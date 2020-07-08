По состоянию на 12:00 8 июля в мире зарегистрировали свыше 11,8 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 544,2 тыс. человек, более 6,4 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 2,9 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 131,4 тыс. людей, 936,4 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,6 млн жителей. Более 66,7 тыс. человек скончались, больше 1,1 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Индия: 742,4 тыс. случаев заражения, 20,6 тыс. смертей, 456,8 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу, Чили, Великобритании.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 694,2 тыс. (6368 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 10 494 человека (198 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 463,8 тыс. человек.

Суточное количество смертей в стране оказалось одним из самых высоких с начала эпидемии. Больше людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли 29 мая (232), 10 июня (216) и 1 июля (216). При этом суточный прирост числа заболевших оказался минимальным с 29 апреля.

Общее число жертв эпидемии в Москве превысило 4 тыс. человек и достигло 4027. По данным оперативного штаба, Москва находится на первом месте в России по числу жертв COVID-19, следом идет Санкт-Петербург, где с начала пандемии скончались 1437 человек, на третьем месте Подмосковье — 965 умерших.

Система для отслеживания контактов зараженных коронавирусом с помощью мобильного телефона, разработанная Минкомсвязью, не предполагает обработку персональных данных, сообщил замглавы ведомства Олег Иванов. Регламент отслеживания контактов заболевших COVID-19 позволит госорганам и регионам быть готовыми в случае необходимости использовать систему, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, объяснил он.

При исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 14 тыс. медиков, сообщили в пресс-службе Минздрава. Им перевели страховые выплаты из Фонда социального страхования.

Российские вирусологи и эпидемиологи составили список мест, где велик шанс заразиться. Речь идет о помещениях с плохой вентиляцией, общественном транспорте, магазинах, аптеках, ресторанах, барах, храмах, фитнес-клубах и концертных залах.

Возникновение второй волны распространения вируса в стране неизбежно, но это вряд ли приведет к повторному введению жесткого режима самоизоляции. Так считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Свою позицию он объяснил тем, что карантинные меры были введены для того, чтобы успеть подготовить медучреждения к наплыву пациентов, а сами по себе ограничения не спасут от инфекции, передающейся воздушно-капельным путем.

У сооснователя группы «Чайф», гитариста Владимира Бегунова диагностировали коронавирус. У него поражено 10% легких. Музыкант призвал не слушать «бессмертных идиотов», которые говорят, что инфекция — это мировой заговор.

В Москве произошел пожар в научно-исследовательском институте, который создал тест-систему для анализа на коронавирусную инфекцию и занимался разработкой вакцины от COVID-19. О каком-либо ущербе информации нет — горела крыша, огонь удалось быстро потушить.

Коронавирус и Украина

На Украине коронавирусом заразились 50 тысяч 414 человек. За последние сутки выявлено 807 новых случаев инфицирования.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

С начала пандемии от Covid-19 в стране умерли 1306 человек (+23 за сутки), 23 119 пациентов выздоровели (+926 человек за сутки).

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко полагает, что в стране фиксируют лишь около трети случаев заражения коронавирусом, поэтому число инфицированных может достигать 150, а не 50 тысяч, как считается сегодня.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, ПЦР-тесты на коронавирус на Украине могут сделать бесплатно людям с признаками COVID-19, а также находившимся в контакте с инфицированными, людям, которые нуждаются в плановой госпитализации по тем или иным причинам, медсотрудникам (раз в две недели), сотрудникам Нацгвардии и Нацполиции, которые непосредственно контактируют с большим количество людей.

Минздрав расширяет штат сотрудников, которые будут обслуживать горячую линию МОЗ, поскольку в последнее время на нее ложится большая нагрузка, и многие люди попросту не могут дозвониться.

Власти Черногории упростили правила въезда гражданам Украины на свою территорию — теперь тестирование на COVID-19 необязательно.

Минздрав Украины прогнозирует вторую волну коронавируса в стране на октябрь-ноябрь 2020 года.

Ситуация в мире

Соединенные Штаты Америки прекратили свое участие во Всемирной организации здравоохранения. Президент страны Дональд Трамп уже уведомил об этом конгресс. Сэкономленные деньги Вашингтон перенаправит «всему миру на срочные нужды здравоохранения».

Распространение коронавируса в мире ускоряется, пик еще не пройден. Об этом заявил гендиректор ВОЗ, доктор Тедрос Гебрейесус. Только за прошедшие выходные, по его словам, было выявлено 400 тысяч новых случаев заражения. При этом организация признала, что инфекция, вероятно, действительно может передаваться по воздуху.

Из-за пандемии число людей, которые живут в крайней бедности, в 2020 году может возрасти до 71 млн. Это первый рост уровня бедности с 1998 года, утверждают в ООН. Сложившуюся ситуацию в организации назвали «худшим гуманитарным и экономическим кризисом за всю нашу жизнь».