Дорогие журналисты. Кто и за сколько формирует общественное мнение Украины

Скандал с возможным заказом убийства блогера и политика Анатолия Шария, живущего в Европе, среди прочего актуализировал вопрос: за счёт чего живут те, кто формирует общественное мнение Украины - популярные украинские журналисты?

В среду, 8 июля, блогер, медиаэксперт и политик Анатолий Шарий обвинил власти Украины в разработке плана по его убийству. Шарий выпустил ряд видео, в которых рассказывал, как готовилось его убийство и как готовилась дискредитация его политсилы — «Партии Шария».

При этом одно из видео, а также одна из записей в Facebook сделаны были загодя — 14 июня — и опубликованы лишь 8 июля.

«По моей информации, которая сегодня подтвердилась и которую я подтвердил в результате полученных перехваченных переговоров Администрации президента с рядом людей, в адрес меня и моей политической силы готовится ряд заказных материалов. Заказные материалы заказаны Денису Бигусу, Bihus.Info, а также Слідство.Інфо <…>», — утверждал в таком видео Шарий.

Он также описал, как именно Офис президента договаривался с одним из самых титулованных украинских журналистов. Переплюнул Порошенко. Шарий обвинил Зеленского в заказе убийства © Facebook, Анатолий Шарий

«С Бигусом, по моей информации, договоренность была осуществлена совсем весело. Бигус получил от Гео Лероса или от его окружения флешку, на которой, по моей информации, была пьяная болтовня некоего Михаила Подоляка. Михаил Подоляк является советником главы Офиса президента Андрея Ермака. На Бигуса, после того, как появилась информация, что у него есть эта флешка, этот носитель, вышли из Офиса президента с предложением выкупить данный носитель, на что Бигус согласился. Кроме того, ему предложили взамен выдать ряд материалов касательно Шария. Это оплачивалось. По моей информации, порядка $50 тыс. получил лично Бигус. После этого началось движение», — отметил Шарий в видео, которое, по его словам, он записал еще 14 июня.

Дата важна, так как за день до обнародования видео и через три недели после того, как оно было записано, издание Слідство.Інфо выпустило материал, посвященный вилле Шария в Испании. Посыл этого журналистского расследования был прост: пока члены «Партии Шария» страдают на Украине, лидер политсилы хорошо живет за рубежом.

Кроме того, в комментариях записи в Facebook главреда Слідство.Інфо Анны Бабинец с анонсом материала о вилле Шария многие национал-патриоты стали требовать точный адрес этого дома, чтобы после снятия границ наведаться к столь ненавистному им блогеру. Впрочем, пришел в комментарии и сам Шарий.

«Анна Бабинец, вы именно получили задание от ОП. И я это подтвержу еще раз в следующем видео», — заявил он.

Если Шарий действительно докажет факт получения денег Бабинец и Бигусом, он ответит на очень важный вопрос: за счет чего живут те, кто формирует общественное мнение на Украине.

Это непраздный вопрос, который украинские СМИ задают в очень редких случаях.

Друзья олигархов

Орхан Памук в книге «Стамбул. Город воспоминаний» среди прочего рассказывает и о стамбульских журналистах былых времен. Современный рядовой украинский журналист, читая эту книгу, наверняка позавидует турецким коллегам. Ведь Памук, среди прочего, пишет и о том, что те могли позволить себе купить дом. Савик Шустер – первый барабан. Как будет использовать известного шоумена олигарх Ахметов © Facebook, Шустер LIVE

«В некоторых статьях он упоминает о том, что часть его детских лет прошла в одном из босфорских ялы, впоследствии сгоревшем. Когда ему было двадцать лет, его отец приобрел деревянный особняк в Гёзтепе, в котором Кочу-младший провел много лет, наблюдая за тем, как его большая семья постепенно распадается», — пишет Памук о Решате Экреме Кочу, отец которого тоже был журналистом.

Сегодня зарплата многих украинских журналистов не позволит им и мечтать о приобретении собственного дома. Так, согласно размещенной 6 июля на портале Rabota.ua одним из старейших из существующих ныне онлайн-изданий Gazeta.ua вакансии, журналисту новостной ленты рубрики «Мир» в Киеве готовы платить 10 тыс. грн (около 26 тыс. руб.). Конечно, есть СМИ, где платят и больше. Тем не менее, с такой зарплатой недвижимость ни под Киевом, ни тем более в украинской столице не купишь.

Однако есть украинские журналисты, которые не то что не бедствуют, но и могут дать фору иному украинскому бизнесмену. У их коллег это вызывает далеко не лучшие чувства.

