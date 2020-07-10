Депутаты хотят ввести новый налог на земельные паи и пашню, "Нафтогаз" стал поставщиком "последней надежды" на рынке газа, потребительская инфляция остаётся опасно низкой. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Депутаты хотят ввести новый налог на земельные паи

На неделе на Украине широко обсуждался законопроект под номером №3131, который устанавливает новый минимальный земельный налог. Сумма будет зависеть от оценочной стоимости, а платить будут даже те, кто ныне от налогов освобожден. Спекулянты наживаются за счет государства. Где брать деньги и что будет с пенсиями украинцев © CC0, Pixabay

В среднем это около 1400 гривен (3700 руб.) за один гектар земли. Сумма платежа равняется 5% от оценочной стоимости, и вносить его нужно будет один раз в год.

Если же подоходный налог (тот, который получили от пая) и налог на землю (сейчас около 0,3% от оценочной стоимости) будут меньше установленной "минималки", то минимальную сумму заплатить придется, причем всем.

Крупные агрохолдинги, которые аккумулируют основной доход в сельском хозяйстве Украины, платить новый налог не будут, поскольку лишь арендуют большую часть земли, а не владеют ею на правах собственности.

Юристы говорят, что в новом законе есть "интересное" уточнение. Так, в статье 281 Налогового кодекса говорится, что пенсионеры, ветераны, чернобыльцы, многодетные и другие категории, которые владеют менее 2 га земли, вообще освобождены от налогов. А вот новый законопроект говорит, что платить будут все, кто владеет землей сельскохозяйственного назначения площадью от одного гектара.

Кабинет министров считает предложение депутатов о введении обязательного налога для рядовых владельцев земли преждевременным.

"Эта идея на сегодня, я считаю, преждевременная в условиях кризиса. В условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать арендную плату — это, наверное, не совсем корректно", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Настоящая цель законопроекта — заставить владельцев паев продать свои наделы после открытия рынка земли через год, считает и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины 2018-2019 гг. Максим Мартынюк.

"Вся западная цивилизация держится на двух вещах — конкуренции и предпринимательском духе. Принятие законопроекта №3131 имеет целью их уничтожить в пользу агрохолдингов. Поэтому штамп популистов "село погибает" может стать печальной реальностью", — написал Мартынюк на своей странице в Facebook.

По мнению бывшего и.о. министра, выгоду от принятия законопроекта №3131 получит только большой агробизнес Украины. Его представители в парламенте еще с 2017 года пытались протолкнуть инициативу с аналогами данного налога, который должны были платить крестьяне, которые самостоятельно работают на своих земельных участках. Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

Данные Госгеокадастра свидетельствуют, что около 7 миллионов украинцев имеют земельные паи — в среднем около четырех гектаров каждый. При этом 4,7 миллиона владельцев паев являются единоличниками, то есть обрабатывают свои паи самостоятельно. Остальные паи сдаются в аренду крупным агрофирмам или холдингам.

Инфляция в годовом измерении остается ниже 3%

Потребительские цены на Украине по итогам июня выросли на 2,4%. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Рост потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,2% после повышения на 0,3% в мае и на 0,8% в апреле и марте, с начала года инфляция ускорилась до 2%. Базовая инфляция в апреле упала до 0% после 0,1% а мае, 0,4% в апреле и 1,3% в марте.

По подсчетам Госстата, на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты, на 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% — молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Госстат отмечает, что снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 4,3%. Вместе с тем произошел рост тарифов на горячую воду на 4,4%.

Повышение цен на транспорт на 1,2% в первую очередь вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 6,1%, топлива и масел — на 2,1%, автомобилей — на 1,3%. Цены не растут, и это плохо. Как низкая инфляция убивает украинскую экономику © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что ему не нравится низкая потребительская инфляция: "Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией — это очень плохая тенденция".

