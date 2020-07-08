Американцы подводят печальные итоги празднования Дня независимости. Уик-энд ознаменовался перестрелками в разных городах с большим числом жертв и разрушением памятников. За два выходных дня, пока Америка праздновала День независимости, погибли десятки человек, сотни ранены

Самым кровавым это воскресенье стало для Чикаго — 13 человек погибли, 63 получили ранения. Среди убитых — 7-летняя Натали Уоллес, вышедшая из дома посмотреть на фейерверк и застреленная выстрелом в голову. Девочка стала одной из девяти детей, которые были убиты с 20 июня. То есть за несколько недель, когда в Чикаго произошел резкий всплеск насилия, который активисты назвали волной гнева и отчаяния.

Как сообщили чиновники, в минувшие выходные в стране были застрелены как минимум 30 человек.

«Реальность такова: в людей на улицах Атланты стреляют не полицейские. Это члены одного сообщества стреляют друг в друга», — сказала мэр города Кейша Лэнс Боттомс во время пресс-конференции.

В выходные в Атланте в ходе перестрелки погибла 8-летняя девочка, находящаяся в автомобиле с родителями. Семья пыталась проехать сквозь баррикады, но протестующие открыли огонь по машине. Волна беспорядков в США: протесты продолжаются, полицейские увольняются © REUTERS, Ringo Chiu

Эта продолжающаяся борьба с периодическими перестрелками обострилась и в других городах, где в течение всего нескольких часов в воскресенье было убито как минимум пять человек, включая 6-летнего мальчика.

В этом году в Филадельфии было зафиксировано на 30% больше убийств по сравнению с 2019 годом, и по числу убийств этот год, скорее всего, станет худшим годом с 2007-го, когда город охватила эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия.

«В Атланте пандемия смертельного COVID-19, беспорядки, вызванные убийством Джорджа Флойда, рост уровня бедности, летняя жара и приток нелегального оружия слились в токсичную смесь отчаяния, и эту проблему необходимо решить», — сказал глава городского совета Даррелл Кларк в понедельник, 6 июля.

В этот же день губернатор штата Джорджии Брайан Кемп объявил о введении чрезвычайного положения, отметив, что несколько недель беспорядков и роста преступности внушили ощущение вседозволенности. Он мобилизовал тысячу членов Национальной гвардии и призвал правоохранительные органы штата усилить патрулирование в Атланте.

При этом ряд СМИ отмечают, что мэр Атланты, член Демократической партии, отказалась просить о помощи Национальной гвардии, и это за нее сделал губернатор-республиканец. Погибший из-за действий полицейского афроамериканец Флойд был заражен COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мирное протестное движение было захвачено преступниками, у которых опасные, разрушительные планы. Теперь на невинных граждан Джорджии нападают, в них стреляют и оставляют умирать, — сказал он. — Хватит жестких заявлений. Мы должны защитить жизнь и благополучие всех жителей Джорджии».

В Атланте протесты возобновились из-за гибели в середине июня афроамериканца Рэйшарда Брукса. Демонстранты требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. Брукс в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда и был задержан полицией. При задержании он стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. В результате один из полицейских Гарретт Рольф открыл огонь. Позднее Брукс умер в больнице.

За праздничные выходные в Соединенных Штатах было убито еще как минимум четверо детей. В субботу, 4 июля, в Вашингтоне погиб 11-летний мальчик по имени Дэвон Макнил. Он получил пулевое ранение в голову, когда группа людей открыла огонь на улице. 4-летний мальчик в округе Сент-Луис тоже умер от огнестрельного ранения в голову — как сообщили власти округа, причиной его смерти стала шальная пуля.

8-летний Ройта Джайлз был убит в пятницу, 3 июля, в перестрелке в торговом центре в Гувере, штат Алабама, о чем сообщила полиция. Яков Кедми рассказал, чем именно закончатся массовые беспорядки в США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Другой центр протестного движения — в Фениксе, штат Аризона. Он вспыхнул после очередного убийства темнокожего. На кадрах видео, размещенных в социальных сетях, видно, как офицер полиции расстреливает в упор водителя автомобиля. Свои действия он оправдывает тем, что якобы заметил у водителя оружие.

В то же время демонстранты атакуют католические храмы, срывают богослужения и оскорбляют прихожан.

Сотни чернокожих вооруженных молодых людей прошли маршем к монументу в парке Стоун-Маунтин в штате Джорджия.

«Мы имеем право практиковать Вторую поправку к Конституции — открыто носить огнестрельное оружие», — сообщил один из активистов движения.

Демонстранты были вооружены винтовками и полуавтоматическим стрелковым оружием. Местная полиция не вмешивалась в шествие демонстрантов: офицеры лишь наблюдали за акцией, блокировав дороги и перекрестки. Вассерман: Учиненные демократами в США беспорядки не спасут их от проигрыша Трампу © РИА Новости, Александр Натрускин

В комментариях в соцсетях вооруженную группу называют «Черными пантерами», «Черным ККК», «Милицией» и др. Сами себя активисты называют NFAC (черная милиция), выступающая за права чернокожих в штате Джорджия.

Они маршем прошли к мемориалу и потребовали его сноса. Чиновники парка заявили, что протест, в котором приняли участие около 200 человек, прошел мирно, добавив, что они уважают Первую поправку, предусматривающую право на собрания в государственном парке.

Гигантское изображение трех героев-конфедератов, сидящих верхом на лошадях, величественно возвышается над сельской местностью в Джорджии. Масштабы монумента делает его разрушение невероятно сложной задачей, отмечают специалисты. На барельефе изображены Джефферсон Дэвис, президент Конфедерации, в которую в годы Гражданской войны 19-го века в США вошли 11 южных штатов, и два его знаменитых военачальника, Роберт Ли и Томас «Стоунволл» Джексон. Все трое были рабовладельцами.

Барельеф возвышается над подошвой горы на 120 метров, вся композиция имеет площадь около 12000 метров квадратных, размеры фигур вместе с лошадьми составляют 28 метров в высоту и 59 метров в длину. Общие размеры композиции настолько огромны (больше знаменитой горы Рашмор), что при строительстве рабочие прятались под ухом лошади, когда шёл дождь. Максимальная глубина изображения более трёх метров.

История гигантских резных барельефов на горе Стоун-Маунтин возле Атланты весьма поучительна. Разработка проекта началась в 1914 году. Считается, что значительную часть средств на этот проект выделил Ку-клукс-клан, члены которого собирались на вершине горы, чтобы жечь кресты. Они же стали первыми директорами и спонсорами проекта. Все работы по созданию монумента были завершены к 3 марта 1972 года. Протесты довели: в США появилась территория, неподконтрольная властям страны © REUTERS, Goran Tomasevic

В 2020 году протесты против расизма и полицейского произвола охватили практически все Соединенные Штаты. На этом фоне идет массовая борьба с памятниками — безжалостно сносятся скульптуры, которые хоть как-то можно связать с расизмом. В Чикаго, Лос-Анджелесе и ряде других городов активисты движения BLM устроили сидячие забастовки, отказываясь праздновать День независимости.

Массовые демонстрации привели к вспышке COVID-19, в связи с чем власти ряда штатов приняли решение о продлении ограничительных мер.

Наблюдатели, оценивая внутриполитическую ситуацию в стране, отмечают, что говорить о начале «второй гражданской войны» в США пока сложно. Но тенденция выглядит угрожающие: в мае американцы легально приобрели 1,7 млн единиц оружия. Это на 80% больше, чем в обычный месяц, 40% покупателей брали в руки ствол впервые в жизни.

При подготовке материала использовались переводы сайта inosmi.ru