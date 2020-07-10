Более трети всех умерших от COVID-19 в мире приходится на европейские страны. При этом некоторые из них вынуждены возвращать ранее отменённые карантинные и санитарные ограничения

Европа должна сплотиться на фоне пандемии коронавируса, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила в среду, 8 июля, в ходе выступления в Европарламенте, посвященного председательству Германии в ЕС. «Европа станет сильнее в результате кризиса, если мы укрепим чувство солидарности», — отметила Меркель, для которой поездка в Брюссель стала первой заграничной командировкой с начала пандемии.

Основной задачей председательства ФРГ в ЕС станет соблюдение таких основных гражданских прав, как свобода слова, вероисповедания и равноправие, подчеркнула канцлер, назвав их фундаментом, на котором зиждется Европа. Пандемия не должна стать предлогом для отмены демократических принципов, отметила Меркель. По её словам, Европа уже пережила много кризисов благодаря осознанию непреложности основных прав и чувства сплоченности.

В тот же день СМИ сообщили, что Европейская комиссия заключила договоры с фармацевтическими компаниями Roche и Merck о поставках медикаментов для пробного лечения пациентов с COVID-19. Так, Roche будет поставлять всем заинтересованным странам ЕС медикамент RoActemra, а Merck — препарат Rebif. RoActemra используется против ревматоидного артрита, его тестировали вместе с Remdesivir, единственным препаратом, который в ЕС допущен для лечения пациентов с COVID-19. Rebif разработан для лечения рассеянного склероза.

При этом Европейский Союз намерен использовать для борьбы с коронавирусом также плазму крови людей, излечившихся от COVID-19. Еврокомиссия предложила всем государствам-членам ЕС создать и пополнять банки плазмы, средства для этого будут предоставлены из фонда экстренной поддержки. Лечение больных коронавирусной инфекцией плазмой крови часто дает положительные результаты, однако этот подход к терапии заболевания пока научно не исследован, отмечают учёные.

Более трети всех умерших от COVID-19 в мире приходится на европейские страны. Как сообщило в четверг, 9 июля, агентство France-Presse (AFP), жертвами этой болезни на планете стали уже более 550 000 человек. При этом всего в разных странах было зарегистрировано более 12 миллионов заболевших, из них более 2,5 миллионов — в Европе. Агентство подчёркивает, что при подсчете руководствовалось только официальными данными. Из 550 013 смертей, зарегистрированных по состоянию на вторую половину дня 9 июля, 201 124 приходится на страны Европы — это почти 37%. Хуже всего по-прежнему обстановка в США, где от коронавируса умерли более 132 тысяч человек. В Бразилии жертвами COVID-19 стали почти 68 тысяч человек, в Великобритании — более 44 тысяч, в Италии — около 35 тысяч. Испания вскоре откроется для иностранных туристов: назван срок © РИА Новости, Джорди Бойшареу | Перейти в фотобанк

А во Франции, где от COVID-19 умерло около 30 тысяч человек, а заразилось коронавирусом более 170 тысяч (пятый показатель в Европе), «весьма вероятна» вторая волна эпидемии. Об этом заявил AFP председатель правительственного Научного совета по коронавирусу Жан-Франсуа Дельфрэсси. Он подчеркнул, что «очень сильное волнение» представителей Совета относительно ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране связано, в первую очередь, с тем, что французы, особенно молодежь, почти перестали соблюдать социальную дистанцию. «Существует риск возвращения эпидемии уже этим летом», — предупредил Дельфрэсси, призывая французов «вернуться» к соблюдению всех предписанных властями санитарных мер.

Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон в интервью газете Le Figaro также сказал, что стране нужно подготовиться ко второй волне пандемии. «Каждый из нас должен продолжать подчиняться ограничениям, соблюдать социальное дистанцирование, гигиену, носить маску», — сказал он.

Германия, которая находится на четвёртой позиции вреди европейских стран по числу зараженных коронавирусом (более 199 тысяч человек), готовится с сентября нарастить производство защитных масок. В планах — ежегодно выпускать их на 2,5 миллиарда больше, чем до пандемии, то есть около 7 млрд. Об этом сообщило издание Rheinische Post со ссылкой на министерство экономики ФРГ. Речь идёт о целенаправленных инвестициях в эту сферу на общую сумму 60 миллионов евро. В частности, правительство ФРГ вкладывает средства в системы, производящие флисовые фильтры, которые блокируют проникновение вирусов. Ношение масок в общественных местах обязательно на всей территории Германии.

При этом три четверти немцев считают, что если бы в Германии было в два раза меньше больниц, то страна не смогла бы вылечить всех пациентов с COVID-19. Это следует из опроса, проведенного социологическим институтом forsa по заказу объединения католических больниц Германии (kkvd). В настоящий момент в стране ведется дискуссия о сокращении числа больниц, и некоторые специалисты требуют закрытия именно половины из них, отмечает kkvd. Ситуация со смертностью от COVID-19 в Германии одна из лучших в Европе: с начала эпидемии тут зафиксировано всего чуть более 9 смертей от последствий коронавируса.

На третьем месте в Европе по числу инфицированных коронавирусом находится Италия — более 242 тысяч случаев. При этом 9 июля из реанимации госпиталя имени папы Иоанна XXIII в Бергамо, городе, который особенно пострадал от эпидемии коронавируса в Италии, выписали последнего больного, лечившегося от COVID-19. Его тест на коронавирус уже отрицательный.

