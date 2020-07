Украина снова не сходит с первых полос западных СМИ. Похоже, теперь эту страну жалеют все: и европейцы, и американцы. Но если раньше жалели за бедность и стремление к свободе, сейчас жалеют за глупость и откровенное воровство

Вторжения не будет — какая жалость!

Французское издание AgoraVox выступило с ослепительно ироничной статьей под названием «Украинские танцы вокруг российского вторжения… которого все-таки не будет?». Кто соберет финскую клубнику, станет президентом США и посмеет обидеть чернокожего – западные СМИ задают роковые вопросы © AFP, SEBASTIAN SMITH

Дело в том, что в конце июня 2020 года министр иностранных дел Украины Василий Бондар заявил, что Россия может напасть на Украину во время осенних учений «Кавказ-2020».

«Сценарий выглядит еще более сумасшедшим, чем названные причины нападения: потенциально провальные результаты голосования по изменениям конституции и нехватка воды в Крыму», — пишет издание.

После этого громкого заявления на Украине начался «настоящий политический вальс в ритме два шага вперед, один назад».

Адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к российскому вторжению с юга в Херсоне. По его мнению, «Российская империя» попытается нанести удар в Херсонской области, чтобы восстановить водоснабжение Крыма через северный канал. По его словам, восстановление Россией находящейся в Крыму части канала станет признаком готовящегося нападения.

Проблема украинского дискурса, однако, в том, что, похоже, на Украине вообще не в курсе того, чем занят сосед. Результаты референдума в России, как и ожидалось, оказались очень успешными: 77,92% поддержали поправки. Что касается водоснабжения Крыма, Россия уже приняла меры, чтобы обеспечить водой полуостров, в частности, занялась бурением артезианских скважин и строительством водоканалов в Симферополь и другие нуждавшиеся в этом регионы полуострова. Никакой необходимости вторгаться на Украину в поисках воды у России нет. Как нет у России и никаких планов на украинскую электроэнергию после уничтожения радикалами высоковольтных линий.

Россия не стала полагаться на Киев, а проложила кабели через Керченский пролив, решив проблему раз и навсегда.

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны, — пишет издание. — Журналисты обвиняют российских коллег в наведении порчи, официальные лица без конца кричат о несуществующем российском вторжении, а кто-то путает РФ с империей — все это представляет собой обширный материал для научных изысканий». Мигранты, протесты и неразгаданная загадка Трампа – западные СМИ пытаются объяснить необъяснимое © AP, Julian Rettig/dpa

Некий украинский «политолог» решил подлить масла в костер безумия, заявив, что все может случиться уже сегодня, 7 июля. Причину политолог видит, правда, в другом — в затягивании Минских переговоров. Но, резонно замечает автор, провал Минских соглашений «очевиден для всех уже давно».

«Здесь бред выходит уже на какой-то космический уровень, — издевается издание. — Украина отказывается признавать поражение и реализовывать на практике то, под чем она подписалась. Она отказывается в полной мере соблюдать даже первый пункт соглашений, то есть прекращение огня».

«Сейчас, когда я пишу эти строки, на дворе уже вечер 7 июля, и я могу заверить читателей в том, что российское вторжение сегодня так и не состоялось, — резюмирует автор. — По той простой причине, что Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, и что в отличие от ряда западных коллег российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах».

Бедняжка Зеленский!

Американское издание The National Interest перечисляет пять причин, почему Зеленского на Украине ждет провал. Статья начинается с горестного восклицания: «Бедняжка Владимир Зеленский!» Правда, поверить в искренность одного из авторов американского «национального интереса» сложно. Главная проблема Зеленского, по его мнению, в отсутствии подходящих кадров. Кто у нас подходящие кадры? Конечно, представители грантовых организаций, ведущие Украину правильным курсом «на запад».

Но именно их-то и уволил Зеленский в процессе смена кабмина и других кадровых перестановок последних месяцев. Автор приводит длинный мартиролог изгнанных персон, заканчивая громким увольнением главы Нацбанка, который подал в отставку, сославшись на политическое давление. По этому поводу Томаш Фиала, глава Dragon Capital, крупнейшей инвестиционной компании на Украине, заявил, что приостановит все будущие инвестиции.

«Это последняя капля. Можно лишь догадываться, какими были мотивы. Это либо полная некомпетентность, либо саботаж по требованию России», — писал он. Западные СМИ: сомнительные газовые планы Украины, Ленин в Германии, Израиль ждёт притока мигрантов © AFP, Ina FASSBENDER

Итак, вот пять теорий, которые могут объяснить довольно радикальные и нередко странноватые перестановки прошлого года.

