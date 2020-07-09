Обнародованные народным депутатом Андреем Деркачем записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствуют: мир мог оказаться на грани войны из-за авантюризма украинских политиков и военных

В четверг 9 июня народный депутат Андрей Деркач обнародовал очередную порцию файлов прослушки пятого президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Среди прочего обнародованные разговоры содержат информацию о провокации, которая могла закончиться чуть ли полномасштабной войной. США были обеспокоены несостоявшейся диверсией и раздражены действиями украинских спецслужб.

Один из тех, кто руководил той операцией в должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины — Валерий Кондратюк — президентом Владимиром Зеленским недавно был назначен главой Службы внешней разведки Украины.

Наличие таких людей в окружении Зеленского может плохо сказаться на украинском государстве.

«Диверсанты не только не ушли с постов и не были осуждены. Они заняли важные руководящие должности в стратегических формированиях Украины и ведут свою деятельность уже при новом президенте Владимире Зеленском. Это может привести к тому, что уже осенью в Украине может произойти попытка захвата власти с помощью парамилитарных формирований и военнослужащих высокого ранга, значительная часть из которых повязана известными событиями с Петром Порошенко», — подчеркнул Деркач.

Он отметил, что эти файлы переданы правоохранительным органам и потребовал от Зеленского уволить Кондратюка с занимаемой должности. Судя по тому, что обнародовал Деркач, по-хорошему одним увольнением дело обойтись не должно.

На грани войны

Первый обнародованный разговор на пресс-конференции Деркача от 9 июля состоялся между Байденом и Порошенко 19 августа 2016 года. Судя по тону, Байден с трудом сдерживал гнев и разочарование в украинских партнерах. Украина в лице Порошенко вмешалась в выборы президента США — Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Моя команда проинформировала меня со всеми подробностями о событиях, которые имели место на выходных с 7-го по 8-е. Климкин (экс-глава МИД Украины — Ред.) перед этим поделился подробностями этих событий касательно операций сотрудников украинских спецслужб с послом. Но в конце концов вы — президент Украины и ответственность ложится полностью на вас», — заявил Байден украинскому президенту.

По его словам, поведение украинских спецслужб вызвало обеспокоенность не только Байдена но и 44-го президента США Барака Обамы. Последний и вовсе планировал после завершения своего отпуска созвать совещание по Украине.

Байден также настоял на том, что Порошенко должен предотвращать подобные инциденты.

«Как вы знаете, мы однажды вмешались до того, как это произошло, когда узнали, что Генеральный штаб осуществляет определенные меры. Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но в следующий день это произошло. Я скажу очень откровенно: он (президент США — Ред.) не в восторге от этого. Итак, начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель тому касательно нашего категорического неприятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России», — заявил Байден, оговорившись, что все же считает Крым украинской территорией, которая пребывает под российской оккупацией.

Байден заявил, что не считает диверсионные и военные операции против России полезными и отметил, что они наносят вред минскому процессу. При этом Байден также отметил, что знает, что Украина не сотрудничает с немецкой и французской разведкой так, как с американской.

В ответ Порошенко попытался оправдаться, что ничего не знает о произошедшем, а главу ГУР МОУ Кондратюка он не стал увольнять, чтобы не показывать связь между произошедшим и кадровыми перестановками в командовании. Порошенко планирует совершить госпереворот на Украине этой осенью – Деркач © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Речь шла о нашумевшей диверсионной операции украинских военных, стоившей жизни как некоторым из них, так и двоим российским военным.

Тогда — 6 августа — ФСБ получила оперативную информацию о том, что пособники украинских диверсантов Евгений Панов и Андрей Захтей ночью 7 августа будут встречать прибывающий из Украины отряд. В результате сотрудники отдела сопровождения оперативных мероприятий (ОСОМ) отряда «Вымпел» ФСБ отправились на перехват этого отряда на кладбище около села Суворово на севере Крыма, где они и обнаружили украинских диверсантов. Во время попытки задержания украинцы открыли огонь по россиянам и убили начальника ОСОМ подполковника Романа Каменева. Ответным огнем были ликвидированы двое диверсантов. Троих — задержали.

Вторая группа диверсантов была обнаружена восточнее — на самой границе с Украиной на технологической дамбе через залив Сиваш, которую украинцы и хотели заминировать. С украинской стороны диверсантов прикрывала боевая машина пехоты. В перестрелке с ними были ранены десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, прикомандированные для охраны границы. Один из них — механик-водитель БМД ефрейтор Семен Сычев — скончался от полученных ранений. А украинским диверсантам удалось уйти без потерь.

По итогам работы российских спецслужб были задержаны семь человек, среди которых были Панов и Захтей. Кроме того, у места боя были обнаружены 20 самодельных взрывных устройств, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие.

Президент России Владимир Путин прокомментировал случившееся.

«Ясно, зачем это было сделано — потому что [на Украине] не хотят или не могут по каким-то соображениям выполнять минские договоренности <…> Надеюсь, что это (провокационные действия) не будет окончательным выбором, не станет окончательным выбором наших партнеров, и здравый смысл возобладает», — заявил Путин.

А вот реакция Украины и Запада — показательна.

Наглая ложь

Украина выступила тогда в привычной манере. Порошенко назвал все произошедшее «фантазиями» и «поводом для очередных угроз».

А вот бывший тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и вовсе назвал заявление ФСБ РФ о диверсии «истеричным и лживым», и имеющим целью обострить ситуацию в Крыму. Турчинов подчеркнул, что за последний год ни один сотрудник ГУР МОУ не был задержан на территории Крыма.

«Этот провокационный бред ФСБ является элементом гибридной войны, которую Россия ведет против нашей страны», — отметил Турчинов.

В то же время украинские СМИ стали распространять информацию, согласно которой Панов — «обычный водитель из Запорожья».

Примечательна и реакция посла США на Украине Джеффри Пайетта — одного из тех, благодаря которому в 2014 году был осуществлен переворот на Украине.

«Правительство США не видело никаких подтверждений российским обвинениям во «вторжении в Крым», которые Украина уверенно опровергает. Это не первое ложное обвинение Украины Россией, высказанное чтобы отвлечь внимание от своих собственных противоправных действий», — написал Пайетт в Twitter. Порошенко в 2016 году дал приказ о спецоперациях в Крыму, но Байден его не поддержал – Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

И это при том, что, судя по разговорам Байдена и Порошенко, Пайетт знал, что произошло в Крыму на самом деле.

Это в очередной раз показывает, насколько «честны» американские чиновники. В то же время сама ситуация с диверсией, которую предотвратили российские спецслужбы, страшная: Украина готова была затопить несколько сел и нарушить электроснабжение в Крыму, чтобы дестабилизировать обстановку на полуострове.

Но еще страшнее, что человек, который непосредственно виновен в произошедшем, недавно был назначен Зеленским главой Службы внешней разведки Украины. С учётом этого слова Деркача о перевороте, который намечен на осень, могут стать пророческими.