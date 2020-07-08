Существуют десятки, если не сотни моделей разрешения конфликта в Донбассе. При этом стороны могут пойти на существенные компромиссы, если действительно захотят достичь мира в регионе, считают политэксперты

В начале июля вновь в центре внимания оказались Минские соглашения по Донбассу.

В пятницу, 3 июля, в Берлине прошли переговоры советников лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Германия и Франция). От Украины участововал глава Офиса президента Андрей Ермак, от России — замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Встреча длилась 11 часов. Как сообщил Ермак, прошедшие переговоры «на шаг приблизили стороны к проведению саммита в Берлине».

В свою очередь Козак заявил, что стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите «нормандской четвёрки» пока «очень-очень рано». Минские переговоры: заменить ястребов на сторонников мира © Facebook,

«Ультиматум» и возможный срыв договорённостей

Примечательно, что накануне переговоров в Берлине в немецкой прессе был опубликован якобы проект обращения Москвы к Украине, в котором выдвинуты жесткие требования по обмену пленными, контролю за прекращением огня, а также по выполнению Киевом политической части «Минска».

По информации немецких СМИ, «ультиматум Москвы» получен неофициально от близких к переговорам в «нормандском формате» российских кругов. Его подлинность не подтверждена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не выдвигала Украине ультиматумов. Украинская сторона также опровергла информацию, что ей выдвигались какие-то требования по Донбассу.

В то же время продолжаются заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Очередной раунд переговоров намечен на 8 июля. Как рассказал накануне представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, «ключевыми остаются вопросы политического урегулирования и формата дальнейшего сосуществования республик и оставшейся части Украины».

Мирошник также заявил, что Киев продвигает идею переписывания Минских соглашений, и в целом возможен их срыв по вине украинской стороны.

Действительно ли Россия пытается ускорить переговорный процесс по Донбассу, какие неразрешимые вопросы остаются между сторонами конфликта, а также как в целом может закончиться кризис в регионе, изданию Украина.ру рассказали украинские и российские политические эксперты. Погребинский сказал, что должна сделать Россия, если Киев не будет выполнять «Минск» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Замороженное состояние» не устраивает Украину и Россию

Возможно, Россия пытается повысить ставки в торгах и немножечко ужесточить свою позицию, говорит директор Украинского института политики Руслан Бортник.

По его мнению, Россию делает это, чтобы оказать давление на Украину на фоне того, что переговорный процесс в политической части в какой-то мере зашел в тупик. В какой-то мере, добавил эксперт, это высказывают сегодня Германия и Франция.

«Очевидно, что есть какие-то подвижки по гуманитарным вопросам, таким как пересечение линии разграничения или обмен захваченными лицами, диалог в отношении деэскалации конфликта и поиск новых точек разведения сил.

Но в то же время существенного прогресса в части политического урегулирования пока нет. Это делает конфликт замороженным и оставляет его в подвешенном состоянии, что не устраивает сегодня как минимум Россию и Украину. Поэтому поиск путей разрешения конфликта продолжается», — уверен политолог. Руслан Бортник: Россия нацелена использовать Донбасс для давления на Украину © Facebook, Ruslan Bortnik

«Украина сильно подставляет европейских партнёров»

Сейчас с украинской стороны идёт разогрев информационного поля, убеждён директор российского Центра политической информации Алексей Мухин. Он напоминает, что также вброшена новость о том, что якобы Россия чуть ли не готовит военные действия против Украины.

«Боюсь, что наши украинские партнеры немножко заигрываются в данном направлении.

Хотя мы видим, что огневое воздействие на ЛДНР по-прежнему присутствует. Это весьма печально, потому что выводит Киев из разряда добросовестных участников нормандского и минского процессов. Тем самым украинская сторона сильно подставляет своих европейских партнеров, которые поручились за нее, когда заключали «Минск-2», — сказал Мухин.

Он добавил, что Киеву необходимо это осознать, осмыслить и действовать всё-таки в формате мирного процесса, а не идти на поводу у своих американских партнеров, «стимулируя нестабильность и фактически продолжая гражданскую войну на своей территории».

«Плохо это закончится. И это не предупреждение. Это просто мысли на этот счёт», — заявил эксперт. Алексей Мухин: Киев заигрался с Донбассом и подставляет своих европейских партнеров © РИА Новости, Владимир Трефилов

Двойные стандарты от Украины и забота о рейтинге Зеленского

Россия устала об бесконечного процесса по Донбассу, отмечает украинский политолог Кирилл Молчанов. После саммита в Париже прошло шесть месяцев, за полгода ничего не реализовано, и Москва начинает просто говорить о необходимости дат, сроков, таймингов, сообщил эксперт.

«Есть четкая позиция, что нынешнее состояние дел бесконечно продолжаться не может. Поэтому и возникают подобные требования, чтобы украинская сторона сформировала позицию.

Потому что на словах Зеленский выражает полную приверженность Минским соглашениям, а на деле предлагает их пересматривать, переписывать — по границе, по особому статусу и так далее», — подчеркнул Молчанов.