Зеленский — марионетка Игоря Коломойского. Этот тезис не нов. Зеленский — марионетка России. Это оригинально, но ничем не подтверждено. Зеленский — жертва собственной неопытности. Это реально. До 2019 года Зеленский никогда не занимал высокой административной должности и понятия не имеет о том, как работают государственные институции.

«К счастью, его первый руководитель офиса, Андрей Богдан, умел управлять президентской администрацией и мог задать взбучку парламенту как никто другой, — пишет автор. — Пока Богдан был на месте, в Киеве все работало. Богдан ушел — и все развалилось. Как утверждают источники в Киеве, Зеленский прислушивается к четверым друзьям, которые заняли должности руководителя администрации, старших советников и главы службы безопасности. И никто не имеет никакого представления об экономике или политике».

Четвертая версия снова описывает Зеленского как жертву, но уже собственной наивности.

«Зеленский искренне хотел добра и пошел в президенты, чтобы наладить дела в стране, — пишет издание. — До этого он был состоятельным, знаменитым и смешным. Другими словами, ему не нужна была другая работа. Сам он говорит, что решил идти на выборы, чтобы его дети могли жить в нормальной стране». Но все оказалось не так, как в кино. По словам бывшего премьера Алексея Гончарука, Зеленский, с которым он начал работать, и Зеленский сегодня — «два разных человека».

И наконец, последняя, пятая, версия американских аналитиков поражает своим здравомыслием. Судьба Зеленского и не могла сложиться иначе, потому что «изменить Украину невозможно».

«Там продается все, включая парламентариев, — пишет издание. — Назовите свою цену, и в дни пандемии можно будет усыновить ребенка, незаконно доставить по воздуху сотни собак в Канаду и сделать все что угодно. Впечатление такое, что олигархи восстановили свой контроль над парламентом просто за копейки, и все это время они контролировали СМИ и прочие крупные отрасли. Пока роль денег в политике Украины не изменится, не имеет значения, кто президент. При взгляде на современную историю Украины, полностью отмести эту теорию пока не получается». Суррогатные дети и миллионные взятки: западные СМИ изучают демократию по-украински © REUTERS, Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine

Где украинцам жить хорошо

Финское издание Yle уже не первый раз посвящает свои страницы картинам жизни украинских сборщиков в Финляндии.

На ферме Хенри Лайтинена в поселке Пупонмяки в общей сложности работают 22 сезонных рабочих, которые прилетели в Финляндию чартерным рейсом, организованным Союзом сельхозпроизводителей и лесовладельцев Финляндии. По сообщению Пограничной службы Финляндии, 6 июля в страну прибыли около 6360 сезонных рабочих. Статистики о гражданстве рабочих нет, но большинство точно приехали из Украины.

У Лайтинена тоже работают украинцы. Например, Милана Лузина приезжает на ферму Лайтинена уже в девятый раз.

«Мы наслаждаемся каждым мгновением, мы словно в отпуске. Нам радостно от того, что мы вместе работаем, а потом вместе проводим свободное время», — рассказывает Лузина.

Почему Милана предпочитает проводить лето в Финляндии, вполне очевидно. Она живет вместе со своим женихом в поселке в десяти километрах от Киева и работает кассиром в зале игровых автоматов. Из-за коронавируса последние месяцы развлекательный центр был закрыт. За свою работу она получает примерно 300 евро в месяц. Все эти деньги уходят на питание и оплату коммуналки. За три месяца летней работы в Финляндии она получит около 3-3,5 тысячи евро. Столько же заработает и жених. Деньги молодая пара отложит на строительство дома. Сырье и люди. На чём зарабатывает Украина © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

При этом и девушка, и ее парень отлично знают, что работа в Финляндии по условиям жизни равна отпуску на Украине. Хорошее отношение к работникам здесь обычная вещь: «Они действительно очень внимательно следят за тем, чтобы мы хорошо себя чувствовали». Владельцы фермы регулярно проверяют, все ли в порядке. «Они для нас как родители», — рассказывает Лузина.

Проживающие у Хенри Лайтинена работники оплачивают только электричество и воду. Получается 1,65 евро за день. Ферма оплачивает все хозяйственные средства, бумагу и мыло. И снабжает картофелем для питания. В дождливые дни сборщикам ягод дают дождевики и теплую одежду. В рабочий перерыв им предлагают напитки и перекус.

Финская администрация внимательно следит за тем, чтобы условия жизни работников были хорошими, расчеты проводились справедливо и в срок. Здесь никого не обманывают. Нетрудно догадаться, почему молодая пара украинцев из-под Киева подумывает о том, чтобы остаться в Финляндии надолго, если не насовсем. Это значит, что скоро Украина может потерять еще двух представителей своего трудолюбивого народа.