Одним из последних громких разоблачений бывшего сотрудника СМИ стал очередной выпуск программы «Наші гроші» с Денисом Бигусом, в котором последний рассказал о том, что его бывший коллега — автор журналистских расследований, ставший нардепом от «Слуги народа», Александр Дубинский владеет 24 квартирами и 17 автомобилями.

«Значит, вы не настолько талантливый журналист. Видите, вот и всё», — сказал Дубинский журналистке, задававшей ему вопрос, отчего у нее нет такого количества недвижимости.

Фраза, которой он объяснял наличие у его матери очень дорогих авто, стала крылатой.

«Мама любит скорость», — произнёс Дубинский.

При этом Дубинский не только не стал отрицать наличие авто, но и позже выпустил ряд видео, посвященных своим машинам. Одна из них, кстати, ранее принадлежала Виктору Януковичу-младшему — сыну четвёртого президента Украины.

Как утверждали недоброжелатели, одной из причин такого богатства журналиста стало то, что он работал на канале олигарха Игоря Коломойского, а некоторые из его передач больно били по врагам олигарха. Украинский журналист рассказал о коррупции и воровстве в «майданных» СМИ © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Впрочем, сам Дубинский тоже подчас мог покритиковать коллег, намекнув на их связи всё с тем же Коломойским.

«Хотел написать одобрительный комментарий к очередному сюжету главного котлетного журналиста страны, Михаила Ткача — и с удивлением понял, что он меня заблокировал… Не могу понять, что произошло?! Раньше писал, звонил, советовался, деньги на квартиру занимал, а тут — пропал… Переживаю», — написал он в Facebook 25 июня.

Словосочетание «котлетный журналист» — намек на связь Ткача с олигархом.

Ранее ряд украинских изданий сообщали о «котлетных вечеринках» у Коломойского, чем-то напоминающих пиры Валтасара. Ткач ранее работал на канале олигарха. Сейчас он — журналист «Радио Свобода».

Коломойский не единственный олигарх, которого подозревали в том, что он покупает журналистов. Последних подчас разоблачают их коллеги. Но тут возникает другой вопрос, известный со времен Древнего Рима: Quis custodiet ipsos custodes? (Кто устережёт самих сторожей?)

Молодые, дерзкие и успешные

Вопрос, который себе задавала группа «Аквариум» в песне «Герои рок-н-ролла» — «Где та молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли?» — на Украине не стоит. Тот же разоблачающий Шария и Дубинского Бигус тому яркий пример.

Прославился Бигус благодаря обычным людям. В 2014 году после того, как в резиденцию президента Виктора Януковича ворвались майдановцы, они обнаружили там — около причала — утопленные документы. В их просушке и расшифровке и принял участие Бигус наряду со своими более именитыми коллегами. Но в отличие от них Бигус оседлал волну и через месяц организовал волонтеров для восстановления пропущенных через шредер документов из офиса олигарха Сергея Курченко. Проект получил название «Канцелярская сотня».

Бигус получил известность, а волонтеры — разве что устную благодарность. При этом при помощи «Канцелярской сотни» в конце 2014 года был запущен новый проект — «Декларации», посвященный декларациям чиновников. В начале 2015-го же запустился еще один проект — «ГарнаХата», посвященный недвижимости. Все это стало возможным благодаря и волонтерам, и государственной политике по внедрению электронных деклараций. Зеленский устроил велопрогулку для журналистов под Киевом © Facebook, Володимир Зеленський

Бигус становился все популярнее, и, как и любому популярному журналисту, ему начали «сливать» информацию. Благодаря одному из таких «сливов» он вышел на схему сына замсекретаря СНБО Олега Гладковского — расследование февраля 2019 года больно ударило по президенту Петру Порошенко, чьим другом был Гладковский. Сейчас Бигус тоже не испытывает недостатка в информаторах.

«Полгода тому назад СБУ обыскала этот офис (организатора тендеров в Киеве. — Ред.). Расследовала переплаты на киевских тендерах. Дым в офисе — от сожженных документов. Бумаги сгорели. Но СБУ изъяла ноутбук и… всё. Прошло полгода, и в деле — тишина. Тем временем содержимое ноутбука попало к народному депутату Гео Леросу, а тот передал данные нам. И какие данные, ммм!» — рассказал он сам во время одного из выпусков своей передачи 26 июня этого года.

Это, кстати, косвенно подтверждает слова Шария о связи Бигуса и Лероса. И если верить Шарию, Бигус весьма выгодно конвертирует волонтерский труд, который велся далекой весной 2014 года.

