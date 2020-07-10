В военной литературе часто встречается термин «отступление на заранее подготовленные позиции». Иногда это действительно реализация хитрого плана, но в более чем 90% случаев это просто отступление, которое надо чем-то оправдать. Сейчас такой манёвр осуществляет президент Зеленский, у которого сыпется не только лишь рейтинг, но и вообще всё

Естественно, если Зеленский отступает, то кто-то наступает. Наступающей стороной сейчас выглядит Пётр Порошенко, но, как это часто бывает, точно определить, что первично, достоверно невозможно. Скорее, это Порошенко занимает позиции, оставленные Зеленским, но уверенности у нас нет.

Эпидемия и карантин

На утро 10 июля в стране заразились коронавирусом 52 043 человека, недельный прирост составил 5280. На предыдущих неделях прирост составлял 5,6; 6,1; 5,9; 3,7; 3,6; 2,3; 2,8; 3,1; 3,4 и 2,2 тыс. Налицо снижение заболеваемости, которое ни о чём не говорит, кроме как о сокращении числа проведённых тестов.

Умерло 1345 человек, недельный прирост составил 133 человек. В предыдущие недели прирост смертельных случаев составлял 126, 101, 131, 107, 93, 81 и 112 человек.

Выживут приспособившиеся. Как малый бизнес на Украине переживает карантин © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Судя по всему, относительно ужесточения карантина достигнут консенсус — оно будет стоить слишком дорого. Карантин подменяется частными акциями, вроде борьбы с ночными клубами.

Покорение Одессы Ермаком… Или нет

Судя по сообщениям близких к Офису президента телеграм-каналов, визит президента в город виделся как блицкриг в интересах главы Офиса президента Андрея Ермака.

С одной стороны, было создано впечатление, что Ермак, в рамках общей стратегии борьбы с популярными и влиятельными мэрами, должен был представить в невыгодном свете мэра Одессы Геннадия Труханова.

С другой стороны, нужно было добиться смещения неэффективного (именно в борьбе с Трухановым) губернатора Максима Куцего (сам Ермак якобы добиться его смещения не может, потому что назначение региональных чиновников — епархия первого заместителя руководителя ОП Сергея Трофимова, а Куцый — человек Арсена Авакова).

Результат был какой-то странный и явно далёкий от ожидаемого — журналисты были свидетелями сцены, когда президент и мэр распекали главу ОГА вместе.

Чем живёт Одесса: местные игнорируют карантин, мэр конфликтует с губернатором © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Кстати, появившийся в СМИ список возможных претендентов на пост мэра Одессы от «Слуги народа», из которых самым серьёзным являлся артист Олег Филимонов, у одесситов вызвал вопросы в духе «когда кончится этот КВН». Филимонов, по слухам, отказался, а значит, от партии пойдёт депутат-мажоритарщик Алексей Леонов.

Это, конечно, не значит, что город «сливают» под Труханова, но шансы действующего мэра сохранить за собой должность (и быть полезным партийному проекту «Доверяй делам»), скорее, выросли.

Война с Россией

Мы уж было подумали, что после ухода Порошенко украинские политики и военные утратили сверхспособность на расстоянии чувствовать намерение России напасть на Украину. И вот, наконец, в украинском военно-политическом руководстве возникла дискуссия относительно вероятного обострения ситуации.

Первым оказался, впрочем, не украинский, а американский экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который предположил, что во время учений «Кавказ-2020», запланированных на сентябрь, российские войска могут вторгнуться на территорию Украины с целью захвата дамбы Каховской ГЭС и Одессы.

Экспертное мнение вполне логичное: наступление уже развернутых в ходе учений боевых групп было использовано в августе 2008 года; контроль над плотиной гарантирует наполнение Северо-Крымского канала; останавливаться на Херсоне ещё менее логично, чем на подходах к Мариуполю.

Затем заговорил новый главком ВМСУ Алексей Неижпапа, который также спрогнозировал прорыв российской армии в направлении крымских перешейков и пригрозил ракетами «Нептун», которые могут долететь из района Одессы до Севастополя (могут и не долететь, учитывая, что система ПВО Севастопольской ВМБ немного изменилась по сравнению с 2014 годом).

Ему ответил командующий ООС Сергей Наев — он не видит формирования ударных группировок на Донбассе и сомневается, что у Неижпапы есть какая-то альтернативная информация.

