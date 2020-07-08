Радостная весть пришла из-под Печерского райсуда города Киева! Нашёлся тот, кто берёт на себя ответственность за это вот всё. Ну не то чтобы берёт – от ответственности он как раз систематически уклоняется. Но возглавить готов. Этот великий человек – Petro Incognito, уже получивший от своих сторонников прозвище Ледокол

Хотя СМИ и заявили, что Пётр Порошенко провозгласил себя лидером украинской оппозиции, это не совсем так. Скорее, он констатировал факт: власти занимаются расследованиями его деятельности на посту президента «для того, чтобы ограничить лидера украинской оппозиции Порошенко в проведении предвыборной кампании». Просто и ясно.

Выглядит это заявление как заявка на лидерство в «патриотическом сегменте» украинского политического поля, но это опять же не совсем так. Скорее речь идёт опять же о констатации.

Порошенко провозгласил себя лидером украинской оппозиции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Проект «Голос» «охрип» — после выхода из него Святослава Вакарчука партия нуждается в перезагрузке с новым лидером, но до выборов этого сделать уже не успеют. Правда, ЕС отойдут далеко не все голоса этой политсилы.

«Национальный корпус» во время последних акций продемонстрировал, что он действует строго в фарватере Порошенко (хотя ранее находился к нему в оппозиции).

«Народный фронт» невосстанавливаемый, но: Александр Турчинов уже у Порошенко; с Арсением Яценюком, судя по сообщениям СМИ, ведутся переговоры; Арсен Аваков, очевидно, будет играть самостоятельную роль. Кстати, что это будет за роль, сейчас не знает никто, включая самого Арсена Борисовича.

Остаётся «Батькивщина», но после разгромного поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не сложила себе цены и не выработала внятной стратегии. Пока что она эксплуатирует остатки своей традиционной фан-группы, на которую Порошенко в общем-то и не претендует.

С другой стороны, сам Порошенко отрицает существование каких-то оппозиционных сил помимо «патриотического сегмента».

В его системе взглядов «Оппозиционная платформа» и партия Шария являются союзниками власти, поскольку представляют собой «проекты Кремля», цель которых — свернуть Украину с пути безальтернативной евроинтеграции посредством преследования лидера этой самой безальтернативной евроинтеграции.

Перспективы Медведчука. «Оппозиционная платформа» выходит из карантина © vybor.ua

Со всех остальных точек зрения он как раз союзник власти, которая старательно следит за тем, чтобы не нанести какого-то ущерба его идеологическим конструкциям, ну и персональной безопасности тоже.

Только за 8 июля мы видели, как Кабмин назначил на пост «шпрехенфюрера» экс-депутата от «Народного фронта» (даже не от БПП!) Тараса Кременя, а прокуратура отказывается требовать меры пресечения (и так довольно скромной) для самого Петра Порошенко и снимает с него подозрения по одному из важных уголовных дел.

Кстати, такую тактику нельзя назвать совсем уж неправильной — сейчас рейтинг Порошенко растёт, и, чтобы сбить этот рост, вполне логично лишить его флёра оппозиционности. Разумеется, для его личных избирателей, которые называют его Гетманом и Ледоколом, ничего не изменится, но сомневающиеся могут перебежать к другим партиям или даже вернуться к «Слуге народа» (раз уж никакой реальной разницы между Порошенко и Зеленским всё равно нет).

Возникает закономерный вопрос — а что же дальше?

Дальше будут местные выборы, но сами по себе они Порошенко не особенно интересуют. Ресурс органов местного самоуправления сейчас значит не слишком много, ведь продолжается дальнейшая децентрализация, результатом которой будет ещё большее ослабление самоуправления и усиление органов центральной власти.

Местные выборы интересны Порошенко с точки зрения общенациональной рекламной кампании, а главное — как повод для подталкивания Зеленского к досрочным парламентским выборам, которые как минимум позволят «Европейской солидарности» расширить своё парламентское представительство (повторим, что рейтинг ЕС растёт, а сама партия остаётся наиболее перспективной оппозиционной силой на правом фланге).

Любопытно, что в досрочных выборах народных депутатов заинтересована также «Оппозиционная платформа» (из тех же соображений, что ЕС), и… Зеленский, которому нужна «перезагрузка» «Слуги народа» (мы об этом уже неоднократно писали).

Всё в порядке – падаем. Как Зеленскому выйти из кризиса доверия © REUTERS, AP

Правда, выигрыш лично Порошенко тут не просчитывается — на сколь угодно демократических выборах он проиграет практически любому оппоненту, а на проведение полноценного майдана с формированием невыборной «хунты» «обком» добра не даст. Разве что кризис в США дойдёт до такой степени, что американцам будет не до Украины, но тогда резко вырастет роль соседних стран. Например, нет оснований полагать, что приход к власти Порошенко вызовет восторг в Варшаве, Будапеште и Бухаресте…

Так что возвращение Petro Incognito в президентское кресло выглядит весьма маловероятным.