Осенние местные выборы в Полтаве скорее всего приведут к смене главы горсовета и его состава. Согласно июньскому опросу социологической службы «Рейтинг», Полтава входит в число городов, где жители менее всего довольны деятельностью городских властей. Полностью одобряет действия горсовета всего 1% опрошенных

Из общенациональных политических партий достаточно сильные позиции в Полтаве имеют разве что местные ячейки «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Батькивщины». Такие партии, как «Слуга народа», «Европейская солидарность» и «Голос», являются здесь скорее виртуальными. Тем не менее, согласно тому же опросу «Рейтинга», 15% полтавчан готовы поддержать «Слугу народа» на местных выборах, 5% — ОПЗЖ и 5% — «Батькивщину». Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.

Еще 13% полтавчан не собираются вообще голосовать, а 21% не определились с выбором.

На прошлогодних парламентских выборах голоса полтавчан примерно также распределились — большинство отдали голоса «Слуге народа», за ними шли ОПЗЖ и «Батькивщина». Аналогичное соотношение голосов показал и февральский опрос, но все эти опросы не включали местные политические силы. Черкассы перед выборами: «Слуги народа» готовят атаку на мятежный город © Facebook, правління Державної служби України з НС у Черкаській області

Деятельность нынешнего главы города одобряют только 2% и скорее одобряют 12% — это один из самых низких показателей по Украине. На данный момент и.о. председателя горсовета является Александр Шамота — представитель «Партии честных людей» (с 2016 — Социал-демократическая партия), организованной депутатом Сергеем Каплиным, который сам избирался в 2014 году от Блока Петра Порошенко, а в 2016 году вышел из БПП, вступив во фракцию «Европейская Украина». На прошлых выборах Шамота набрал только 7,8% голосов.

Полтавские СМИ называют его самым слабым руководителем города, у которого к тому же нет реальных рычагов власти. Исполняющим обязанности мэра он стал в 2018 году после многолетней борьбы центральных властей с избранным мэром Александром Мамаем, у которого есть все шансы опять вернуться в кресло мэра. Мамай был одним из активистов Партии регионов и был переизбран на пост мэра в 2015 году. Он возглавляет региональную политсилу «Совесть Украины».

В политику Мамай пришел из агробизнеса в начале 2000-х, когда был владельцем крупнейшего в Полтавской области агрохолдинга «Интер-Агро», обрабатывавшего 40 000 га земли, на которых работали более 5000 работников. В 2012 году Мамай продал холдинг компании Kernel Андрея Веревского.

Весной 2018 года горсовет Полтавы выразил ему недоверие и лишил полномочий. Мамай подал в суд, и в ноябре того же года суд признал его отстранение незаконным. На следующий день после решения суда оказалось, что данные в реестр судебных решений были внесены с ошибкой и не имеют законной силы. Мамай опротестовал отстранение снова и 5 декабря восстановился в должности, но 10 декабря оказалось, что решение о восстановлении снова было принято с нарушением, и Мамай был отстранен опять. С тех пор Полтавой руководит и.о. мэра Александр Шамота. Ставки на осень. Украинские политики готовятся к обострению © пресс-служба президента Украины

Тем не менее, Александр Мамай остается одним из лидеров рейтингов в городе, согласно последним соцопросам. По данным июльского опроса Всеукраинской социологической компании, за Мамая на посту мэра проголосовали бы 27% опрошенных (38% определившихся), за кандидата от «Слуги народа» (без указания фамилии) — 15,2% опрошенных (21,5% определившихся). Более 30% опрошенных полтавчан не определились с выбором. Мамай также побеждает с большим отрывом всех прочих известных региональных лидеров, включая и.о. мэра Шамоту, экс-губернатора Удовиченко и депутата Каплина.

Основной электорат Мамая — полтавчане старше 56 лет (44,5%), а вот среди молодежи до 35 лет его поддерживают только 15%. Интересно, что, согласно данным опроса, его избиратели преимущественно женщины — их почти в два раза больше среди его сторонников.

