрения в совершении преступления бывшему руководителю воинской части Государственной пограничной службы Украины за содействии незаконной переправке через границу экс-президента Украины Петра Порошенко, который направлялся на отдых на Мальдивы. «Может нам тоже надо будет срочно ехать на Мальдивы, а нас не пропустят», — якобы сказал он.

Мы точно не знаем, правда ли это, но обеспокоенность разделяем.

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Мэр украинского города Умань отменил Новый год.

Ещё нет. Он только заявил, что склонен запретить в этом году проводить традиционный еврейский праздник Рош-ха-Шана. Из-за коронавируса, конечно.

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Против Марины Порошенко заведено дело по обвинению в нарушении закона о декоммунизации. Обращаясь к сторонникам экс-президента, собравшимся перед Печерским судом, она сказала: «приветствую вас, порохобраты и порохосёстры». В прокуратуре увидели в этом аллюзию на известное заявление Иосифа Сталина, начинавшегося словами «Братья и сестры».

Это неправда. Нет у Порошенко никаких братьев и сестёр — одни холопы.