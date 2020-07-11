По состоянию на 12:00 11 июля в мире зарегистрировали свыше 12,5 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 560,2 тыс. человек, более 6,8 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,1 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 134 тыс. людей, 983,1 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,8 млн жителей. Более 70,3 тыс. человек скончались, больше 1,2 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 820,9 тыс. случаев заражения, 22,1 тыс. смертей, 515,3 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Чили, Великобритании.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 713 тыс. (6635 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 017 человек (174 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 481,3 тыс. человек.

В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом COVID-19, число жертв в столице достигло отметки 4116 человек.

В России началась разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Что касается общей вакцины, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» успешно завершил ее доклинические исследования.

«Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность. Таблетки уже направлены в ряд медицинских учреждений для лечения россиян. Успехи показал также «Авифавир». Свыше 30 заболевших в различных регионах РФ применили его для лечения.

Попова упрекнула россиян в беспечности на курортах страны. По ее словам, это плохой прогностический признак. Глава ведомства призвала граждан соблюдать все действующие рекомендации.

Росстат детализировал статистику смертности от коронавируса в мае. По данным ведомства, в том месяце в России умерли 12 452 зараженных. У 5644 из них коронавирус признан основной причиной смерти. Еще более 5 тыс., по данным Росстата, болели COVID-19, но умерли не от него. Все скончавшиеся от COVID-19 или после заражения им составили примерно 7,2% от общего числа умерших в стране в мае.

Если россияне расслабятся, вторая волна эпидемии будет неизбежна, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее мнению, чтобы добиться соблюдения ограничений, необходимо убедить граждан в реальной опасности вируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что приезжающие в Россию иностранные граждане вместо помещения на двухнедельный карантин должны будут предоставить результаты ПЦР-теста или свидетельство, что они переболели инфекцией.

Доходы россиян в период пандемии в марте — мае 2020 года упали на 4%. При этом пятая часть работников столкнулись с сокращением заработной платы на треть и более.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 800, до 52 тысяч 843. Скончались от инфекции 1 372 человека, из них 27 за последние сутки. Всего выздоровели 25 661 человек, в том числе 861 за минувшие сутки.

Количество заболевших коронавирусом в Киеве по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 125 человек до 6 115, умерших — на 2 до 124. Среди заболевших: 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и 7-летняя девочка, а также 61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет и 6 мальчиков от 4 до 14 лет. В том числе заболели трое медиков.

Бывший глава Кабмина Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в скором времени может оказаться в системном кризисе, а государственный аппарат не имеет планов по его преодолению.

В составе вооружённых сил Украины (ВСУ) за последние 24 часа было выявлено 12 новых заразившихся коронавирусом. В настоящий момент в ВСУ 144 заразившихся SARS-CoV-2 при пяти летальных исходах и 428 вылечившихся.

Харьковские кинотеатры возобновили работу, несмотря на несоблюдение нормам по ослаблению карантина.Тем не менее, сотрудники комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о запрете на работу развлекательных заведений после 23:00.

Нынешний уровень зарплат медиков является недостаточным, а заработная плата врача на Украине должна стартовать от 20-25 тысяч гривен (52 — 65 тысяч рублей), заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Зеленский хочет вернуть депутатам, судьям, прокурорам, министрам высокие зарплаты, которые были отменены в связи с коронавирусом.

Столичный градоначальник Виталий Кличко стал звездой Instagram благодаря маске с надписью «Досить шастать». Флешмоб подхватили десятки пользователей соцсетей. И вот, мэр Киева опубликовал в своем микроблоге новое фото, где позирует в черной защитной маске с надписью «Шастай обережно».

Гражданам Белоруссии и Украины разрешили въезжать на территорию Черногории без дополнительных ограничений в связи с эпидемией коронавируса в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для авиапассажиров рейсов из Украины и Белоруссии наличия тестов не требуется, в то время как путешественникам, направляющимся в Черногорию наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Ситуация в мире

Вторая волна, или еще первая не закончилась? Коронавирус наступает на Украину © REUTERS, Gleb Garanich американского штата Калифорния планируют досрочно освободить из местных тюрем около 10 тыс. заключенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Японские исследования показали, что препарат от гриппа «Фавипиравир» не смог продемонстрировать эффективность лечения пациентов с коронавирусом на ранней стадии заболевания. Однако те, кто принимал препарат, имели тенденцию к выздоровлению раньше, чем те, кто не принимал.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ выступил против возвращения полного карантина. Однако, по его словам, могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом.

Китайские медики сообщили о том, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавируса, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения. Ученые утверждают, что люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем другие пациенты.

Американские ученые предположили, что обнаружить заражение можно с помощью голоса. Исследователи начали сопоставлять голоса знаменитостей, которые бессимптомно перенесли коронавирус, до и после заражения. Оказалось, что при заражении COVID-19 значительно снижается разнообразие звуковых сигналов из-за проблем с дыханием.