Российский политолог Дмитрий Абзалов также отметил, что в последнее время Украина торпедирует договоренности, которые были достигнуты в конце прошлого и начале этого года. Фактически не произошло разведения сторон, в Киеве не поддерживают вопрос, связанный с особым статусом, — эти заявления прозвучали в последние дни.

«Если что-то и реализовывается, то это только такие меры, которые поднимают рейтинг Зеленского, — например, обмен пленными. А какие-то предметные вещи, в частности, проведение выборов в Донбассе, не происходят.

Более того, ужесточается риторика, что свидетельствует о том, что страна урегулировать конфликт не собирается. С учетом того, что коронавирус не заканчивается, ситуация не улучшается, Москва пытается поставить вопрос ребром», — сказал Абзалов. Минские соглашения не нужны Зеленскому, его интересует только собственный рейтинг – Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Вопрос ребром» для Украины

Москва и не прекращала активности на «донбасском» направлении, говорит обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Просто сейчас ситуация располагает к тому, чтобы выдвигать Украине требования по поводу выполнения ею своих обязательств.

«Как вы знаете, Украина всё время пытается дезавуировать свое участие в «Минске», но так, чтобы она вроде бы как участвовала, а вроде как и не участвовала.

И с моей точки зрения, вполне разумно было поставить вопрос ребром, для того чтобы Украина таки ответила, вышла она из Минских соглашений или продолжает в них участвовать», — сказал политолог.

По его словам, Украина пытается сделать так, что вроде бы вышли все остальные, а она осталась. Поэтому ей предлагают конкретно ответить на вопрос. Ростислав Ищенко: Донбасский конфликт – лишь маленькая часть глобального кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

«Красных линий» в переговорах не существует»

Украина настаивает, что сперва должна получить контроль над границей с Россией, и только после этого можно проводить выборы в регионе. Россия и непризнанные республики — против. И это только один из спорных вопросов, решений по которым нет и не просматривается.

Руслан Бортник говорит, что есть очень много моделей, как решить спорные вопросы: десятки, если не сотни моделей.

«Я их все не буду описывать, но я вообще считаю, что нет никаких «красных линий» на переговорах.

Если, условно говоря, Украина захочет вывесить украинский флаг над избирательными участками на территории ОРДЛО, это тоже может не быть «красной линией». Потому что там могут висеть флаги участников ТКГ (ОБСЕ, России и Украины). Это тоже может быть моделью компромисса», — заявил политолог.

Если же Украина, продолжил он, хочет вначале границу, но гарантирует, например, конституционный статус ОРДЛО, то Россия тоже может пойти на такой компромисс.

«Поэтому все, что есть в Минских соглашениях, и даже все те претензии и высокие позиции, которые сегодня высказываются Украиной, могут быть предметом для диалога в том случае, если стороны уверены, что они всё-таки двигаются к политическому урегулированию и заключению соглашения», — сказал эксперт.

Спорные вопросы по Донбассу: компромисс (не)возможен?

Молчанов: У Зеленского нет политической воли к реализации Минских соглашений © Facebook, Денис Жарких

Но найти тут компромисс будет практически невозможно, подчёркивает Молчанов, потому что Украина апеллирует к «духу» этих соглашений: сначала решаем вопросы безопасности, а потом уже переходим к политическим пунктам. А Россия апеллирует к «букве» — что соглашения надо выполнять пошагово в том виде, в котором они выписаны.

«Так что, я думаю, что тут компромисс практически невозможен. Была идея какой-то миротворческой миссии, которая могла бы на время выборов контролировать ситуацию, но от нее уже давно отказались», — напомнил Молчанов.

Еще одна трудность, о которой сказал эксперт, — это закон об особом статусе Донбасса, который надо вносить в Конституцию.

«Эта идея тоже очень непопулярна на Украине, особенно возможность создавать отряды народной милиции, согласовывать прокуроров, судей и так далее.

Как раз вся ситуация состоит в том, что власти Украины хотят просто все отмотать к началу 2014 года и никаких преференций данным регионам не выдавать», — рассказал политолог, подытожив, что пока ситуация «выглядит туманно».

Донбасский конфликт — «мелкая точечка на большом полотне системного кризиса»

Старое умерло, новое еще не родилось. Эксперты о новом мировом порядке © REUTERS, Alyson McClaran

По мнению политолога, разрешение конфликта в Донбассе будет зависеть от разрешения глобального кризиса. А как и когда он завершится, никто не знает.

«Если бы это была отдельная шахматная партия, то тогда можно было бы прогнозировать варианты ходов и говорить, что тогда-то и тогда-то таким-то и таким-то способом этот конфликт будет разрешен.

Но сейчас это элемент общего глобального системного кризиса, поэтому говорить что-то о том, что через полгода или через 10 лет разрешится донбасский кризис, никто не может. В конце концов кризис вокруг Абхазии/Осетии тоже тянулся больше десяти лет, но разрешился совершенно случайно», — заявил Ищенко.