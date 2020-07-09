По состоянию на 19:00 9 июля в мире зафиксировали более 12 миллионов 81,2 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 550,4 тысячи человек скончались, 6 миллионов 639,5 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 9 июля США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 3 миллионов 57,4 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 132 360.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 1 миллион 713,1 тысячи случаев заражения, почти 68 тысяч из которых стали летальными.

Следом идет Индия. Здесь зафиксировано 767,3 тысячи случаев заболевания COVID-19, более 21,1 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает четвертое место в мире — 707 301. По состоянию на 19:00 в стране зафиксировано 10 843 скончавшихся и 481 316 выздоровевших.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что людям, перенесшим COVID-19 в тяжелой форме, необходима реабилитация и помощь медицинских работников из-за поражения не только легких, но и сердца. По его словам, переболевшим необходима помощь, чтобы вернуться к привычному образу жизни. Министр пояснил, что часто летающим в самолетах людям, например туристам, нужно соблюдать определенный ограничительный режим, если они ранее переболели COVID-19. Это связано с перепадами давления при авиаперелетах.

Хорошей же новостью для туристов является то, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом одобрил предложение Минтранса, Росавиации и «Аэрофлота» о возобновлении международных полетов в два этапа. На первом этапе Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими странами — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также с Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

К привычной жизни возвращаются москвичи. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок на улице с 13 июля. По его словам, позитивные тенденции в ситуации с коронавирусом позволяют продолжить снимать ограничения в сфере образования, культуры, отдыха и развлечений и предоставления услуг населению в два этапа с 13 июля и 1 августа.

С 13 июля снимаются ограничения:

на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, секций, кружков и дискотек (количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок);

на очную работу образовательных учреждений, детских лагерей и развлекательных центров;

в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению.

С 1 августа:

возобновят работу театры, кинотеатры, концертные залы, в которых не более 3 тысяч посадочных мест, с условием заполнения зала не более чем на 50%;

число зрителей спортивных соревнований можно увеличить с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун;

возобновляют работу кружки и секции программы «Московское долголетие» на открытом воздухе.

При этом мэр уточнил, что при ухудшении эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено.

Собянин также заявил, что торговый оборот малого и среднего бизнеса в Москве, в том числе общепита, вернулся на уровень 2019 года — до введения ограничений из-за пандемии.

«Сегодня можно констатировать, что торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса, общепита вышли на уровень 2019 года. Огромным испытанием для нас была пандемия, которая на самом деле продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, преодолели. Те меры, которые вы озвучивали и которые внедрял город, в целом дали системную поддержку бизнесу пострадавших отраслей»,- рассказал градоначальник президенту.

В свою очередь глава государства Владимир Путин отметил, что многие из мер по поддержке малого и среднего бизнеса, которые были приняты в период пандемии, не должны исчезнуть после ее завершения. По его словам, эти меры нужно обобщить и уделить внимание их информационному сопровождению.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 19:00 зафиксировано 52 285 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 1344 стали летальными. В то же время 24 606 пациентов выздоровели.

На сегодняшний день на Украине к ослаблению карантина не готовы восемь областей: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

При этом на Закарпатье больницы переполнены пациентами с COVID-19, и большинство больных имеют дополнительные заболевания, которые существенно осложняют лечение и выздоровление. Среди таких заболеваний врач областной клинической больницы Закарпатской области Богдан Гук выделил сахарный диабет, сердечную, неврологическую недостаточность, перенесенный инсульт, инфекционные и соматические патологии.

Всего, по данным Нацслужбы здоровья, помощь в отделениях интенсивной терапии потребовалась 18-19% госпитализированных с диагнозом COVID-19.

Что касается больниц, то Кабинет министров выделил 1,68 миллиардов гривен на оборудование приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения. Средства направят на реконструкцию и капитальный ремонт отделений. Всего планируется отремонтировать 210 приемных отделений.

Также стало известно, что текущий уровень коллективного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 на Украине едва превышает 5%. Такие результаты получила частная сеть лабораторий Синэво после 1,5 месяцев тестирования граждан на антитела IgG в новому коронавирусу.

Несмотря на это, не все украинцы готовы соблюдать меры предосторожности. Так, накануне в Харьковской области пригородный поезд почти на час задержался в дороге из-за пассажиров, которые не хотели надевать маски.

Что касается защиты детей, то ранее сообщалось, что Украина готовится к началу дистанционного обучения в школах с 1 сентября. Тем не менее, как заявил президент Владимир Зеленский, страна оказалась технически не готова к дистанционному обучению, для чего необходимо, чтобы по всей Украине работали 3G и 4G.

Ситуация в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в мире. По его словам, пандемии такого масштаба бывают очень редко, и нынешний кризис является одним из самых крупных за столетие.

В Казахстане 13 июля объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса. Президент страны Касым-Жомарт Токаев, объявляя об этом, заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии. Ответственность за это он возложил на не справившийся со своей работой Минздрав.

Повторная вспышка инфекции была зафиксирована и в Испании. C 9 июля власти Каталонии ввели обязательное ношение масок в общественных местах — как в зданиях, так и на улице, даже если у граждан есть возможность соблюдать социальную дистанцию.

Бразильская ассоциация прессы (ABI) решила подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что он, по их мнению, подверг журналистов риску заразиться коронавирусом. Болсонару на пресс-конференции с участием журналистов 7 июля объявил, что у него подтвердили коронавирус. Маску на мероприятии он не надевал.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что акции протеста в Белграде против карантинных мер из-за коронавируса являются попыткой захвата власти теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах. Манифестации начались после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил, что введет комендантский час в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в Белграде. Он добавил, что хотел бы ввести комендантский час по всей стране.