Националисты обвиняют Мамая в членстве в Партии регионов и активном противодействии «декоммунизации». В бытность мэром он заявлял, что не позволит переименовывать улицы города, а также долгое время блокировал открытие памятника Ивану Мазепе.

По сообщениям местных СМИ, его популярность базируется на опыте уличного общения с простыми жителями города, а вот соцсети он игнорирует. Мамая также обвиняли в раздаче продуктовых наборов пенсионерам во время карантина как одной из форм подкупа избирателей, хотя это было до старта избирательной кампании. На предстоящих выборах у Александра Мамая есть все шансы отвоевать позиции. По этой причине именно против него будет вестись основная кампания коалицией, объединяющей в Полтаве «Слугу народа» и «Батькивщину», грантоедские организации и радикальных националистов. Филатов-Кернес-Труханов: размежеваться, чтобы объединиться © Facebook, Марат Королев

Президентская партия «Слуга народа», хотя и является лидером партийного рейтинга, пока не определилась с кандидатами на пост мэра Полтавы. До последнего времени в городе так окончательно и не сформировалась команда президентской партии. Куратором Полтавской области от «Слуги народа» является Юрий Корявченков (Юзик) — один из актёров «Квартала 95». Конкуренцию Мамаю может составить и депутат президентской фракции Дмитрий Налетов, который в прошлом году обошел Мамая на парламентских выборах на 1% за счет бренда Зеленского, но с тех пор дискредитировал себя голосованием за ряд непопулярных законов, включая закон об открытии рынка земли.

Против Мамая со «Слугой народа» готов объединиться и бывший мэр Полтавы (до 2015 года) Андрей Матковский, после Евромайдана вступивший в Блок Петра Порошенко, а сейчас сформировавший свою политсилу «Команда Матковского».

Конкурирует с Мамаем и еще одна местная политсила — «Родной город» — партия бывшего губернатора Александра Удовиченко, «осколок» полтавской ячейки Партии регионов.

Определенные шансы если не на пост мэра, то на прохождение в горсовет может иметь и местная скандальная партия «Братья Бублики» (предпринимателя Юрия Бублика), связанная с региональным отделением ультраправой «Свободы», известная своими русофобскими заявлениями, нападениями на офисы ОПЗЖ и сторонников Мамая.

Противником Александра Мамая является и местное отделение ОПЗЖ, которое курирует Илья Кива. У Кивы наметился серьезный конфликт с Мамаем, а в этом году он обещал даже привлечь Мамая к ответственности.

«Мамай — аферист в прямом смысле этого слова. В ближайшее время он будет сидеть на скамье подсудимых за разграбление бюджета и прочие преступления. В свое время он использовал бренд партии в личных целях, чтобы эффективнее уклоняться от ответственности под лозунгом политических преследований», — говорил Кива. Скучно не будет. В Украине началась подготовка к местным выборам © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Однако в 2018 году ОПЗЖ поддерживала Мамая в его борьбе за кресло мэра. Тот же Кива выступал в защиту Мамая в его конфликте с Порошенко.

«Власть готовит масштабные фальсификации парламентских и президентских выборов. Ситуация в Полтаве — это хорошо подготовленная, продуманная кампания Администрации президента по смещению неугодных мэров, которые не пошли на сотрудничество, которые не готовы ставить подписи и формировать позицию, которая позволит Порошенко пройти на второй срок», — говорил Кива в конце 2018 года.

Сейчас же задача не допустить «реванша» Мамая в Полтаве фактически объединяет столь несхожие политические силы, как «Слуга народа» и ОПЗЖ, «Свобода» и «Европейская солидарность». Однако даже в случае переизбрания Мамая на пост мэра Полтавы основным его минусом останется неспособность контролировать горсовет. Его политическая сила фактически строится вокруг одного человека, пусть и популярного в городе. Горсовет, в котором, скорее всего, сильные позиции будут иметь «Слуги народа» и ОПЗЖ, сможет сместить Мамая, как и в 2018 году.