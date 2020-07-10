По состоянию на 12:00 10 июля в мире зарегистрировали свыше 12,2 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 554,9 тыс. человек, более 6,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 3,1 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 133,2 тыс. людей, 969,1 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,7 млн жителей. Более 69,1 тыс. человек скончались, больше 1,1 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 793.8 тыс. случаев заражения, 21,6 тыс. смертей, 495,5 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Чили, Великобритании.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 713 тыс. (6635 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 017 человек (174 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 481,3 тыс. человек.

В России придется вернуть некоторые связанные с коронавирусом ограничения, если граждане не будут соблюдать правила, которые позволяют предотвратить распространение инфекции, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, <…> если начнут расти случаи [заражения], другого способа просто не будет», — сказала она.

В Москве власти объявили о скором начале нового этапа смягчения ограничений. С 13 июля отменяется обязательное ношение маски на улице, хотя она по-прежнему будет обязательна в магазинах и транспорте. С 1 августа откроются театры, кинотеатры и концертные залы. Кроме того, с 13 июля в Москве возобновят работу аттракционы и будут сняты ограничения на работу парков, культурных центров, секций и кружков, а также дискотек. Число их посетителей при этом не должно будет превышать 50% максимальной вместимости площадок.

Анализы добровольцев из обеих групп испытателей российской вакцины от коронавируса показывают, что у них сформировался иммунный ответ, а это является подтверждением эффективности вакцины, сообщили в Минобороны.

Достоверных данных о том, что коронавирусная инфекция может привести к бесплодию, пока нет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас проводятся только первые исследования возможного влияния COVID-19 на репродуктивные функции человека, при этом часть авторов этих исследований уже отозвала свои материалы для доработки.

Роспотребнадзор составил список стран, с которыми РФ может возобновить авиасообщение в первую очередь. В список вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, заявил, что Россия не будет открывать границы, пока существует угроза распространения вируса.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился с письмом к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой ускорить возобновление работы детских лагерей после пандемии. В документе он ссылается на многочисленные обращения представителей отрасли.

Коронавирус и Украина

Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 819, до 52 043.

«За минувшие сутки заболели 819 человек, из них 67 детей, а также 65 медработников. Зафиксированы 18 летальных случаев. Выздоровели 1016 человек, это наш рекорд по выздоровевшим. Всего за время пандемии заболели 52 043 человека, из них 3749 детей и 7213 медработников. Всего выздоровели 24,8 тысячи человек, а летальных случаев — 1345», — сказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве — 118, Закарпатской — 112, Львовской — 82 и Ровенской областях — 74.

Черногория разрешила украинцам въезд без теста на коронавирус © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

Министерство экономики Украины сообщило о сокращении ВВП страны на 5,9% за первые пять месяцев 2020 года. В обзоре ведомства отмечается, что сдерживать развитие большинства видов экономической деятельности на Украине продолжает разразившаяся эпидемия коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, минимальным требованиям для ослабления карантина не соответствуют семь областей на Украине. В частности, как минимум одному из четырех критериев не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области. Накануне в этот список входила также Ивано-Франковская область.

Ситуация в мире

Ученые Института вирусологии Уханя нашли сходство между COVID-19 и ВИЧ. Результаты исследования показали, что переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета и снижением уровня лимфоцитов в крови. Хроническое повреждение этих клеток чаще всего вызывает вирус иммунодефицита человека.

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат.

«Я в порядке, буду работать из своей изоляции», — заявила она.

Мир находится только в начале глобальной пандемии, ситуация, скорее всего, еще будет ухудшаться, заявил директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля, крупные вспышки COVID-19 также наблюдаются по всему миру: в Бразилии, Южной Африке, Азии. По мнению Фаучи, нет никаких доказательств того, что вирус ослабевает.

В адрес президента Молдавии Игоря Додона часто звучали упреки, что он не соблюдал ограничения, введенные властями в контексте борьбы с пандемией коронавируса. Глава государства свободно передвигался по стране, не соблюдал социальную дистанцию и не носил защитную маску, пожимал руки пожилым людям и детям. Тем не менее, какого-либо наказания за несоблюдение Додоном ограничительных мер не последует, потому что он обладает неприкосновенностью, сообщил министр внутренних дел Павел Войку.