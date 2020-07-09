По состоянию на 12:00 9 июля в мире зафиксировано более 12 млн 206 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 552 тыс. человек скончались, свыше 7 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с 248,3 тыс. заболевших, следом идет Мексика (275 тыс.).

На восьмом месте Испания (299,5 тыс.), потом Чили (303 тыс.), затем Перу (312,9 тыс.), Великобритания (313,4 тыс.), Россия (707,5 тыс.), Индия (769,2 тыс.) и Бразилия (1 млн 716 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — в стране обнаружено около 3 млн 159 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 134,8 тыс. человек, смертность 4,27%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,21%, более 44,5 тыс. человек.

В Бразилии — 68 тыс. (3,97%), в Мексике — 32,7 тыс. (11,93%) в Испании — 28,7 тыс. (9,6%).

Россия

В России по состоянию на 8 июля зафиксировано 707 592 случая заболевания, 10 871 заразившихся умерли, 469 366 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,54%, что примерно в 10 раз ниже, чем во Франции, Великобритании или Бельгии, и в 3 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 8 июля © бюллетень

В России формируется Программа по развитию инфекционной службы, за время пандемии введена в строй 21 инфекционная больница, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Последние несколько месяцев ознаменовались тем, что была борьба с коронавирусной инфекцией. Введена уже 21 больница инфекционного профиля и продолжают вводиться. В целом сегодня формируется программа по развитию инфекционной службы», — приводит слова Мурашко РИА Новости 9 июля.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что готов сделать прививку, если появится эффективная вакцина от коронавируса: этим необходимо воспользоваться всем.

У Медведева спросили, готов ли он вакцинироваться и вообще делает ли прививки, например, от гриппа.

«Прививки прививкам рознь. Я ездил в несколько стран Африки с государственным визитом. В Африке много разных болезней, и мне тогда сделали всю палитру прививок, потому что они эффективны. Но это было довольно давно», — сказал он в интервью ИД «Комсомольская правда».

Также Медведев отметил, что «если говорить о некоторых других прививках, то их эффективность разная».

«Прививки от гриппа иногда помогают, иногда — нет. От одного штамма человек привился, а пришел другой. И вроде как эта прививка не работает. Но если появится (а я в этом уверен) эффективная вакцина от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку. Но важно, чтобы вакцинация была массовой и проходила во всех странах», — заключил Медведев.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 8 июля зафиксировано 50 414 случаев заболевания, 1306 заразившихся умерло (смертность 2,6%), 23 119 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 745 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Эпидемическая ситуация на Украине не позволяет ослаблять карантин, говорится в сообщении Минздрава страны.

Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области, Волынь и Донбасс не отвечают критериям для ослабления карантина, отметили в ведомстве.

Между тем Украина не вышла даже на гребень первой волны эпидемии коронавируса, рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко в комментарии интернет-изданию Голос.UA 9 июля.

«С того момента, как коронавирусная болезнь попала на территорию Украины отмечается динамика распространения болезни, заболеваемости и смертности. Интенсивность — не высокая, но рост постоянный. Поэтому нет оснований для разговоров о второй волне заболеваемости, поскольку мы еще не вышли на гребень первой волны», — сказал эксперт.

Кравченко добавил, что если рост числа инфицированных в условиях малой интенсивности будет продолжаться, то в таком состоянии Украина встретит осень, а осенью страна выйдет на пик заболеваемости, что чревато серьезными последствиями.

«В Украине на протяжении полугода отмечается малоинтенсивный, но все же рост. Говорить о волне можно только тогда, когда имеется рост заболеваемости и последующий за ним спад. В Украине же тенденции снижения заболеваемости до сих пор не было. Поэтому пока рано говорить о второй волне. Ведь по показателям распространения болезни, заболеваемости и смертности еженедельно наблюдается прирост», — подчеркнул глава НМПУ.

То же самое касается и показателей общемировой ситуации, поскольку вышеперечисленные показатели только растут и не наблюдается четкой тенденции к снижению, констатировал Кравченко.

«Кроме того, есть также циркадные факторы, с которыми связана смена сезонности. К примеру, в данный момент в южном полушарии период климатической зимы, а потому сейчас там и происходит рост заболеваемости. Наблюдая за этим, можно спрогнозировать, что ожидает Украину в осенне-зимний период. Начнется рост острых респираторных вирусных инфекций, придет грипп, парагрипп, пандемичные штаммы гриппа А H1N1 и А H5N1, аденовирусная инфекция, начнется рост заболеваемости кори», — добавил медик.

Он также отметил, что шесть видов коронавируса является патогенными для человека.

«Четыре из них вызывают простудные заболевания, а оставшиеся два вызывают ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром. Поэтому осенью и зимой Украину ожидает довольно сложная ситуация с дифференциальной диагностикой», — заключил С. Кравченко.

В мире

США поставили очередной коронавирусный антирекорд: за сутки COVID-19 выявили у почти 62 тысяч человек.

«Это самое большое увеличение, когда-либо зарегистрированное страной за один день», — пишет Reuters.

Рекорд поставил штат Техас — там за сутки вирус выявили у более чем 10 тыс. человек. После идут штаты Флорида (почти 10 тыс.) и Калифорния (8,5 тыс.).

Калифорния и Техас также сообщили о рекордном однодневном увеличении смертности. Так, в штате Калифорния умерло 150 человек, а в штате Техас — 121 человек.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 июля Дональд Трамп надеется на улучшение ситуации с коронавирусом в стране.

«Я считаю, что через две, три или четыре недели, когда мы встретимся в следующий раз, мы будем в очень хорошей форме», — сказал президент, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с коронавирусом.

Трамп отметил, что в некоторых штатах после первоначальных улучшений действительно произошли новые вспышки заболеваемости, в том числе в Калифорнии и Флориде. «Но со всеми усилиями, которые мы предпринимаем, со всеми лекарствами, которые сейчас готовятся и, в конце концов, с появлением вакцины мы очень скоро будем в хорошем состоянии», — добавил он.

Ну а его бразильский коллега Жаир Болсонару урезал «коронавирусную» помощь коренным народам. Они живут в резервациях без доступа к медицине.

Он ветировал положения закона, который обязывает федеральное правительство страны оказать помощь в борьбе с коронавирусом представителям коренных народов, проживающих в отдаленных регионах.

При этом после длительного пренебрежения мерами безопасности Болсонару сам заболел коронавирусом, который ранее называл «легким гриппом».

Офис президента заявил, что положения закона о помощи коренным народам, который принял Конгресс, противостоят «общественному интересу» и «противоречат конституции», поскольку создают федеральному правительству дополнительные расходы и не дают прибыли.

Коренное население Бразилии составляет около 850 тыс. человек. Его представители более страдают от коронавируса, поскольку живут преимущественно в отдаленных регионах без надлежащего доступа к учреждениям здравоохранения и пользуются привычным коммунальным стилем жизни, несовместимым с правилами социального дистанцирования.

Болсонару также ветировал 16 положений закона, призванного помочь коренному населению в борьбе с коронавирусной угрозой. Они касаются предоставления питьевой воды, дезинфектантов и гарантированных мест в больницах.