По словам Петрашко, в краткосрочной перспективе оптимальный уровень инфляции на Украине должен составлять 8-9% в год.

Экономист Алексей Кущ считает низкую потребительскую инфляцию и дефляцию промышленных цен «обыкновенным убийством украинской экономики», а монетарным «киллером» — Национальный банк.

«Таргетирование инфляции на Украине, то есть в сырьевой стране, в которой не завершены структурные реформы и постоянно уплощается экономический профиль, — это путь к бедности населения и окончательной деиндустриализации экономики. Мы находимся на том экономическом отрезке, с которого стартовали "новые индустриальные страны" 20-30 лет назад. И разгоняли они свой рост с помощью пороговых значений инфляции на уровне 10-15%. Сейчас да, все они стали "таргетировать", но только после выполнения домашнего задания по "росту". У нас все наоборот: низкая инфляция и ожидание развития, которого при слабой монетизации ВВП не будет», — поясняет Алексей Кущ.

"Нафтогаз" стал поставщиком "последней надежды" для населения

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", предложившая на конкурсе нулевую маржу, выбрана поставщиком газа "последней надежды" в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения с 1 августа. Соответствующее решение 10 июля приняла конкурсная комиссия по определению "поставщика последней надежды". Хитрая схема «Нафтогаза». Как содрать с украинцев три шкуры и при этом быть другом Байдена © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

В конце июня Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения до 1 августа 2020 года.

"Поставщик последней надежды" — компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.

Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что "Нафтогаз" подал два предложения на конкурс "поставщика последней надежды". Первое предложение — от НАК "Нафтогаз Украины", который готов стать "поставщиком последней надежды" с маржой в 5%. Второе предложение — "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова поставлять газ с маржой 0%.

"Ценовое предложение ООО "ГК "Нафтогаз Украины" — 2711,86 грн (7140 руб.) за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%. Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу", — отметили в министерстве.

Сообщается, что согласно постановлению Кабмина, избрание победителя конкурса осуществляется путем голосования членов конкурсной комиссии по допущенному кандидату, который предложил самое низкое значение цены природного газа, по которой "поставщик последней надежды" поставляет природный газ потребителю, которая рассчитана в соответствии с формулой с четким определением размера наценки "поставщика последней надежды" и должна быть не выше чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.

«И хотя здесь речь о «поставщике последней надежды» (ППН), но также довольно показательно, что все условия предусмотрены исключительно для «Нафтогаза». Что такое поставщик последней надежды — это компания, которая будет в течение 60 дней продавать газ потребителю, если он не успеет, не сможет заключить договор на поставку газа.

Но среди основных требований к ППН — это наличие в компании 3,514 млрд куб. м газа. Формально все правильно, потому что это соответствует максимальному месячному потреблению в прошлый отопительный сезон 2019-2020 гг. Но тогда о каком рынке можно говорить?

Фактически такие условия лишили возможности участвовать в конкурсе абсолютно всех поставщиков природного газа. Но есть избранный и достойный — «Нафтогаз Украины». В то же время является ли это заслугой компании, профессиональной работой менеджеров «Нафтогаза»? Талантливых, как говорит вице-президент США Байден. Нет, конечно. Ну, скажите, какой талант нужен, чтобы продать газ, который и так у тебя есть в хранилищах. Ты не провел переговоров, не организовал работу бизнеса, не законтрактовал объемы газа. Вот газ просто есть и все. Тарифы и спецслужбы под американскую дудку. Как «Нафтогаз» и разведка Украины оказались под контролем США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Нафтогаз Украины» за счет своего монополизма на рынке является фактическим владельцем всего газа, который добывает "Укргаздобыча". Ни одна компания не имеет возможности купить газ у «Укргаздобычи».

Поэтому украинцы в случае с ПОН будут выбирать между «Нафтогазом» и «Нафтогазом». Зато в «Нафтогазе» откровенно насмехаются над украинцами», — считает эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.