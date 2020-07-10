Политический философ Дмитрий Выдрин вспоминает, размышляет и предлагает, как переустроить этот мир, в какой стране можно создать условия, при которых будут комфортно чувствовать себя изобретатели и мыслители, и что для этого нужно сделать

Когда-то я проездом оказался в маленьком хорватском (ныне) сельце Смилян. Сфотографировался у памятника его главного уроженца. Худой, нескладный, похожий на Паганеля гений — Никола Тесла. Вспомнил, как впервые услышал его имя. Работал в самом начале своей карьеры в Институте кибернетики. Входил в руководство Совета молодых ученых. И вот мне доверили честь взять для нашей многотиражки интервью у директора — Виктора Михайловича Глушкова. Это была моя первая встреча с академиком. Тот попросил меня представиться. Я назвался и добавил — «молодой ученый». Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Как вам повезло. А я вот уже не молодой и еще не ученый. Пока только так, научный работник. А ученых знаю в мире лишь троих». И он назвал тройку знаменитых имен, среди которых был и Тесла.

Об этом давнем эпизоде я рассказал приятелю в Будапеште во время простенького, но обильного застолья на берегу Дуная. И он предложил заехать на завод, где был директором.

Предприятие оказалось не очень большим — выпускало минигидростанции и насосы и располагалось в самом центре столицы. Я знал, что почти все производства здесь либо закрыли, либо вынесли далеко за черту города. На мое недоумение знакомый хитро подмигнул и сказал, что заводец у них особый — построен легендарным Гюставом Эйфелем, а инженером на нем начинал сам Николо Тесла. Собственно, поэтому мы и заехали туда. Я ходил с бокалом по ночным цехам и трогал древние ажурные чугунные конструкции. В их молекулярную, атомную структуру были впечатаны распоряжения, слова, мысли величайшего изобретателя мира. С тех пор и чувствую с ним какую-то незримую связь.

Сейчас, когда трясет Америку, да и весь мир, обострился интерес не только к его техническим озарениям, на которых уже неплохо зарабатывает миллиардер Илон Маск, но и к прогнозам, пророчествам о будущем человечества. Когда полностью сбылись предсказания гения по поводу мобильной связи и интернета, уже не с такой иронией, как раньше, относятся к его откровениям о связи с иными мирами и информационными потоками. С тем, что позднее академик Вернадский назовет «ноосфера». Сейчас вполне серьезно говорят и о том, что современные потрясения в Штатах с их последующей катострофикацией он тоже предсказал. Но меня пока больше интригует другое — а зачем тогда молодой Николо иммигрировал в Америку, предвидя, возможно, ее будущее.

Необычайно одаренный сын православного священника имел большой выбор жизненного пути. Стать, например, мегазвездой в научно-техническом сообществе Австро-Венгрии. Прекрасная музыка, отличное вино, красивые женщины — не жизнь, а сплошная оперетта Кальмана. Что еще нужно молодой сербской душе с ее страстью к куражу, шику, разгуляеву… Мог остаться на родине, разработать чудо-оружие для будущих партизан Тито и войти в историю национальным героем — «Николаем чудотворцем». («О, белла чао!», Кустурица, Брегович)… Или мог, как многие другие сербы, обрести подданство Российской империи и стать сначала «православным олигархом», а потом комиссаром «электрификации всей страны»… Но — чемодан, корабль, Америка. (Кстати, вовремя. Через какие-то сто лет мог бы попасть под запреты президента Трампа по ограничению миграции. Дональд, видимо, решил, что после переезда в страну фактической землячки Теслы — Мелании Трамп — Америку уже можно закрывать.)

Короче, молодой гений свой выбор сделал. Его предупреждали, что он влетит в клетку. То есть попадет в зависимость от корпораций, банков, спецслужб. Он отвечал, что клетки расставлены везде, но лучше выбирать золотую. В которой неограниченные средства на научные опыты, слава, блестящий быт. А он любил комфорт, высокий стиль, почести. Да, кто не любит? Хотя и умер практически в нищете и долгах — не все гениальные ученые оборотисты в финансах. Сейчас его биографы пишут, что он создал двадцатый век. Не знаю точно. Но точно он создал современную Америку. Почти во всех ее нынешних и, скорее всего, будущих технологических достижениях заложены идеи Теслы. Их удачно развивают другие американские мигранты. Как, например, упомянутый Маск из ЮАР, Северин из Бразилии, Кум из Украины или Брин из СССР. Интересно, будут ли они на этой неделе отмечать День рождения своего благодетеля. Это вряд ли…

Из архивов Теслы выползла не только всемирная интернет-паутина. Новые принципы автостроения, авиации, покорения космоса, беспроводной передачи громадных потоков энергии (на уровне Тунгусского явления) — все оттуда. А сколько еще осталось тайн в его записях, засекреченных спецслужбами, корпорациями и частными владельцами архивов. (Значительную часть его архива купил в свое время анонимный «частник» за двадцать пять! долларов.)

Тесла много экспериментировал с «клеткой Фарадея» — устройством, блокирующем попадание электросигнала в проволочную конструкцию или выход его наружу. Его «золотая клетка» на деле и оказалась «клеткой Фарадея», откуда его великие идеи не могут вырваться до сих пор. Ну, пока за «утечкой» не проявятся миллиарды, интересы кланов и корпораций. А ведь мир с этими идеями мог бы быть совсем другим…

К чему это я? Мы на пороге нового мира. Старый на глазах трещит и рушится. Постялтинский мир не остановить. «Процесс пошел!» Уверен, что сейчас десятки, а может, и сотни реинкарнаций Теслы ищут землю обетованную. Дружелюбное место, куда без проблем примут талантливого ученого и одаренного изобретателя, где можно свободно творить, комфортно жить, не подвергаться опасностям, бедам и унижениям. Где тебе не пробьют голову битой за инакомыслие, не поставят на колени за другой цвет кожи…

Россия, как всегда, запрягает медленно. Со скрипом проворачиваются жернова власти. И только под давлением сверху. Вот сверху прилетело и ага: разрабатываются законы о создании «айтишного рая» — кредиты, налоги, регистрация. До этого — очередная попытка обуздания миграционной службы. Снова планы о запуске специальной институции типа израильского министерства абсорбции. («Отлично, Константин!»)… Но все это должно органично ложиться на общую культурную ткань страны, которая еще не соткана до конца. На общую мечту, которая четко не вербализирована. На политическую волю, которой необходимо преодолеть валентность чиновничью. На единый глобальный национальный проект, который пока не запущен… Говорят, что его сложно разработать. Неправда. Просто представьте, что нужно сделать, чтобы сюда захотел переехать Николо Тесла — не селфи делать, а работать. Чтобы творить не в тесной клетке, а в необъятной стране…

Получится у России? Пока не знаю. «Все сложно», — как пишут «домушницы» в Инстаграмм. А с их «Домом-2» Россия-2.0 точно не получится. Но мистика… Вот застрелился в Америке сын бывшего Генсека. (Моего, кстати, дальнего родственника). Все у него было в Штатах на уровне Рублевки. А похоронить себя завещал в России. Мистика! Но хоть она на нашей стороне. А это не мало. Очень не мало…