Владимир Корнилов: Если минский процесс остановится, то возобновится масштабная война в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов Виктора Муженко. Он считает, что в случае чего русские будут не прорываться в Крым, а прорываться из Крыма (мы академиев не кончали, но чисто географически подозреваем, что перешейки удобнее именно для обороны, а не для нападения).

Этот обмен мнениями выглядит очень странным, особенно если учесть, что на протяжении последних месяцев возникало впечатление сосредоточения украинских войск, а явный кризис рейтинга Зеленского и Минского процесса намекал на возможность обострения ситуации.

Впрочем, остаётся предположить, что никакого медиаплана тут не было, а было решение частных вопросов.

В чём интерес Ходжеса, мы не знаем, да это, пожалуй, и не интересно — интерес, скорее всего, именно с Украиной прямо не связан.

Интерес Неижпапы, скорее всего, внутренний — он кадр ненадёжный, севастопольский, от верности присяге только потерявший. Вот и старается убедить всех причастных, что он на своём месте.

Ну а интерес Наева — показать, что ситуация под контролем, а граница (вернее — линия соприкосновения) на замке.

Кстати, начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк ещё в начале недели заявил, что на Донбассе всего 2,1 тыс. российских военнослужащих. При Порошенко утверждалось, что минимальная численность «оккупантов» — 2,5 тыс. Наев, видимо, с этими цифрами знаком.

Порошенко-победитель

На прошедшей неделе Пётр Порошенко одержал ряд явных и однозначных побед над президентской стороной.

Во-первых, он объявил себя «лидером оппозиции», причём, как мы писали ещё в прошлом недельном обзоре, это не заявка на лидерство, а констатация уже сложившейся ситуации в правой части политического спектра.

Естественно, Порошенко объединил не всех (Тимошенко объективно необъединяема), но окончательно закрепил за собой статус лидера правой оппозиции. До осенних выборов революционных изменений ожидать, пожалуй, не стоит.

Во-вторых, Порошенко продемонстрировал явные успехи в юридической плоскости:

— прекращено дело по продаже «Ленинской кузни» (есть мнение, что это уступка не Порошенко, а Тигипко, но выглядит-то как уступка Порошенко…);

— по делу о назначении заместителя главы разведки Сергея Семочко прокуратура сама отказалась требовать меру пресечения (формально — поскольку следствие завершено и дело передано в суд);

— журналист Бигус проиграл дело Свинарчуку-младшему относительно злоупотреблений в "Укроборонпроме".

В-третьих, политика Порошенко явно доминирует в языковом вопросе.

Рассмотрение дела о конституционности закона о языке с самого начала пошло очень странным путём: представитель президента в КС Фёдор Вениславский заявил, что «это представление много в чём искусственное. Предметом правового регулирования закона является обеспечение функционирования украинского языка. Речь идёт исключительно об украинском языке. Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков. Никакого неравенства статуса языков национальных меньшинств в этом законе нет и быть не может» (кстати, юридически он прав, но основанием для обращения в суд было несоответствие закона Конституции и нарушения процедуры при принятии).

Новый уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь оказался экс-депутатом от «Народного фронта».

В общем, пока что у Петра Алексеевича всё хорошо, кроме рейтинга.

Однако, публикация очередных "плёнок Деркача" может подорвать его позиции и остановить рост рейтинга.

«Плёнки Деркача»

Экс-депутат Андрей Деркач представил новые записи телефонных разговоров Петра Порошенко, на этот раз не только с Байденом, но и с Путиным.

Мы уже писали, что вся история с «плёнками Деркача» имеет, скорее всего, чисто американских адресатов. Во всяком случае представляется крайне маловероятным, чтобы российские спецслужбы участвовали в операции с публикацией конфиденциальных разговоров президента. Собственно украинская составляющая привнесена, очевидно, самим Деркачём.

Пострадавших сейчас двое.

Во-первых, это Байден, который, оказывается, связан с деятельностью, как пишут некоторые публицисты, «террористической организации Украинское государство».

Украина в лице Порошенко вмешалась в выборы президента США — Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Во-вторых, это Порошенко, который продолжал общаться с Путным, несмотря на «российскую агрессию».

Последнее, скорее всего, будет иметь для Порошенко неприятные последствия — сейчас наблюдается рост рейтинга «Европейской солидарности», но публикация плёнок расстроит патриотический электорат, который верит, что Порошенко более последовательно проводит антироссийскую линию, чем Зеленский.