С четверга врачи этого госпиталя переоденутся в форму «докоронавирусных» времен — без экстраординарных средств защиты, которые приходилось использовать при работе с больными COVID-19. Первый больной коронавирусом в Бергамо попал в реанимацию 23 февраля. Через несколько недель после этого реанимация для больных COVID-19 превратилась в одну из крупнейших в Европе на тот момент. На пике эпидемии там одновременно находилось до 100 пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Германия, Италия, Франция и Голландия «скинулись» на вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Ныне ежедневный прирост новых случаев коронавируса в Ломбардии продолжает постепенно снижаться. За последние сутки тут зарегистрировали 53 новых случая, в том числе 29 в Бергамо, а в четырех провинциях региона не обнаружили ни одного больного COVID-19.

Вторую позицию среди европейских стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом занимает Великобритания — почти 288 тысяч случаев, из них более 44 тысяч летальных (первый показатель в Европе). При этом британские ученые предупреждают о серьёзных осложнениях, которые COVID-19 может вызывать в работе мозга. Сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Исследователи говорят о возможных повреждениях мозга как следствии заболевания.

Однако правительство Великобритании сейчас больше обеспокоено «здоровьем» экономики. Министр финансов Соединённого Королевства Риши Сунак рассказал, каким образом власти поддержат экономику страны, серьезно пострадавшую от пандемии коронавируса. В рамках принимаемых мер правительство выделит 2 млрд фунтов (2,52 млрд долларов) компаниям для найма молодежи из бедных семей. Для гостиниц и туристических компаний на полгода налог на добавленную стоимость будет снижен с 20% до 5%. А в августе некоторые британские рестораны и кафе предложат посетителям за счёт государства скидку в размере 50% на меню (максимум 10 фунтов на человека) с понедельника по среду.

Первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом занимает Испания — более 300 тысяч человек, от COVID-19 в этой стране умерли 28,4 тысячи человек. В отдельных регионах Испании продолжают ужесточать санитарные требования в связи с новыми вспышками заболеваемости. Так, с 9 июля использование масок для лица в общественных местах стало обязательным по всей Каталонии, объявил глава каталонского правительства Ким Торра. Даже если между людьми соблюдается рекомендуемое расстояние в 1,5 метра или конкретная территория находится в хорошей эпидемиологической ситуации, маска будет обязательной.

Торра не сказал, как долго будет действовать эта требования. Также неизвестно, надо ли будет всё время носить маску в кафе или на пляже. Эта мера стала реакцией на рост числа случаев заражения коронавирусом в муниципалитете Лерида, из-за которого на карантин закрыли 200 000 жителей района Сегриа. «Маски в Каталонии будут обязательными. Не только в Сегрии, во всей Каталонии», — сказала Торра. Сейчас в большинстве регионов Испании надо носить маску вне помещений только в тех ситуациях, когда невозможно придерживаться социальной дистанции.

Продолжает ухудшаться ситуация с развитием пандемии на Балканах. Так, правительство Болгарии из-за резко роста числа инфицированных объявило о возвращении некоторых ранее отменённых ограничений. Для снижения распространения коронавируса министр здравоохранения Кирил Ананиев распорядился запретить с 10 июля посещение дискотек, баров и ночных клубов в закрытых помещениях. Эти заведения могут работать только на открытом воздухе при наполняемости зала не более 50% их мощности. Зрителей более не будут допускать на футбольные матчи и другие спортивные состязания. Глава правительства Болгарии Бойко Борисов заверил, что государственная помощь пострадавшим от коронавируса будет сохраняться и далее. Взамен Украины. Болгария начала принимать российский газ через «Турецкий поток» © turkstream.info

А в соседней Румынии второй день подряд зарегистрировали рекордный рост количества заражений коронавирусом — впервые более 600. За последние сутки в стране зарегистрировали 614 новых случаев, что является крупнейшим суточным показателем за все время эпидемии. Почти половина новых случаев приходится на столицу Бухарест и еще четыре района. Показатель предыдущих суток — 555 случаев — также был рекордным за все время эпидемии. Общее количество инфицированных возросло до 30 789 человек, умерших — до 1834.

При этом ещё 8 июля правительство Австрии опубликовало предупреждение о поездках в Болгарию и Румынию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. Это решение означает, что люди, прибывающие из этих стран, должны показать отрицательный результат тест на коронавирус или пройти двухнедельный карантин. «Пожалуйста, не путешествуйте в эти страны. Это наш призыв к немедленным действиям, поскольку, с одной стороны, это означает, что мы подвергаем опасности своё здоровье, а с другой стороны, мы видим, что становится все больше и больше завозных случаев из этих государств», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции с министром иностранных дел Александром Шалленбергом.

Нидерланды же через неделю после открытия закрыли свои границы для жителей Сербии и Черногории в среду, 8 июля, ссылаясь на быстрое распространение коронавируса в обеих странах. «К сожалению, ситуация в Сербии и Черногории ухудшилась настолько, что Кабмин решил снова применить запрет на поездки для защиты здоровья населения в Нидерландах», — пояснил министр юстиции страны Фердинанд Грапперхаус. Министерство иностранных дел Нидерландов рекомендует ехать в Сербию и Черногорию только в случае крайней необходимости. А с 10 июля сласти Шотландии объявили о необходимости самоизоляции в течение 14 дней для людей, возвращающихся из Испании и Сербии.

При этом правительство Сербии на фоне недавних беспорядков в столице отказалось от идеи ввести в ближайшие выходные комендантский час в Белграде. «Это была бы наиболее эффективная мера, но пока мы решили пойти на промежуточный шаг», — заявила премьер-министр страны Ана Брнабич после заседания национального кризисного штаба. По ее словам, в столице будут запрещены публичные мероприятия с числом участников более 10 человек, а все рестораны, бары и кафе должны быть закрыты после 21 часа. Однако политик не исключила в дальнейшем необходимости введения более жестких ограничительных мер, поскольку столичные клиники уже с трудом справляются с наплывом больных с COVID-19.