Тем более сам Шарий написал о связях Бигуса и Лероса за 12 дней до выхода расследования по кандидатам в мэры Киева — 14 июня, оставив, правда, эту запись под замком до 8 июля.

Впрочем, Бигус не единственный журналист, «поднявшийся» на Майдане 2013-2014 годов. Самым ярким журналистским проектом тех времен, стартовавшим практически одновременно с Майданом, было «независимое интернет-СМИ» Hromadske.tv («Громадьске Телебачення»). Среди его основателей были такие молодые журналисты, как Мустафа Найем, Роман Скрыпин, Анастасия Станко и многие другие. Запускался проект на американские и европейские гранты, а поддерживался, судя по официальной информации, на пожертвования неравнодушных украинцев.

Как раз грянул Майдан, и Hromadske.tv стало фактически главным его медиа. Уже после госпереворота проект раскололся на Hromadske.ua и Hromadske.tv. А позже один из основателей канала — Скрыпин — рассказал, что на самом деле творилось с финансами.

«Есть такая штука в офисе, как сейф. И наличности там было огого…. Наличность давала диаспора. Много наличности. Доллары США, швейцарские франки, доллары Канады, чешские кроны… Из сейфа брали «в долг» все, кому не лень. В том числе и Мустафа (Найем. — ред.). Но не возвращали… Хотелось бы услышать, куда пропало около 100 000 евро оттуда», — рассказал Скрыпин.

По его словам, сотрудники канала пользовались деньгами без отчетности. Кроме того, как уверял Скрыпин, за «разоблачительные сюжеты» журналисты канала получали по $2 тыс. в месяц. При этом, по словам Скрыпина, канал уклонялся от уплаты налогов.

«Все получают «гонорары» как ИП. В штате минимальное количество людей. До семи. Может, меньше. Так вот, «нежданка» прилетает в виде потенциального обвинения в организованной преступной группировке. С планомерным выведением денег в наличность. Т.е. элементарный «конверт» грантовых денег», — подчеркнул он.

Кстати о Найеме. Свою популярность этот журналист конвертировал в политическую карьеру, пройдя в Верховную Раду. Но и после окончания депутатских полномочий Найем и его друг Сергей Лещенко, тоже ставший из журналиста нардепом, без дела не остались. Найем стал замгендиректора «Укроборонпрома». Лещенко вошел в наблюдательный совет «Укрзализныци».

В декабре 2019 года в своей декларации Найем указал, что его зарплата в «Укроборонпроме» составила свыше 310 тыс. грн (свыше 815 тыс. руб. — Ред.). И это при том, что в концерн его назначили в начале ноября. О зарплате Лещенко стало известно позже — во второй декаде декабря 2019 года его только назначили в набсовет «Укрзализныци». Оказалось, что она превышает 332 тыс. грн (свыше 873 тыс. руб. — Ред.).

В интервью изданию theБабель, которое Лещенко запретил публиковать, сам Лещенко назвал это «ценой публичности».

«Набсовет сам себе зарплаты не устанавливает. Их учредили законом, принятым во времена Порошенко, за который я, кстати, не голосовал. Я считаю несправедливым, что все обсуждают меня, но не тех, кто был на этом месте раньше. В каком-то смысле это цена моей публичности», — отметил Лещенко.

Остается добавить, что подобных историй на Украине не счесть. Тут можно вспомнить и сторонника Майдана Романа Винтонива, прославившегося своим «Телебаченням Торонто» и в итоге попавшим на государственное телевидение «Суспільне». В ноябре 2017 года стало известно, что за предыдущий месяц он получил зарплату в 201 тыс. грн (свыше 432 тыс. руб. по курсу того времени. — Ред.). При этом само «Суспільне» в то время громко жаловалось на недофинансирование.

Остается лишь вспомнить отрывок из романа «Американские боги» писателя-фантаста Нила Геймана: «Боги велики, — сказала Ацула медленно, будто решилась открыть самую великую из всех своих тайн. — Но самая великая вещь на свете — это сердце человеческое. Ибо из наших сердец боги рождаются на свет, и в наши сердца суждено им вернуться…».

Так ведунья Ацула пыталась рассказать своему народу, что его боги рождены верой этого народа и без нее умрут.

Новое поколение украинских журналистов выросло при поддержке украинцев, уставших от традиционных медиа. Эти журналисты взяли на вооружение лозунги борьбы с коррупцией, некоторых из них поддерживали обычные граждане либо своей бескорыстной работой, либо денежными переводами. Но дорвавшись до славы, эти журналисты быстро забыли о борьбе с коррупцией. И стали в прямом смысле жить за счет тех, интересы кого когда-то клялись защищать.